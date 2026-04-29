Un tornado devasta una ciudad de Texas en el sexto día consecutivo de tormentas fuertes

Por Briana Waxman y Taylor Romine, CNN

Varias personas resultaron heridas después de que un tornado en Mineral Wells, Texas, arrasara una parte de la ciudad el martes por la noche, en el sexto día de un brote de tormentas fuertes que ha aterrorizado al Medio Oeste y al Sur del país.

El tornado azotó Mineral Wells —ubicada a unos 130 km al oeste de Dallas— alrededor de las 5:00 p.m. del martes, informaron las autoridades municipales. Dos personas fueron trasladadas al hospital y varias recibieron atención médica en el lugar por heridas leves. Sin embargo, no se han reportado fallecimientos ni casos activos de personas desaparecidas, declaró Ryan Dunn, jefe de bomberos de Mineral Wells. Dunn no pudo precisar la gravedad de las lesiones de las dos personas que fueron llevadas al hospital.

Múltiples viviendas y una amplia franja de la zona industrial sufrieron daños, aunque será necesario realizar una evaluación exhaustiva a la mañana siguiente, señalaron las autoridades. La zona afectada estuvo bajo un toque de queda a partir de las 10:00 p.m. del martes con el fin de impedir que la gente accediera a las áreas dañadas, explicó Tim Denison, jefe de policía de Mineral Wells.

Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth inspeccionarán los daños en Mineral Wells este miércoles para determinar la intensidad del tornado.

La escuela secundaria local está siendo utilizada como centro de reunificación, y la Cruz Roja se encuentra allí para brindar asistencia y servicios, añadió Denison, quien destacó que la ciudadanía ya ha comenzado a movilizarse para ofrecer su ayuda.

“Hay mucha esperanza en el ambiente. Hemos recibido una oleada de apoyo, no solo por parte de las agencias de respuesta de emergencia, sino también de la propia comunidad”, afirmó Denison.

Las tormentas del martes también trajeron consigo granizo de gran tamaño —algunos pedazos tan grandes como pomelos— cerca de Godley, Texas; por su parte, la ciudad de Springfield, Missouri, registró granizo del tamaño de pelotas de tenis y de béisbol, que provocó daños en vehículos y el derribo de postes del tendido eléctrico.

El cazatormentas Matt Jones se encontraba dentro de su vehículo en Springfield cuando la intensidad de la granizada aumentó drásticamente, provocando múltiples grietas en su parabrisas. “¡Esto es una locura! ¡Dios mío, tengo que salir de aquí!”, exclamó Jones en un video que grabó durante el incidente.

Un emú del Zoológico Dickerson Park de Springfield murió durante la tormenta de granizo, y un ñandú resultó herido, según publicó el zoológico en las redes sociales. El zoológico sufrió daños considerables a causa del granizo y permanecerá cerrado el miércoles, indicaba la publicación.

Imágenes captadas en el Aeropuerto Nacional Springfield-Branson mostraban granizo impulsado por el viento azotando las instalaciones aeroportuarias, así como a equipos de trabajo cubriendo con lonas los vehículos dañados. Las autoridades del aeropuerto informaron que, pocas horas después de iniciarse las labores de recuperación, diversos grupos de ayuda ya habían distribuido lonas en la zona.

En el sur de Oklahoma, un posible tornado arrasó varios edificios —incluyendo algunas casas móviles— y causó daños significativos en el tendido eléctrico. Imágenes aéreas muestran una serie de torres de transmisión dobladas hasta el suelo cerca de la localidad de Caney.

La tormenta afectó a varias zonas del condado de Atoka, en Oklahoma; sin embargo, hasta la noche del martes no se habían reportado heridos, según informó la oficina del sheriff.

El frente frío, responsable de gran parte de las condiciones meteorológicas adversas de esta semana, avanzará hacia la Costa Este este miércoles, dando paso a un patrón climático más fresco y tranquilo en gran parte de Estados Unidos. Antes de que esto ocurra, es posible que se produzcan tormentas severas aisladas en el Sur y en la región del Atlántico Medio durante el miércoles. No obstante, en términos generales, el nivel de amenaza es considerablemente menor que el registrado en los últimos días.

Asimismo, el frente traerá consigo lluvias beneficiosas para el Sur, una región donde la sequía ha alcanzado niveles extremos en todos sus estados.

El lunes por la tarde, un tornado recorrió varias localidades del condado de Clinton, en Illinois, incluyendo Germantown y Carlyle. Esta tormenta causó daños en viviendas, derribó árboles y tendidos eléctricos, y bloqueó carreteras, según informó Timothy Schleper, director de Gestión de Emergencias del condado de Clinton. La Cruz Roja Americana acudió al lugar para brindar asistencia a los residentes desplazados. No se reportaron heridos ni fallecimientos, y se esperaba que las labores de evaluación de daños continuaran durante el martes.

Justo antes de las 11 p.m., el Servicio Meteorológico Nacional en Little Rock, Arkansas, emitió una advertencia de tornado de “situación particularmente peligrosa” ante la presencia de un tornado destructivo que había sido avistado desplazándose a través de Hanover y las comunidades circundantes en el condado de Stone. Al parecer, el tornado permaneció en tierra en Arkansas a lo largo de unos 15 km, levantando escombros a gran altura en el aire y arrastrándolos hacia la parte trasera de la tormenta.

La Oficina del Sheriff del condado de Stone informó de daños en viviendas y vehículos, líneas eléctricas derribadas y árboles caídos que bloqueaban las carreteras, mientras los equipos de emergencia respondían a la situación en toda la zona durante la noche. No se han reportado heridos ni fallecimientos.

Algunas zonas de Michigan y Wisconsin sufrieron daños a causa de un fenómeno meteorológico denominado “wake low”, un sistema meteorológico relativamente pequeño que alberga una potente línea de vientos fuertes. Las “wake low” se forman detrás de chubascos o tormentas eléctricas, tal como ocurrió tras el paso de las lluvias por el Alto Medio Oeste el lunes por la mañana.

Un hombre de 39 años falleció en el condado de Kent, en el oeste de Michigan, después de que un árbol cayera sobre él durante los fuertes vientos del lunes por la tarde, según informó la Oficina del Sheriff en un comunicado de prensa. Amigos del hombre relataron a las autoridades que este les advirtió sobre la caída del árbol; una acción que, según afirmaron, salvó vidas, tal como se detalla en el comunicado.

La zona norte del condado ha registrado árboles y líneas eléctricas derribados, pero no se han reportado otros heridos, señaló Scott Dietrich, oficial de información pública de la Oficina del Sheriff del condado de Kent.

Algunas estructuras y una casa rodante también sufrieron daños tras la caída de árboles en el condado de Calhoun, en el centro-sur de Michigan; sin embargo, no se han reportado heridos, indicó Michael Armitage, director de despacho de emergencias.

Algunos de esos vientos fuertes también provocaron la caída de un árbol sobre la vivienda de Carson Kellogg en Milwaukee, Wisconsin. Él se encontraba sentado en su sofá cuando escuchó un fuerte crujido.

“Salí corriendo del sofá porque pensé que me golpearía. Quedé realmente conmocionado”, relató a CNN.

Un violento tornado arrasó Enid, Oklahoma, el jueves pasado, lo que provocó una inusual declaración de emergencia por tornado y causó daños de categoría EF4 en algunas zonas de la ciudad, dejando algunas áreas completamente arrasadas.

El tornado de Enid fue el más intenso registrado en Estados Unidos desde junio de 2025. Al menos 10 personas resultaron heridas y cerca de 40 viviendas sufrieron daños, aunque las autoridades informaron que no se registraron víctimas mortales

Tornados mortales golpearon el norte de Texas el sábado, incluido un tornado de categoría EF2 cerca de Runaway Bay, a unos 130 km al noroeste de Dallas. Al menos dos personas perdieron la vida y varias viviendas e infraestructuras sufrieron daños, lo que provocó el desplazamiento de decenas de residentes y elevó el saldo de víctimas y daños de este episodio de clima severo que se extendió por varios días.

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Los meteorólogos Mary Gilbert, Chris Dolce, Linda Lam y Dakota Smith, junto con Jillian Sykes, Diego Mendoza, Hanna Park y Sarah Dewberry de CNN, contribuyeron a este informe.