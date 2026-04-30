Todos estamos leyendo mal a los mercados

Análisis por David Goldman, CNN

Los precios de la gasolina están muy por encima de los US$ 4, las negociaciones de cese del fuego están congeladas y las aerolíneas advierten que se están quedando sin combustible para aviones. Por eso parece extraño que las acciones estén en máximos históricos.

La culpa es de CNN. No, de verdad. No por los acontecimientos mundiales ni por el funcionamiento de los mercados, sino por la percepción de que ambas cosas están conectadas.

CNN (y los medios en general) ha vinculado desde siempre los acontecimientos actuales con el desempeño del mercado bursátil: ahí está el pequeño indicador del Dow en la parte inferior de la pantalla durante las coberturas de noticias en vivo.

Por eso solemos ver al mercado bursátil como un espejo. Pero el mercado no es un espejo; es una máquina de predicción.

Las fluctuaciones de las acciones son indicadores de cómo una enorme cantidad de información —sólidos resultados empresariales, un director ejecutivo que se enferma, un competidor que desarrolla un mejor producto, la inteligencia artificial amenazando toda una línea de negocio— cambia el valor percibido de las acciones de una empresa y su potencial de ganancias a largo plazo.

Una vez Wall Street cree que las consecuencias de un gran acontecimiento ya están reflejadas correctamente en el precio de una acción, suele pasar al siguiente tema, muchas veces más rápido de lo que lo hace la vida cotidiana.

“A menudo parece que el mercado bursátil opera en un universo alternativo”, dijo Kevin Ford, estratega de mercados en Convera. “Más que un universo alternativo, es una línea de tiempo alternativa”.

Los mercados ya han operado antes en una línea de tiempo alternativa.

En marzo de 2009, las acciones comenzaron a subir pese a una profunda recesión que todavía continuó durante varios meses más.

Los mercados se recuperaron con fuerza apenas un mes después de que la pandemia hundiera a la economía mundial en la recesión más profunda de la historia reciente, cuya recuperación tardó años.

Después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles históricos en agosto, el mercado siguió subiendo.

Después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles históricos en agosto, el mercado siguió subiendo.

Pero los titulares siguen importando. Existe un dicho en Wall Street: el mercado está valorado para la perfección. Los inversionistas fijan el precio de las acciones según las expectativas de cuántas ganancias generarán en el futuro.

Nueva información, como una escalada o una desescalada de una guerra, aumenta la incertidumbre sobre esas ganancias y obliga a los operadores a recalcular sus apuestas.

Por eso la guerra con Irán sacudió al mercado bursátil a finales de febrero. El Nasdaq, lleno de acciones tecnológicas especialmente sensibles a la inflación, recibió particularmente mal las noticias sobre la guerra. Entró en territorio de corrección —cuando una acción o índice cae un 10 % o más desde un máximo reciente—. El Dow siguió el mismo camino y el S&P 500 estuvo cerca de hacerlo también.

Pero luego, el último día de marzo, la percepción del mercado sobre la guerra cambió. Trump y su Gobierno comenzaron a buscar oportunidades para poner fin al conflicto.

Las cosas dejaron de explotar y los mercados siguieron adelante: el S&P 500 ganó casi un 3 % ese día y no volvió atrás. Desde entonces, las acciones han subido otro 10 %.

La situación económica no ha cambiado; si acaso, empeoró: el estrecho de Ormuz sigue cerrado, bloqueando una quinta parte del petróleo mundial y otros suministros cruciales, lo que aumenta el riesgo de escasez y de aumentos de precios en el futuro.

El mercado sabe todo eso. Los inversionistas simplemente creen que ese riesgo ya está correctamente incorporado en el precio de las acciones.

“No veo a un mercado ignorando el riesgo; veo a los mercados haciendo un juicio de que la economía mundial y las ganancias corporativas pueden absorberlo”, dijo Nigel Green, director ejecutivo de deVere Group. “Los mercados no esperan la certeza; se mueven tan pronto como el peor escenario comienza a desvanecerse”.

La máquina de predicción suele equivocarse, y el peor escenario todavía es una posibilidad muy real.

Las conversaciones de paz no ocurren en cuestión de días o semanas, sino de meses. Irán no ha mostrado urgencia por reabrir el estrecho mientras continúan las negociaciones. Mientras tanto, la cadena de suministro vuelve a tensionarse y podría romperse este verano si el estrecho permanece cerrado. La escasez podría disparar los precios. Añadir más incertidumbre a una economía que ya está llena de ella podría empujarla hacia una recesión.

Pero el riesgo funciona en ambos sentidos. No hay certeza de que, cuando el mercado se equivoca, el resultado vaya a ser necesariamente negativo. El mercado también podría dejar pasar una enorme oportunidad de compra.

Las ganancias empresariales son sólidas, la inteligencia artificial está impulsando un enorme auge de inversión tecnológica y la economía se ha mantenido fuerte. El índice Citi Economic Surprise —una medida de cuánto mejor o peor se desempeña la economía en comparación con las expectativas implícitas del mercado— atraviesa una de sus mejores rachas, la más larga en terreno positivo en casi dos décadas. En otras palabras, los mercados siguen subestimando la fortaleza de la economía. Para un operador, es difícil ignorar noticias sorprendentemente positivas.

“No es que los titulares no sean reales; los titulares son reales y dan miedo”, dijo Rick Gardner, director de inversiones de RGA Investments. “Pero tenemos un titular alarmante y luego llegan anuncios de ganancias empresariales que superan todas las expectativas. Eso puede opacar los titulares para los inversionistas”.

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