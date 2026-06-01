“Comisión de la verdad” de Nuevo México inicia investigación sobre el rancho Zorro de Epstein y emitirá citaciones judiciales

Por MJ Lee y Nicky Robertson, CNN

Una comisión legislativa de Nuevo México anunció este lunes que emitirá más de una docena de citaciones como parte de su investigación sobre el “rancho Zorro” de Jeffrey Epstein, e hizo un llamado a los sobrevivientes del fallecido agresor sexual y a otros miembros del público para que compartan lo que saben sobre los crímenes pasados ​​de Epstein en el estado.

La “Comisión de la Verdad de los Sobrevivientes de Nuevo México”, encabezada por un grupo bipartidista de cuatro legisladores de la Cámara de Representantes de Nuevo México, anunció que comenzará a recopilar pruebas de diversas agencias federales y locales, incluyendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el patrimonio de Epstein, varios bancos importantes, el Departamento de Justicia del estado y el Departamento del Sheriff del Condado de Santa Fe.

“Nuestro objetivo es reparar el sistema político que fue violado en Nuevo México, en este país y en todo el mundo por la depredación de un solo hombre, y por el silencio, la complicidad y la negligencia de muchas personas e instituciones que tuvieron el poder de impedirlo y no lo hicieron”, declaró la representante demócrata Andrea Romero, presidenta de la comisión. “No seremos los próximos en actuar y optar por no hacerlo”.

La comisión también planea inspeccionar físicamente el rancho, hablar con los sobrevivientes y coordinarse con las fuerzas del orden locales y federales, así como con el Congreso de Estados Unidos, culminando con un informe final sobre sus conclusiones, anunciaron los legisladores el lunes.

La próxima actualización se publicará en julio. No quedó claro qué tipo de pruebas solicitará la comisión a estas entidades ni qué tan exitosa será en obtener la información.

Los acontecimientos del lunes constituyen un ejemplo más de las crecientes peticiones para investigar y esclarecer la magnitud de los crímenes del fallecido agresor sexual, años después de su muerte.

El rancho Zorro, una extensa propiedad a las afueras de Santa Fe y una de las varias residencias que Epstein poseía, ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías conspirativas sobre los abusos que Epstein cometió contra mujeres y niñas jóvenes.

Algunas de las sobrevivientes de Epstein, entre ellas Chauntae Davies y la fallecida Virginia Giuffre, han declarado que el rancho fue uno de los lugares donde Epstein las agredió sexualmente.

“Allí viví un trauma muy profundo. Era un lugar muy aislado y daba mucho miedo”, declaró Davies a CNN en una entrevista reciente. “Se podía sentir la oscuridad”.

La reciente publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de páginas de archivos de Epstein ha avivado nuevos llamamientos de supervivientes, defensores, legisladores y otros para que se investigue por qué, durante décadas, las fuerzas del orden locales y federales no examinaron a fondo la vasta red de tráfico sexual del delincuente y a quienes lo ayudaron, incluyendo lo que pudo haber ocurrido en el rancho Zorro.

Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, es la única persona que ha sido procesada en relación con él. Actualmente cumple condena en una prisión de mínima seguridad en Texas.

En febrero, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, anunció la reapertura de la investigación penal estatal sobre las actividades de Epstein en el rancho Zorro y solicitó información a la ciudadanía que pudiera tener conocimiento del asunto.

Tras este anuncio, las autoridades estatales realizaron una inspección física del rancho en marzo. Se desconoce si se encontraron pruebas relevantes durante dicha inspección.

La Comisión de la Verdad lanzó recientemente un nuevo sitio web que incluye una línea telefónica confidencial para denuncias y información sobre su labor en curso. El organismo afirma contar con un presupuesto de US$ 2 millones y planea coordinarse con el Departamento de Justicia del estado.

“Merecemos respuestas, merecemos la verdad, merecemos transparencia, justicia y rendición de cuentas”, declaró Rachel Benavidez, sobreviviente de Epstein, quien afirmó haber sido víctima de abusos en el rancho Zorro, durante la audiencia de este lunes.

En la reunión celebrada en Nuevo México, la cuñada de Giuffre, Amanda Roberts, imploró a los legisladores que “sigan todas las pistas de la investigación hasta sus últimas consecuencias, descubran la verdad dondequiera que conduzca y presenten cargos contra cualquier posible co-conspirador, abusador, cómplice o individuo que a sabiendas ayudó a mantener esta red criminal”.

“¿Cómo y por qué Jeffrey Epstein pudo operar una red de trata de personas con fines sexuales durante tanto tiempo aquí mismo, en esta comunidad?”, preguntó Roberts.

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