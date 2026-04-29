¿Seguirá Jerome Powell en la Reserva Federal? Esto es lo que nos contaron fuentes internas

Por Matt Egan, CNN

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no es ajeno a las decisiones difíciles. Sin embargo, ahora se enfrenta a una de sus disyuntivas más arduas y personales hasta la fecha: abandonar el escenario o permanecer en un papel secundario una vez que su sucesor asuma el timón del banco central estadounidense.

El mandato de Powell como presidente de la Fed expira el 15 de mayo, pero su mandato independiente como miembro de la poderosa Junta de Gobernadores de la institución no concluye hasta enero de 2028.

El drama sucesorio en una de las instituciones más poderosas del mundo ha desatado una nueva ronda de conjeturas en Washington y en Wall Street: ¿Se quedará Powell ahora que el Departamento de Justicia ha archivado la extraordinaria investigación que pesaba sobre él?

Se trata de una trama secundaria crucial en la reunión de la Fed y la conferencia de prensa de este miércoles, eventos en los que Powell podría revelar sus planes o, al menos, ofrecer algunas pistas al respecto.

Por lo general, este asunto no suele suscitar mayor debate: el líder de la Fed habitualmente se retira una vez finalizado su mandato de cuatro años, pese a que —técnicamente— podría permanecer en su cargo como gobernador y seguir participando con su voto en las decisiones sobre las tasas de interés.

Pero estos no son tiempos normales.

La independencia de la Fed —una tradición que Powell considera primordial y que tiene repercusiones concretas para la ciudadanía, hastiada ya de la inflación— ha sido objeto de ataques incesantes durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Permanecer en la Fed, aunque sea en un cargo de menor relevancia, podría proteger a Powell de los intentos de la administración Trump de imputarle cargos penales. Además, si se queda, evitaría que Trump ocupe de inmediato el puesto de Powell con alguien que se mostrara más dispuesto a socavar la tan preciada independencia de la Fed y a reducir las tasas de interés.

Es por ello que algunos de los antiguos colegas de Powell, así como diversos observadores de la Fed, sospechan —según declararon a CNN— que este romperá con la trayectoria histórica reciente. De permanecer en la Junta, Powell se convertiría en el primer presidente de la Fed desde 1948 en continuar vinculado al banco central.

“Esperaría que se sintiera dividido: queriendo marcharse en el plano personal (se le ve agotado), pero deseando también proteger la integridad de la institución”, comentó a CNN por correo electrónico Bill Dudley, exalto funcionario de la Reserva Federal que trabajó junto a Powell durante la primera administración Trump. “Mi mejor conjetura es que permanecerá en el cargo durante un tiempo, pero medido en meses, no en años”.

En marzo, Powell declaró que aún no había decidido si dejaría el cargo una vez confirmado su sucesor. Sin embargo, recalcó que esta decisión se basaría en “lo que considere mejor para las personas a las que servimos”.

“No tengo intención de abandonar la junta hasta que la investigación haya concluido por completo, con total transparencia y de forma definitiva”, afirmó en una rueda de prensa.

Pero aún es discutible si se han cumplido esos requisitos, especialmente dados los mensajes contradictorios de los funcionarios de la administración.

La semana pasada, Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, anunció el cierre de la investigación penal contra Powell por el costoso proyecto de renovación de la Reserva Federal.

Esto bastó para que el senador republicano Thom Tillis retirara el domingo su oposición al probable sustituto de Powell, Kevin Warsh, preparando el terreno para la votación del miércoles que apruebe la nominación.

Sin embargo, el asunto legal no parece estar totalmente cerrado.

La investigación seguirá ahora a cargo del inspector general de la Fed. Pirro declaró que su oficina revisará el informe del inspector general y señaló que podría reabrirse una investigación penal, si así lo justificaran las circunstancias.

“Powell elige sus palabras con sumo cuidado, y no considero que el anuncio del Departamento de Justicia cumpla con el estándar que él mismo estableció (para abandonar la Fed)”, afirmó Narayana Kocherlakota, exfuncionario de la Fed que coincidió con Powell en la institución y que actualmente ejerce como profesor de finanzas en la Universidad de Rochester.

A principios de este mes, Trump advirtió que “despediría” a Powell si este permanecía en la Fed. Se trata de una medida que, con toda probabilidad, se enfrentaría a un largo proceso de impugnación legal.

No obstante, apenas dos semanas después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adoptó un tono muy diferente.

Al ser consultada este lunes sobre si Trump se opondría a que Powell continuara formando parte de la Junta de la Fed, Leavitt respondió: “Creo que el presidente quedará satisfecho una vez que Kevin Warsh sea confirmado como presidente de la Fed”.

Jon Hilsenrath —conocido como el “susurrador de la Fed” durante su etapa como reportero especializado en la institución para The Wall Street Journal— señaló que, al parecer, Powell aguardará hasta que el asunto legal quede verdaderamente resuelto.

“Mientras siga siendo gobernador de la Fed, conserva una posición de fuerza. Es la última carta que le queda a Powell para jugar contra un presidente que lleva muchos años teniéndole ojeriza”, declaró Hilsenrath —actualmente asesor sénior de la firma de servicios financieros StoneX— en una entrevista telefónica con CNN.

Hilsenrath argumentó que Powell preferiría retirarse. Powell, de 73 años, es un exejecutivo de capital privado y ha estado en la Reserva Federal desde 2012.

“No necesita el dinero… Creo firmemente que lo que más desearía sería retirarse y comenzar un nuevo capítulo en su vida”, dijo Hilsenrath. “Pero Powell podría pensar que lo mejor para la institución es demostrar que no se dejará intimidar ni manipular”.

Aunque no es usual, si Powell decide permanecer como gobernador, no sería algo sin precedentes.

La última vez que un presidente de la Reserva Federal decidió permanecer en el cargo fue en 1948: Marriner Eccles se mantuvo en la junta directiva durante tres años después de finalizar su mandato. (Casualmente, uno de los edificios de la Reserva Federal que se encuentra en el centro de la investigación penal contra Powell lleva el nombre de Eccles).

Aunque no sea algo sin precedentes, la presencia de Powell podría complicar la transición al nuevo presidente de la Reserva Federal, al confundir a los inversores y al público sobre quién realmente toma las decisiones.

Sin embargo, Benson Durham, ex alto funcionario de la Reserva Federal, argumentó que no está en la naturaleza de Powell ser un gobernador de la Reserva Federal franco, con discursos polémicos y votos disidentes incómodos.

“Su motivación sería proteger la independencia de la Reserva Federal, no ser una molestia”, dijo Durham, quien actualmente es profesor adjunto en la Universidad de Nueva York.

Durham añadió que incluso podría beneficiar a Warsh si Powell permaneciera en el cargo para facilitar la transición.

“Lo mejor para todos sería que Powell se quedara para algunas reuniones y votara con Warsh”, dijo. “Eso facilitaría una transición sin problemas”.

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