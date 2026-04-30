Guillermo Ochoa confirmó que jugará su sexto Mundial con México y que luego se retirará

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Hablar de Guillermo Ochoa es hablar de una de las figuras más representativas en la historia del fútbol mexicano. El guardameta jalisciense volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de confirmar, de manera indirecta, que disputará su sexto Mundial y que se retirará al finalizar el certamen.

El portero republicó una publicación del periodista italiano Fabrizio Romano, en la que se revelaba dicha información. Así, el propio Ochoa dejó entrever el cierre de una trayectoria marcada por la constancia, con actuaciones memorables que el mundo pudo ver en la máxima fiesta del fútbol mundial.

Desde su debut profesional con el Club América en 2004, Ochoa dejó claro que tenía condiciones poco comunes para un portero mexicano. Su agilidad, reflejos y personalidad lo llevaron rápidamente a consolidarse en el máximo nivel con las Águilas. Su salto al fútbol europeo con el AC Ajaccio de la Ligue 1 de Francia marcó un antes y un después, pues se convirtió en el primer portero mexicano en jugar en Europa. Su impacto fue tal que incluso apareció en la lista del Balón de Oro de 2007, un logro inédito para un arquero mexicano.

En la selección nacional, su historia es aún más impresionante. Ochoa ya ha sido parte de cinco Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su actuación ante Brasil en 2014, con atajadas extraordinarias, es considerada una de las mejores exhibiciones de un portero en la historia de los mundiales. En ese partido nació su leyenda, y desde entonces ha sido figura del Tri en cada Copa del Mundo que participó.

Con su próxima participación, Ochoa se unirá a un grupo selecto de leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, al convertirse en los únicos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Un logro que dimensiona el nivel competitivo que ha mantenido a lo largo de dos décadas.

El palmarés de Guillermo Ochoa con la selección mexicana es igualmente sobresaliente. Es el jugador con más títulos en la historia del combinado nacional, destacando seis conquistas de la Copa Oro, además de la Liga de Naciones 2024-25. A esto se suma la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde fue líder de una generación que volvió a subir al podio olímpico tras el oro obtenido en Londres 2012.

En lo individual, los números también respaldan su legado. Ochoa es uno de los porteros con más porterías a cero en partidos internacionales, ha sido líder en atajadas en múltiples ligas europeas y posee récords en Francia, España e Italia. Pero en lo que más se ha destacado el mexicano es en aparecer en momentos clave con su liderazgo y grandes atajadas, que lo han mantenido en la conversación mundial, pese a nunca haber jugado en los llamados equipos “grandes” de Europa.

Más allá de las estadísticas, Guillermo Ochoa representa perseverancia. Desde ser tercer portero en su primer Mundial hasta convertirse en capitán y referente absoluto, su carrera es ejemplo de disciplina y resiliencia. Incluso momentos complicados, como el episodio del clembuterol en 2011 (del que fue exonerado) que le impidió ser fichado por el PSG de Francia —dicho por él mismo —, no frenaron su crecimiento.

Hoy, el anuncio de su retiro tras su sexto Mundial empieza a marcar el fin de una era en el TrI, con la despedida de un símbolo para el fútbol latinoamericano y, en particular, para el mexicano, al que defendió con orgullo. Cuando finalmente cuelgue los guantes, su nombre quedará inscrito, sin duda, entre los más grandes en la historia del fútbol mexicano.

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