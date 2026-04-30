“Tenía años esperando esto”. Entre globos y banderas, los venezolanos se emocionan por el regreso de los vuelos a Miami

Por Anabella González y Mary Trini Mena, CNN en Español

En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado venezolano La Guaira, Ricardo Mariani esperaba ilusionado este jueves su turno para embarcar. En Miami lo recibirá su hija, y es la primera vez que ese reencuentro le tomará apenas unas pocas horas en comparación con los largos trayectos de casi un día que hizo durante años, cuando la conexión directa con EE.UU. dejó de ser una opción por la prohibición de ese país.

“Es un vuelo directo, en tres horas y media estás en Estados Unidos… Anteriormente casi pasaba un día volando. Tenía años esperando este vuelo”, dice a CNN este empresario venezolano de 56 años.

Al igual que él, muchos venezolanos están emocionados por la reciente reapertura de la conexión entre Miami y Caracas, que el jueves por la mañana tuvo su vuelo inaugural con la aerolínea American Airlines, que partió desde el Aeropuerto Internacional de Miami pasadas las 10 de la mañana, hora local, para regresar luego en horas de la tarde.

Un clima de emoción se sentía en el Aeropuerto Simón Bolívar, donde las decoraciones de globos azules, blancos y rojos de American Airlines —además de un saxofonista tocando en vivo— anunciaban la inminencia de algo que no ocurría desde hace casi 7 años. Venezuela y Estados Unidos no tenían conexión directa desde 2019, cuando Washington prohibió los vuelos de pasajeros y carga a ese país en medio de las tensiones con el Gobierno de Venezuela.

Semanas atrás, a casi cuatro meses de la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que las condiciones del país “ya no representaban una amenaza” y EE.UU. levantó formalmente las sanciones, lo que habilitó a las aerolíneas restablecer el tránsito directo entre ambos países.

Alrededor de 1,1 millones de venezolanos viven en Estados Unidos, según datos hasta 2024 de la Oficina del Censo de EE.UU.

Bárbara Centeno es una venezolana que vive en Florida desde hace siete años. Su tiempo en Estados Unidos es el mismo que lleva la prohibición de vuelos directos entre su país natal y su país de residencia, por lo que es la primera vez que tendrá a su familia tan cerca.

“Mis familiares van a tener la oportunidad ahora de volar directamente y estar más tiempo juntos, en vez de permanecer tanto tiempo en conexiones”, dice Centeno.

American Airlines, que empezó a operar en Venezuela en 1987, anunció el 9 de abril que sería la primera aerolínea de Estados Unidos en reanudar un servicio diario a Caracas con un avión Embraer 175 mediante su filial, Envoy.

Casi dos semanas después, el 22 de abril, la aerolínea venezolana Laser Airlines siguió la misma línea y comunicó que el 1 de mayo reanudará sus vuelos directos, también diarios, con un Airbus 320 con capacidad para 150 pasajeros, dijo la compañía.

Centeno, de 36 años y gerente de Recursos Humanos, cuenta que sus viajes hacia Venezuela fueron largas horas de escalas a través de Panamá y Colombia para llegar a su hogar.

Cuando vio por primera vez que ya era posible comprar un pasaje directo para viajar a su país y estar allí en solo 3 horas, se emocionó, dice. “Es maravilloso. Fue una emoción indescriptible, de verdad”, dice a CNN mientras se lleva sus dos manos al pecho.

Una búsqueda en la página web de American Airlines muestra que un pasaje de ida y vuelta con salida desde Miami a principios de mayo (para regresar a finales de mes) puede tener un costo de unos US$ 1000, pero los precios varían según la fecha y el tipo de pasaje.

La reanudación de los vuelos que unen a ambos países es uno de los cambios que han tenido lugar en los últimos meses en el vínculo entre Venezuela y Estados Unidos, que han dado señales para restablecer y afianzar sus relaciones económicas y diplomáticas.

El Gobierno de Rodríguez implementó una serie de concesiones políticas y económicas: la reforma de la ley de hidrocarburos, que abre el sector petrolero a inversiones extranjeras; la ley de Amnistía, y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019 durante el primer mandato de Trump, son algunas de las medidas que siguen ese rumbo.

Estados Unidos, por su parte, ha levantado sanciones contra la propia presidenta encargada y el Banco Central, una medida clave para la estabilización de la economía del país en un momento en que algunos indicadores permanecen fuera de control, según señalaron analistas a CNN.

Los venezolanos que hablaron con CNN desde el aeropuerto, ubicado en la zona de Maiquetía, coinciden: ven con buenos ojos los acercamientos que ha tenido el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez con su par estadounidense, Donald Trump, y creen que son buenos cambios para ambos países.

Mariani, que viaja para la graduación de su hija, quien este viernes termina sus estudios en la Universidad de Florida, cree que esta es “una gran oportunidad” para Venezuela.

La misma expectativa se sentía en Estados Unidos, desde donde despegó el primer vuelo hacia Venezuela.

Allí, las autoridades de American Airlines dieron una conferencia de prensa en la que destacaron “la cooperación con las autoridades interinas de Venezuela” y cómo la reanudación de los vuelos “es una demostración” de esa predisposición.

En la puerta D55 del Aeropuerto Internacional de Miami, la música, la comida típica venezolana y las banderas con los colores del país daban la bienvenida a los pasajeros que este jueves abordaron el tramo inaugural hacia Caracas.

Muchos de ellos no viajan desde hace décadas a su país, como Lenard Ochoa, que hace 18 años no regresa a Venezuela.

Ahora él quiere viajar una vez por mes, cuenta a CNN. “Quiero llegar y conocer más sitios que no conocí cuando vivía en Venezuela. Ir a ver a mi familia, sobrinos, tíos, padres (…) Dos horas y media a Venezuela es… no tiene precio”.

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Con información de Miguel Ríos, David Culver, Ana María Mejía y Carlos Martinelli, de CNN.