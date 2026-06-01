Anthropic inicia el proceso para cotizar en la bolsa de valores

Por Clare Duffy y Lisa Eadicicco, CNN

Anthropic informó este lunes que presentó de manera confidencial los documentos para una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), un paso que la encamina hacia uno de los debuts bursátiles más esperados de los últimos años.

La compañía dijo que aún no ha determinado cuántas acciones venderá ni a qué precio. Sin embargo, la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) allana el camino “para una propuesta de oferta pública inicial de nuestras acciones ordinarias”, indicó Anthropic.

La de Anthropic es una de las tres ofertas públicas iniciales de empresas de inteligencia artificial más esperadas para este año, junto con OpenAI y SpaceX. Esto permitiría a los inversionistas minoristas participar en algunas de las startups de inteligencia artificial más valiosas y daría a los primeros inversionistas la posibilidad de obtener importantes ganancias.

El anuncio se produjo después de que Anthropic informara la semana pasada que recaudó otros US$ 65.000 millones, lo que valoró a la empresa en US$ 965.000 millones.

Anthropic se ha convertido en un actor importante en el sector de la inteligencia artificial, aunque ese crecimiento también ha traído desafíos. A comienzos de este año quedó envuelta en una disputa pública con la Casa Blanca y el Departamento de Defensa por el uso de su tecnología. Además, su potente modelo de inteligencia artificial Mythos ha generado preocupaciones sobre ciberseguridad tanto en el Gobierno como en Wall Street.

Sin embargo, este año Anthropic también ha ampliado rápidamente su oferta para empresas, apoyándose en la popularidad de Claude Code, su herramienta de desarrollo de software impulsada por inteligencia artificial.

Anthropic ha ganado terreno en la competencia con su principal rival, OpenAI. Su nueva valoración la sitúa por encima de los US$ 852.000 millones alcanzados por OpenAI en marzo. Además, esta primavera Anthropic superó a OpenAI en adopción empresarial de sus herramientas corporativas, según datos de la firma de tecnología financiera Ramp.

Aun así, enfrenta una competencia renovada por parte de OpenAI y Google, ya que ambas compañías continúan actualizando y mejorando sus propias herramientas de programación. Una oferta pública inicial también ofrecería la primera ventana concreta a la información financiera de la empresa, en momentos en que durante el último año han persistido las preocupaciones sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial.

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