El mensaje de Kimmel a Trump tras el desafío de la FCC a ABC: El espectáculo continúa

Por Brian Stelter, CNN

El día en que la administración Trump impugnó las licencias de estaciones de ABC, Jimmy Kimmel tuvo un mensaje para el presidente Donald Trump: el show continúa.

En el episodio del martes por la noche de “Jimmy Kimmel Live!”, el comediante no hizo referencia a la noticia de que la empresa matriz de la cadena, Disney, estaba siendo objeto de un escrutinio sumamente inusual por parte del gobierno federal.

En cambio, el comediante recurrió a un monólogo satírico sobre la visita del rey Carlos III y la reina Camila a la Casa Blanca para subrayar la hipocresía de una broma que el presidente hizo sobre su matrimonio con la primera dama, Melania Trump.

Durante una ceremonia de bienvenida a los miembros de la realeza, Trump habló el martes sobre el matrimonio de 63 años de sus padres y, volviéndose hacia Melania, bromeó: “Ese es un récord que no vamos a poder igualar, cariño, lo siento”.

Aludiendo a la controversia por los comentarios que hizo la semana pasada sobre la primera dama, Kimmel preguntó en tono juguetón al público: “Un momento, ¿acaba de hacer una broma sobre su muerte?”

“Solo Donald Trump exigiría que me despidieran por hacer una broma sobre su vejez y luego, al día siguiente, salir y hacer una broma sobre su vejez”, dijo Kimmel.

Disney ha respaldado a Kimmel mientras el presidente, su esposa y sus asesores presionan para que ABC lo despida.

La directiva de la FCC a Disney emitida el martes no mencionó a Kimmel y, en cambio, sugirió que la impugnación de las licencias está relacionada con una investigación en curso de la FCC sobre las iniciativas de diversidad de Disney, a las que Trump se opone.

Pero la orden de que Disney debe empezar a intentar renovar las licencias de sus estaciones —años antes de lo previsto— es vista ampliamente como un acto de represalia.

Disney respondió diciendo que ha estado operando “en pleno cumplimiento de las normas de la FCC” y que “lo demostrará a través de los canales legales apropiados”. El comunicado de la compañía invocó la Primera Enmienda, lo que indica que está dispuesta a dar la pelea.

Los expertos dicen que Disney probablemente ganaría esa batalla si el Gobierno intenta revocar las ocho licencias que posee la compañía. El prolongado proceso legal de concesión de licencias podría alargarse durante años.

“Me alegra ver que Disney va a plantar cara, porque tiene la Primera Enmienda de su lado”, dijo en “Erin Burnett Outfront” de CNN la única comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez.

La controversia ha intensificado el interés público en los comentarios anti-Trump de Kimmel. El monólogo del lunes por la noche acumuló más de cuatro millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

Todo el interés se debe al comentario de Kimmel en el episodio del jueves pasado, en el que dijo que la primera dama parecía una “futura viuda”.

“Fue un chiste muy suave, tipo roast, sobre el hecho de que él tiene casi 80 y ella es más joven que yo”, dijo Kimmel durante el programa del lunes por la noche, en respuesta a las críticas. (Donald Trump tiene 79 años; Melania Trump tiene 56).

Tras el tiroteo ocurrido el sábado pasado fuera de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, aliados de Trump han denunciado en voz alta a Kimmel y lo han acusado de querer que maten al presidente, una acusación que él ha rechazado.

“No fue, bajo ninguna definición, un llamado al asesinato”, dijo Kimmel en el monólogo del lunes. “Y ellos lo saben. He sido muy contundente durante muchos años al hablar en contra de la violencia armada en particular”.

Algunos podcasters e influencers que impulsan a Trump celebraron el martes la agresividad de la FCC. Pero otros conservadores, incluido el senador Ted Cruz, objetaron el enfoque de mano dura del Gobierno. “No es tarea del gobierno censurar la expresión, y no creo que la FCC deba operar como la Policía de la libertad de expresión”, dijo Cruz a Punchbowl News.

Decenas de legisladores demócratas hicieron declaraciones similares el martes; algunos, como el senador Ed Markey, calificaron la medida de la FCC como “censura autoritaria”.

Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, dijo que la acción contra ABC forma parte de un intento más amplio de Trump de “consolidar el control sobre lo que los estadounidenses ven y oyen en la radio, la televisión y las redes sociales”.

Si Trump se sale con la suya, dijo Jaffer, “solo tendremos organizaciones mediáticas alineadas con el Gobierno que emitan únicamente noticias y comentarios aprobados por el Gobierno. Sería difícil imaginar un resultado más corrosivo para la democracia o más ofensivo para la Primera Enmienda”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Alex Stambaugh, de CNN.