“No quedará nada”: Trump le hace una advertencia a Irán tras reunión de su equipo de seguridad nacional

Por Alayna Treene, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump se reunió este sábado con los principales miembros de su equipo de seguridad nacional para discutir el camino a seguir en la guerra contra Irán, según le informó una fuente familiarizada con la reunión a CNN, un día antes de que dijera que Teherán “más vale que se ponga en marcha, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”.

“Para Irán, el tiempo se acaba y más les vale actuar RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES FUNDAMENTAL! Presidente DJT”, publicó Trump en Truth Social este domingo.

Según la fuente, el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe y el enviado especial Steve Witkoff asistieron a la reunión en el club de golf del presidente en Virginia. El encuentro tuvo lugar apenas unas horas después de que Trump regresara a Washington tras una visita crucial a China, país con estrechos lazos con Irán.

Trump se ha mostrado cada vez más impaciente con la forma en que Teherán ha manejado las negociaciones diplomáticas y sigue frustrado por el cierre continuo del estrecho de Ormuz y su impacto en los precios mundiales del petróleo. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Durante su visita a Beijing, Trump y su equipo pospusieron la decisión sobre cómo proceder con Teherán, y varios funcionarios del Gobierno dijeron a CNN que querían ver cómo se desarrollaban las conversaciones entre Trump y el presidente de China, Xi Jinping, antes de determinar el camino a seguir.

En los últimos días, Trump ha considerado más seriamente la posibilidad de reanudar las operaciones de combate a gran escala en Irán como una forma de obligarlos a llegar a un compromiso para poner fin a la guerra, a pesar de su preferencia por resolver el conflicto por la vía diplomática.

Según la fuente, se espera que Trump se reúna nuevamente con su equipo de seguridad nacional a principios de esta semana para tratar el tema de la guerra.

El Pentágono ha preparado una serie de planes de objetivos militares en caso de que Trump decida finalmente seguir adelante con más ataques, según fuentes familiarizadas con las conversaciones, incluidos ataques selectivos contra instalaciones de energía e infraestructura en Irán.

Axios fue el primer medio en informar sobre la reunión del sábado.

Trump también habló el domingo con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según informaron a CNN un portavoz del primer ministro y un funcionario estadounidense.

Por parte de Irán, no hay indicios de que los altos funcionarios estén dispuestos a ceder. Los medios iraníes informaron el domingo que el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, se reunió con altos funcionarios iraníes, incluido el presidente Masoud Pezeshkian. Pakistán ha actuado como principal mediador durante las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Durante esas reuniones, funcionarios de Teherán afirmaron que la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente estaba causando inestabilidad en la región. Según la agencia de noticias Tasnim, vinculada a Irán, Pezeshkian declaró que Estados Unidos e Israel “siempre han intentado enfrentar a las naciones islámicas entre sí mediante proyectos divisorios y fomentando la desconfianza”, incluso cuando “Irán busca relaciones sinceras y estables, basadas en la buena vecindad, con los países islámicos de la región”.

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Con información de Aida Karimi e Issy Ronald, de CNN.