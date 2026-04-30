El canal de Panamá, entre dos extremos: se reaviva la tensión con China y, a la vez, su tráfico empieza a acumularse

Por Elizabeth González, CNN en Español

El canal de Panamá volvió a ser objeto de comunicados y críticas entre Estados Unidos y China, a los que se sumaron algunos aliados de Washington, en un momento en que la vía interoceánica crece en relevancia mundial por la crisis en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz.

Habitualmente, hay unos 90 buques en las zonas de fondeadero, designadas para la espera y reposicionamiento de las naves. Pero este martes había 116 entre el Pacífico y el Atlántico, según dijo a CNN Boris Moreno, vicepresidente de Operaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El funcionario negó que haya un colapso o congestión por ese salto de casi 30 %. Dijo que se trata de un aumento de la demanda por la crisis en el Golfo Pérsico.

En enero, pasaban 32 buques por día, y el promedio es de 36, pero la ACP informó que en los últimos días están pasando entre 38 y 41.

La situación también está elevando los costos para quienes deciden pujar por uno de los hasta cinco cupos que se abren cada día para los buques que no tienen reserva para pasar por la vía y necesitan llegar pronto a destino. Las subastas, que no afectan el turno de las reservas obtenidas con anterioridad, llegó en los últimos días hasta los US$ 4 millones, más de 10 veces superior al promedio habitual.

El miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a un comunicado firmado por EE.UU. y cinco países de la región y dijo que incurrieron en declaraciones “completamente infundadas” y que “distorsionan la realidad”.

En esa declaración conjunta, EE.UU., Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago indicaron que están en “una vigilancia constante ante la presión económica por parte de China y las acciones recientes que han afectado a embarcaciones con bandera panameña”, una situación que, según el Gobierno de Panamá investigan, porque efectivamente desde marzo hay un aumento significativo en la detención de buques con bandera panameña en puertos chinos, supuestamente para inspección.

A finales de febrero, el Gobierno de Panamá tomó la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, en ambos extremos del Canal de Panamá, luego que la Corte Suprema de Justicia del país declaró inconstitucional un contrato con Panama Ports Company y su filial hongkonés CK Hutchinson Holding, grupo que por casi tres décadas operó esas terminales.

“Estas acciones, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia independiente de Panamá sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringir la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, denunció el grupo de países en su declaración.

En respuesta, este miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, dijo que “esas declaraciones son completamente infundadas y distorsionan la realidad”, y lanzó las preguntas: “¿Quién ocupaba durante mucho tiempo el Canal de Panamá, invadió armadamente Panamá y pisoteaba arbitrariamente su soberanía y dignidad? ¿Quién codicia el Canal de Panamá, pretende convertir en su propia zanja esta vía internacional que debería ser permanentemente neutral, y desprecia la soberanía de los países regionales?”.

En conferencia de prensa, el portavoz chino dijo que, a las anteriores preguntas, “la respuesta es evidente por sí sola” y agregó que “quien ha politizado y convertido en cuestión de seguridad la cuestión de los puertos es Estados Unidos; quien actúa con hipocresía, difunde rumores y desprestigia por todas partes es también Estados Unidos”.

“Las autoridades competentes de la parte china realizan inspecciones normales de buques conforme a las leyes y regulaciones”, aseguró Lin Jian y, respecto a la disputa de las terminales de Balboa y Cristóbal, expresó que “la posición de la parte china sobre la cuestión de los puertos pertinentes de Panamá ha sido clara, y la parte china defenderá firmemente sus propios derechos e intereses legítimos”.

“Asimismo, aconsejamos a los países implicados que no se dejen engañar ni utilizar por fuerzas con intenciones ocultas”, advirtió el funcionario chino.

Este martes el propio secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, compartió en sus redes sociales la declaración conjunta entre los seis países en apoyo a Panamá.

“La soberanía de nuestro hemisferio es innegociable. Estamos profundamente preocupados por la presión económica dirigida de China tras la decisión sobre las terminales de Balboa y Cristóbal. Nos solidarizamos con Panamá. Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros”, expresó el secretario de Estado Marco Rubio, y compartió el enlace con la declaración.

En ese sentido, Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en el comunicado conjunto indicaron que “Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida” y advirtieron que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros”.

En su declaración, además de reiterar la solidaridad con Panamá, expresaron que tienen compromiso renovado con la paz, la seguridad y la cooperación hemisférica, y que, por ello, “permanecemos dedicados a enfrentar todas las amenazas para garantizar que las Américas sigan siendo una región de libertad, seguridad y prosperidad”.

Luego del cruce de comunicados, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció la solidaridad de países que calificó como “amigos”, frente al problema que enfrentan naves panameñas en puertos chinos.

“Las decisiones nuestras se sustentan en un Fallo de la Corte Suprema como Órgano independiente del Estado. No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones”, aseguró en X el mandatario.

La tensión entre Panamá y China se produce en el contexto de que hace más de un año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Canal de Panamá estaba bajo “la influencia maligna de China” y amenazó con tomar el control de la vía interoceánica.

Luego que la justicia de Panamá declaró, a finales de enero, inconstitucional el contrato para la operación de los puertos en puntos claves del Canal, y que el país retomó la administración, Panama Ports Company presentó arbitrajes contra el Estado panameño y contra una de las compañías que opera uno de los puertos de forma transitoria.

Por otro lado, el Gobierno de Panamá, a través de la Autoridad Marítima del país, verifica la razón por la cual desde marzo se registra un “incremento inusual” de buques con bandera panameña detenidos en puertos chinos.

Hace unos días, Mulino dijo que ese “aumento inusual” afecta la carga mundial, y que, desde su Gobierno, han transmitido sus preocupaciones a las autoridades diplomáticas de China por las tensiones sobre los puertos. Al mismo tiempo, expresó que no quiere que el conflicto escale.

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