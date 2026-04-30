Los fiscales publican un nuevo video que muestra los momentos previos al tiroteo en la Cena de Corresponsales

Por Holmes Lybrand, CNN

Los fiscales presentaron nuevas pruebas el jueves, incluido un video que muestra los momentos previos al tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca a la que asistieron el presidente Donald Trump y funcionarios del Gobierno en el hotel Washington Hilton el sábado por la noche.

El video muestra al presunto atacante, Cole Tomas Allen, atravesar una puerta en el pasillo que conduce al punto de control de seguridad.

Un segundo después, un agente y su perro se acercan a la puerta.

El agente se queda de pie en el umbral mirando hacia el pasillo durante aproximadamente 12 segundos, mientras su perro entra y sale del umbral. Durante este período, el ángulo de la cámara no muestra a Allen.

El agente y su perro finalmente se dan la vuelta para alejarse caminando, y un segundo después se puede ver al sospechoso salir apresuradamente de nuevo por la puerta con una escopeta, corriendo hacia el punto de control de seguridad. Los fiscales dicen que el video muestra a Allen y a un agente del Servicio Secreto intercambiar disparos. No está inmediatamente claro en el video cuándo Allen presuntamente disparó su arma.

La fiscal federal de Estados Unidos para Washington, Jeanine Pirro, cuya oficina está procesando el caso, dijo que el video muestra a Allen disparar a ese mismo agente.

“No hay evidencia de que el tiroteo fuera el resultado de fuego amigo”, dijo Pirro al publicar el video en línea.

Antes del tiroteo, el video muestra a Allen deambulando por los pasillos y áreas del hotel el sábado por la noche, lo que Pirro dice que muestra que Allen estaba reconociendo el hotel.

A pesar de que los abogados de Allen le dijeron el jueves a un juez federal que no combatirían una moción para mantener a Allen tras las rejas mientras el caso continúa, los fiscales aún querían presentar pruebas de por qué consideran que Allen es una amenaza.

El juez dijo que sería una pérdida de tiempo ya que Allen no estaba impugnando la moción de detención.

A pesar de esto, los fiscales de Pirro presentaron el video junto con otras imágenes presuntamente de Allen, su habitación de hotel, un casquillo de escopeta usado y las otras armas y equipo que Allen presuntamente tenía, incluyendo una pistola, cuchillos y cinta adhesiva.

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