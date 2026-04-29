Trump ve la extensión del bloqueo naval como la mejor opción para obligar a Irán a volver a la mesa de negociaciones

Por Alayna Treene y Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump ha dicho a sus principales asesores en los últimos días que quiere que continúe el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, según dijeron fuentes familiarizadas con las conversaciones, y su equipo ha comenzado a sentar las bases para dicha extensión, incluida una clausura a más largo plazo del estrecho de Ormuz.

El presidente, por ahora, se está aferrando a una estrategia diseñada para infligir el mayor dolor económico posible a Irán con la esperanza de obligar a Teherán a volver a la mesa de negociaciones sin tener que reanudar los ataques militares, dijeron las fuentes.

Sin embargo, la estrategia para lidiar con una guerra que ya se ha extendido a su novena semana no está exenta de riesgos para Trump, quien en su momento predijo que el conflicto no duraría más de seis semanas.

El cierre del estrecho ha disparado los precios de la gasolina, contribuyendo al cansancio de los estadounidenses por la guerra en curso y llevando los índices de aprobación de Trump, especialmente en su manejo de la economía, a nuevos mínimos. Y el costo del conflicto se está acumulando: un alto funcionario del Pentágono dijo a los legisladores este miércoles que Estados Unidos ha gastado hasta ahora US$ 25.000 millones en la guerra con Irán. Todo eso está alimentando la ansiedad del Partido Republicano sobre las perspectivas del partido en las elecciones de noviembre.

Tampoco está claro que esta estrategia funcione: Irán ha demostrado anteriormente una capacidad para soportar un dolor económico debilitante sin capitular ante las demandas estadounidenses.

Aun así, Trump parece decidido a apretar el cerco sobre la economía de Irán hasta que Teherán ceda ante sus líneas rojas sobre el enriquecimiento nuclear, creyendo, en sus palabras, que Estados Unidos tiene “todas las cartas”.

“El bloqueo es algo más efectivo que el bombardeo. Se están asfixiando como un cerdo relleno. Y va a ser peor para ellos. No pueden tener un arma nuclear”, dijo Trump a Axios en una entrevista telefónica este miércoles.

Más tarde, en la Oficina Oval, pareció insinuar que Estados Unidos estaba listo para un esfuerzo prolongado, diciéndole a Kaitlan Collins de CNN que la guerra con Irán podría terminar “en un calendario similar” al de la guerra en Ucrania, un conflicto de más de cuatro años que no muestra señales de disminuir en el corto plazo.

Funcionarios estadounidenses han revisado inteligencia que sugiere que la economía de Irán solo puede sobrevivir unas semanas más, si no días, antes de que la presión del bloqueo obligue a su colapso, dijeron dos personas familiarizadas con las conversaciones, señalando las dificultades de Teherán para almacenar petróleo no vendido.

Trump ha sugerido que no tardará mucho en que el exceso de petróleo cause daños permanentes a la infraestructura energética de Irán.

“Lo que pasa es que esa línea explota desde dentro, tanto mecánicamente como en la tierra”, dijo el domingo en Fox News. “Pasa algo en lo que simplemente explota. Dicen que solo les quedan unos tres días antes de que eso ocurra. Y cuando explota, nunca se puede reconstruir como era”.

Estados Unidos ha interceptado o redirigido casi 40 barcos que intentaban entrar o salir de puertos iraníes desde que comenzó el bloqueo a principios de este mes. Trump apuesta a que esa presión servirá como suficiente palanca para que la diplomacia prevalezca, dijeron las fuentes familiarizadas.

“Irán acaba de informarnos que están en un ‘estado de colapso’”, publicó Trump en redes sociales el martes. “Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo”.

Ese mismo día, Trump se reunió con ejecutivos del sector energético, donde discutieron medidas que podrían tomarse para continuar el bloqueo durante meses, si fuera necesario, y cómo limitar los efectos en los consumidores estadounidenses, dijeron funcionarios de la Casa Blanca a CNN.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, organizó la reunión en la Casa Blanca, a la que también asistieron el vicepresidente J. D. Vance, la secretaria general de la Casa Blanca Susie Wiles, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner, dijo uno de los funcionarios. Asistió el CEO de Chevron, Mike Wirth, así como ejecutivos de Trafigura, Vitol y Mercuria. La reunión fue informada por primera vez por Axios.

Mientras el Pentágono ha seguido haciendo preparativos en caso de que el presidente decida reanudar su campaña de bombardeos, Trump ha indicado desde hace tiempo en privado que preferiría llegar a un acuerdo con los iraníes y evitar más ataques militares, dijeron las fuentes familiarizadas.

Trump ha señalado en privado los riesgos de reanudar una campaña de bombardeos —incluida la probable reanudación de ataques iraníes contra naciones del Golfo—, lo que sugiere que el bloqueo era una forma más eficaz de presionar a los iraníes para que entablaran conversaciones.

“El bloqueo es genial”, dijo el presidente a los periodistas este miércoles cuando se le preguntó cuánto tiempo continuaría. “Ahora, tienen que rendirse; eso es todo lo que tienen que hacer. Solo decir: ‘Nos rendimos’”, añadió.

The Wall Street Journal fue el primero en informar que Trump planea apoyarse en una extensión del bloqueo.

Aun así, ha seguido lanzando amenazas. Este miércoles, publicó una imagen generada por IA de sí mismo sosteniendo un arma y advirtiendo: “NO MORE MR. NICE GUY” (“SE ACABÓ EL SEÑOR BUENO”, en español).

Varios asesores principales y aliados del presidente reconocen el posible peligro político que conlleva mantener el statu quo. El bloqueo ha puesto una enorme presión sobre la economía global, con los precios de la gasolina en EE.UU. por encima de los US$ 4 por galón (aprox. US$ 1,06 por litro), eliminando un argumento clave para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato. Aun así, varios de los asesores de Trump coinciden en que la diplomacia es la mejor solución para poner fin a la guerra con rapidez, algo que Trump había prometido cuando lanzó por primera vez ataques sobre Teherán.

Sin embargo, las conversaciones para resolver el conflicto están en cierto punto muerto. Trump señaló esta semana que era poco probable que aceptara la última propuesta de Irán para poner fin al conflicto después de que Teherán propusiera un plan que reabriría el estrecho, dejando las preguntas sobre su programa nuclear para negociaciones posteriores.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una entrevista a principios de esta semana que la nueva propuesta iraní era “mejor de lo que pensábamos que iban a presentar”, pero subrayó que un futuro acuerdo debe impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

“Basta decir que la cuestión nuclear es la razón por la que estamos en esto en primer lugar”, dijo a Fox News el lunes, afirmando que el programa nuclear de Irán “sigue siendo el tema central aquí”.

Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que Trump transmitió sus opiniones durante una reunión el lunes con altos funcionarios de seguridad nacional en la que se habló de Irán. Una de las personas dijo que era poco probable que el presidente aceptara la propuesta.

Reabrir el estrecho sin resolver las cuestiones sobre el enriquecimiento nuclear de Irán o su reserva de uranio de casi grado armamentístico podría eliminar una pieza clave de la influencia estadounidense en las conversaciones, dijeron funcionarios.

No estaba claro después de la reunión del lunes cuáles serían los próximos pasos de Trump. Funcionarios estadounidenses dicen que siguen preocupados por lo que consideran divisiones dentro del régimen iraní, y no están seguros de quién conserva el poder final de toma de decisiones sobre un posible acuerdo.

Por ahora, los funcionarios dicen que están esperando una respuesta de Irán sobre una propuesta modificada que cuenta con la bendición del líder supremo Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde que comenzó la guerra.

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