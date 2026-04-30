El diablo vuelve a estar de moda: Hollywood y su devoción por el pasado

Por Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

¿Nostalgia o simple sequía creativa? Es la pregunta que algunos nos hacemos cada vez que Hollywood anuncia, con bombos y platillos, la resurrección de uno de sus viejos éxitos, sea mediante una segunda parte, una “reinterpretación” de la idea original, una adaptación para el streaming o incluso un spin-off.

En las últimas semanas, se ha comentado mucho sobre el regreso de varias de esas historias que en el pasado fueron exitosas y se convirtieron en parte de la cultura pop. “The Devil Wears Prada” (2006) es la última en reencarnar.

Con un simple “2” al final de su título original, esta secuela se estrena este viernes 1 de mayo; pero, gracias a las redes sociales, fuimos testigos en tiempo real de su rodaje, gracias a las fotos que el público compartió en redes sociales.

Las ganadoras del Oscar Meryl Streep y Anne Hathaway regresan a interpretar los hoy míticos personajes de Miranda Priestly y Andy Sachs, respectivamente. La nominada al Oscar Emily Blunt también figura, retomando el personaje de la asistente de la primera y bully de la segunda: Emily Charlton.

La sinopsis oficial del segundo capítulo indica que Emily se ha convertido en rival directa de Miranda, ambas como ejecutivas del mundo de la moda. Las dos tratan de sobrevivir al colapso de la industria editorial y, en el caso de Miranda, a un futuro como jubilada.

Una vez más, la película –que nació de una novela basada en experiencias personales de su autora– estaría tomando prestado de la realidad, luego de que en junio de 2025 Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue y supuesta inspiración para el personaje de Miranda, anunciara su retiro de ese cargo.

En lo que respecta al equipo detrás de cámaras, “The Devil Wears Prada 2” también mantiene su plantilla original. David Frankel vuelve a ocupar la silla de director y Aline Brosh McKenna regresa a la computadora para escribir el guion.

A los rostros originales, entre los que además está el de Stanley Tucci, como el confidente traicionado de Miranda, se suman los de otras reconocidas figuras como Justin Theroux, Lucy Liu y Kenneth Branagh, este último en el papel del esposo de Miranda.

Y si en la primera película vimos breves apariciones de estrellas de la moda como las modelos Gisele Bündchen y Heidi Klum y el diseñador italiano Valentino Garavani, no me sorprendería que para esta nueva entrega convoquen a una Kendall Jenner o a su amiga y colega Gigi Hadid para aparecer como ellas mismas.

Un cameo de diseñadores jóvenes y cotizados como Simon Porte Jacquemus o JW Anderson tampoco sería mala idea.

De hecho, la especulación sobre posibles invitados especiales a esta película está fuera de control. En redes sociales, muchos han compartido fotos de archivo de celebridades como la cantante Dua Lipa, su colega Chris Martin y las actrices Amber Heard y Karla Sofía Gascón, bajo la descripción de haber sido vistas en pleno rodaje de la película. Claramente se trata de una tendencia a manera de broma, pues ninguno de ellos ha confirmado tal participación.

De nuevo, la nostalgia y las garantías comerciales serían factores determinantes para que Hollywood haya vuelto a buscar entre sus archivos. “Practical Magic”, de 1998, también regresará como una secuela en 2026. Nicole Kidman y Sandra Bullock retoman sus personajes de hermanas marcadas por la brujería.

Y hasta “My Best Friend’s Wedding”, casi 30 años después de su estreno, estaría siendo considerada para una segunda parte, según pudo confirmar The Hollywood Reporter. No obstante, los informes que han surgido sobre esta noticia no ofrecen mayores detalles.

Nadie ha confirmado aún la participación de Julia Roberts, protagonista de la película de 1997, pero, sin ella, no veo cómo pueda prosperar la idea. Sin embargo, la prensa de Hollywood menciona a Celine Song como potencial guionista de esta historia, y como fan de su filmografía, considero que ahí sí han arrancado con el pie derecho.

Este año, con el estreno de “El diablo viste a la moda 2”, por el título oficial que tuvo en América Latina en su primera entrega, veremos si la fórmula de antaño le permite al negocio de la exhibición de cine seguir siendo relevante, como cualquier buena pieza atemporal de armario.

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