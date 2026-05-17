Aaron Rai gana el PGA Championship: es el primer golfista inglés en más de un siglo en lograrlo

Por Kevin Dotson, CNN

El golfista inglés Aaron Rai ganó el domingo el PGA Championship con una puntuación ganadora de nueve bajo par, finalizando tres golpes por delante del español Jon Rahm y del estadounidense Alex Smalley.

Rai, que solo contaba con una victoria en el PGA Tour antes de esta semana, se convierte en el primer inglés en ganar el PGA Championship en 107 años.

Rai se encontraba entre los perseguidores en la jornada final, comenzando con cuatro bajo par tras tres rondas. Su ronda de 65 golpes (cinco bajo par) el domingo lo catapultó al liderato, y fue más que suficiente para ganar un torneo marcado por difíciles condiciones de juego durante toda la semana.

Rai tuvo dificultades al comienzo de su ronda, ya que una multitud de otros golfistas se interponían entre él y su primer campeonato importante. Jugó los primeros ocho hoyos del día con un golpe por encima del par, y la idea de levantar finalmente el Trofeo Wanamaker debió parecerle algo muy lejano.

El líder tras 56 hoyos, Smalley, no mostró nerviosismo en el primer tee, colocando su primer golpe del día justo en el centro del camino.

Los ganadores de múltiples majors Rory McIlroy y Rahm presionaron a Smalley desde el principio. Ambos consiguieron birdies rápidos para reducir la ventaja de Smalley y presionar al estadounidense de 29 años.

Rahm volvió a hacer birdie en el segundo hoyo para empatar brevemente con Smalley con -6, pero luego cedió un golpe en el tercer hoyo, devolviéndole el liderato en solitario al estadounidense.

Smalley continuó sumando pares y manteniendo su estrecha ventaja en busca de una improbable primera victoria en el PGA Tour, hasta que la desgracia se cebó con él en el sexto hoyo.

Smalley finalmente flaqueó con un devastador doble bogey. El error de Smalley, sumado a un birdie de su compañero de juego Matti Schmid, colocó al alemán en lo más alto de la clasificación con -6.

Rai, que comenzó el día con cuatro bajo par, embocó un putt largo y con efecto para eagle en el hoyo nueve, colocándose con cinco bajo par. Un brillante golpe de aproximación en el hoyo 11 le permitió embocar un putt corto para birdie y empatar en el liderato con seis bajo par. Instantes después, Schmid hizo bogey en el hoyo 10, y de repente el inglés se encontró liderando en solitario.

La increíble racha de Rai continuó con otro birdie en el hoyo 13, colocando al golfista de 31 años en una posición inmejorable para hacer historia para su país.

Mientras los demás golfistas esperaban que el excampeón del PGA Tour se rindiera, Rai mantuvo la calma. Con un peculiar estilo de usar dos guantes, el golpe de aproximación de Rai en el par 5 del hoyo 16 le permitió embocar fácilmente dos putts para birdie y colocarse con ocho bajo par, dos golpes por delante de Schmid.

Rai coronó su día de campeonato con un putt para birdie en el hoyo 17 desde casi 21 metros, que solo provocó un discreto gesto de celebración del impasible inglés. El putt decisivo de Rai fue el segundo más largo de todo el torneo.

Tras hacer par en el hoyo 18, Rai no tuvo más remedio que firmar su tarjeta de puntuación y esperar a que el resto de los golfistas terminaran sus rondas.

Rai describió la victoria como una sensación “surrealista” tras una temporada “frustrante” marcada por las lesiones.

“Estar aquí supera con creces mis expectativas más optimistas. Creo que la clave ha sido la gran constancia de las últimas semanas, tanto en los entrenamientos como en mi estado físico”, declaró Rai a la cadena CBS antes de recibir el Trofeo Wanamaker.

“Disfruté mucho del campo esta semana y seguí jugando bien durante las rondas… Así que sí, es fenomenal estar aquí”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.