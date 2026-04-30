Trump amenaza con retirar soldados estadounidenses de Alemania en medio de una disputa por la guerra con Irán

Por Sophie Tanno, Sebastian Shukla y Alejandra Jaramillo, CNN

Una disputa entre Estados Unidos y Alemania ha alcanzado nuevos niveles, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazando con retirar algunos soldados estadounidenses del país en medio de desacuerdos sobre la campaña liderada por Estados Unidos en Irán.

“Estados Unidos está estudiando y revisando la posible reducción de efectivos en Alemania, y se tomará una determinación en el próximo corto período de tiempo”, escribió Trump en su plataforma Truth Social la noche del miércoles.

Esto ocurre mientras Berlín y Washington han estado enfrentados por el enfoque de Estados Unidos respecto a la guerra con Irán. El canciller alemán Friedrich Merz provocó la ira de Trump esta semana por comentarios que hizo el lunes, en los que dijo que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por Irán y criticó al Gobierno por no tener una estrategia eficaz para poner fin a la guerra.

Hay 36.436 militares estadounidenses en servicio activo estacionados permanentemente en Alemania, según datos del Centro de Datos de Personal del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DMDC, por sus siglas en inglés) publicados en diciembre de 2025, una cifra notablemente más alta que en otros países europeos. Trump ya había amenazado con reducir el número de tropas en el país en 2020, durante su primer mandato y mientras Angela Merkel ocupaba la cancillería alemana.

La tarde del jueves, Trump dijo que también está considerando reducir los niveles de soldados estadounidenses en España e Italia.

“Quiero decir, no han estado exactamente de acuerdo”, respondió Trump, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de recortes en los niveles de tropas en Italia y España.

“Sí, probablemente lo haré”, añadió Trump. “¿Por qué no habría de hacerlo? Italia no ha sido de ninguna ayuda. España ha sido horrible. Absolutamente”.

La fricción entre los líderes europeos y el Gobierno de Trump se ha intensificado debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel, que Estados Unidos lanzó sin notificar a la mayoría de los aliados de la OTAN. Alemania fue informada con antelación de los ataques iniciales, dijo un portavoz del Gobierno a The Associated Press. Los países europeos se han negado a involucrarse directamente en el conflicto y, en su lugar, han subrayado la importancia de encontrar una solución diplomática. Trump, a su vez, ha amenazado con reconsiderar la pertenencia de Estados Unidos a la OTAN y se ha referido a la alianza militar como un “tigre de papel”.

Al igual que algunos otros países europeos, Alemania ha ofrecido un apoyo militar limitado a Estados Unidos, en particular permitiendo el uso de su infraestructura militar, como bases aéreas, para operaciones relacionadas con el conflicto, aunque no ha permitido que estas se utilicen como plataformas para ataques ofensivos directos.

Merz también ha prometido más ayuda alemana con la condición de que el conflicto pase a una fase de posguerra. Esto podría incluir la participación en una posible misión internacional de estabilización.

Con ese fin, Berlín anunció recientemente que se desplegará un dragaminas naval en el mar Mediterráneo en preparación para los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz, una vez que se alcance un fin duradero de las hostilidades. Esta medida siguió a los llamados de Trump para que los aliados envíen buques de guerra y dragaminas para ayudar a asegurar el estrecho. Alemania forma parte de una coalición liderada por Gran Bretaña y Francia que busca garantizar el paso seguro de los buques por esta crucial vía marítima. Sin embargo, estas acciones no han logrado satisfacer a Trump.

La actitud de Merz hacia la guerra también ha cambiado. En las horas posteriores al inicio de la campaña, insistió en que “este no es el momento de dar lecciones a los aliados”. Su tono cambió tras una visita a Estados Unidos en marzo, cuando dijo que no podía “ver ninguna estrategia clara”.

El desacuerdo entre Berlín y Washington se profundizó aún más el lunes, cuando Merz criticó duramente los intentos de Estados Unidos de desvincularse de una guerra en la que entró sin establecer objetivos claros.

“Todo el asunto está mal concebido, por decir lo menos”, dijo, al tiempo que enfatizó el deseo de Berlín de que la guerra termine lo antes posible. “En este momento, no puedo ver qué salida estratégica están optando ahora los estadounidenses”.

El martes, Trump arremetió directamente contra Merz en una publicación en Truth Social, escribiendo: “el Canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que está hablando!”

Continuó: “¡No es de extrañar que Alemania esté yendo tan mal, tanto económicamente como en otros aspectos!”

Merz, al igual que otros aliados europeos, ha reconocido anteriormente la amenaza que representa Teherán y ha sostenido que Irán no debe poseer armas nucleares.

El canciller alemán ha intentado posteriormente restar importancia a la disputa con su homólogo estadounidense y adoptar un tono más conciliador, insistiendo el miércoles en que su relación con Trump es “buena”.

“Desde mi perspectiva, mi relación personal con el presidente de Estados Unidos sigue siendo buena”, dijo Merz a los periodistas, al tiempo que destacó el impacto negativo que la guerra está teniendo en la economía de Alemania y en sus suministros energéticos.

El jueves, tras el anuncio de Trump de que podría retirar a algunos soldados de Alemania, Merz reiteró de nuevo cuán importante es para Berlín la alianza transatlántica.

“Como saben, esta asociación transatlántica nos llega especialmente al corazón —y a mí personalmente”, dijo a los periodistas en una base militar en Münster.

Desde el regreso de Trump al cargo, los funcionarios alemanes habían logrado en gran medida mantenerse fuera de su línea de fuego y evitar las críticas mordaces dirigidas a muchos otros aliados tradicionales. En medio de las recientes repercusiones, esto parece haber cambiado drásticamente.

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Con información de Lizzie McBride e Issy Ronald, de CNN.