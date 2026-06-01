Dubai parece haber vuelto a la normalidad. Pero bajo la superficie, la historia es muy diferente

Por Melanie Swan, CNN

El tráfico en Dubai vuelve a aumentar, las mesas de los restaurantes se llenan y los vuelos se han reanudado en gran medida. A simple vista, la vida en este importante centro turístico del golfo Pérsico parece casi normal.

Pero por lo bajo, la ciudad se enfrenta a una realidad más dura: si bien la infraestructura está en funcionamiento, la confianza no ha regresado. Y ahora, hoteles, aerolíneas y empresas del sector turístico trabajan más que nunca para convencer a los visitantes de que vuelvan.

Durante décadas, Dubai ha forjado su reputación como un destino turístico mundial basándose en una promesa que pocos lugares de Medio Oriente podían igualar: la estabilidad. Incluso cuando estallaron conflictos en la región, la ciudad siguió siendo un refugio seguro y lujoso, además de un eficiente punto de tránsito global para los visitantes internacionales.

Pero meses después de que el conflicto con Irán perturbara el espacio aéreo en todo el Golfo y se desataran ataques con drones contra algunos de los lugares más emblemáticos de Dubai, la ciudad se enfrenta a una de las pruebas más importantes de su historia moderna, al intentar recuperar la confianza de los viajeros y reactivar un sector turístico que durante mucho tiempo ha sido un pilar fundamental de su economía.

Para muchos residentes, la vida cotidiana ha vuelto a la normalidad. Los ataques con drones en Emiratos Árabes Unidos siguen ocurriendo esporádicamente, pero las alertas generalizadas del inicio del conflicto han cesado, junto con la angustia que las acompañaba. Dicen que los buenos tiempos están regresando.

En Zuma, un local emblemático de la animada vida nocturna del Centro Financiero Internacional de Dubai, algunos de los asistentes habituales han regresado para bailar al ritmo de los DJ y disfrutar de cócteles caros. Sin embargo, la oferta de comida y bebida ilimitadas por la noche sugiere que hay margen de mejora.

La gente sale menos a la calle, ya que muchos han visto reducidos sus salarios y el costo de vida sigue aumentando con el cierre del estrecho de Ormuz. Los precios de los alimentos y la gasolina han subido considerablemente.

Varios Gobiernos occidentales mantienen las advertencias de viaje. Australia ha recomendado a sus ciudadanos no transitar por países como Emiratos Árabes Unidos (EAU), mientras que Canadá sigue desaconsejando cualquier viaje a EAU y Estados Unidos insta a los viajeros a reconsiderar su viaje a ese país. Si bien los vuelos se han reanudado en gran medida, los expertos del sector afirman que recuperar la confianza podría ser mucho más difícil que reabrir las rutas aéreas.

Todavía hay turistas, solo que no son los mismos.

Los visitantes de países como Rusia y el Líbano parecen imperturbables ante la situación, ya que Emiratos Árabes Unidos representan un refugio relativo en comparación con sus países de origen. En los últimos días, familias de toda la región acudieron en masa a los centros comerciales de Dubai para disfrutar de las vacaciones de Eid al-Adha, mientras que, según se informó, los salones de belleza han registrado un flujo constante de mujeres rusas que buscan una escapada glamurosa.

Fatma Ammar vive en Beirut y viajó a la ciudad para visitar a sus dos hijos con motivo de la festividad islámica de Eid al-Adha. “Para mí, Dubai sigue siendo un lugar mucho más seguro que Beirut”, declaró. “La forma en que Emiratos Árabes Unidos ha gestionado la guerra es muy tranquilizante y me siento extremadamente segura aquí en comparación con mi país, pero, lamentablemente, estoy acostumbrada a la guerra, así que algo así no me impediría ver a mis hijos”.

Sin embargo, el conflicto regional ha dejado su huella. Si bien el Fairmont The Palm ya ha reparado los daños menores causados ​​por los ataques con drones y ahora intenta atraer visitantes con ofertas especiales, otros lugares emblemáticos como el Burj Al Arab permanecen cerrados por “reformas”.

En el Aeropuerto Internacional de Dubai, más de 40 aerolíneas siguen operando, y los pasajeros en tránsito mantienen el flujo de tráfico en el que solía ser el centro de aviación más concurrido del mundo. El aeropuerto también fue blanco de ataques en las primeras etapas del conflicto iraní, pero los pasajeros no perciben daños.

El aeropuerto internacional Zayed, de Abu Dhabi, también está muy concurrido, y cada vez más pasajeros se agolpan alrededor de sus tiendas libres de impuestos. Sin embargo, algunas grandes aerolíneas brillan por su ausencia.

Naim Maadad, fundador y CEO de Gates Hospitality, que incluye marcas de complejos turísticos y restaurantes como Six Senses Zighy Bay, en Omán, y Ultra Brasserie, en Dubai, dijo que las advertencias de viaje han llevado a los turistas a reconsiderar la situación.

“Creo que ha generado dudas más que un daño fundamental a la confianza en Emiratos Árabes Unidos”, afirmó. “El público internacional suele ver a Medio Oriente como una sola región homogénea, sin distinguir entre países, y esa percepción influye naturalmente en las decisiones de viaje. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos sigue demostrando estabilidad, solidez en sus infraestructuras y continuidad operativa”.

“Aeropuertos, hoteles, restaurantes y atracciones turísticas siguen funcionando con normalidad. El mayor desafío es psicológico. Las advertencias de viaje, las limitaciones de los seguros y las noticias internacionales influyen inevitablemente en el comportamiento del consumidor, aunque la realidad sobre el terreno sea muy diferente. Por lo tanto, el sector debe esforzarse más por transmitir tranquilidad, transparencia y confianza sin parecer que ignora las sensibilidades regionales”.

Maadad afirmó que el impacto ha afectado tanto a los negocios nacionales como internacionales, lo que ha resultado en una menor afluencia de público.

“Al mismo tiempo, los residentes se han vuelto más cautelosos con el gasto discrecional, por lo que la presión se siente desde ambos lados”.

Aleksandr Supinski, propietario de TicToc Travel, una empresa de turismo fotográfico con sede en Dubai, afirmó que “existe una gran brecha entre cómo se presenta a veces la situación en los medios de comunicación occidentales y lo que realmente está sucediendo sobre el terreno en Dubai”.

Supinksi añadió que los informes sobre el colapso del sector turístico de Dubai eran erróneos y que la ciudad funcionaba con normalidad, con actividades como parques temáticos y visitas guiadas abiertas. Admitió que existe una desaceleración debido a la guerra y al cierre del espacio aéreo. Esta situación se agravará con la llegada del verano, una época generalmente más tranquila debido al calor abrasante.

Dijo que había concedido vacaciones más largas a algunos empleados debido a la menor demanda, pero se mostró optimista de que la situación del turismo se recuperaría por completo en octubre.

Victor Abou-Ghanem, CEO de STORY Hospitality, también afirmó que las advertencias de viaje estaban afectando el regreso de los visitantes. “Para una familia que planea unas vacaciones, una recomendación del Gobierno, una restricción del seguro o el temor a la interrupción de los vuelos pueden ser suficientes para posponer un viaje, incluso si el destino en sí funciona con normalidad”, declaró.

El dinero también es un factor, añadió, ya que los precios del petróleo afectan a los billetes de avión.

“En épocas de incertidumbre, muchos viajeros se vuelven más sensibles al precio. Algunos optarán por destinos más económicos, vuelos más cortos o lugares más cercanos a casa”.

La interrupción se ha extendido más allá de los hoteles y las atracciones turísticas. La Arabian Travel Market, la mayor feria comercial de viajes y turismo de Medio Oriente, se pospuso hasta septiembre para darles a los organizadores más tiempo mientras las aerolíneas, las empresas de viajes y las redes del espacio aéreo regional trabajaban para restablecer la normalidad en sus operaciones.

Los economistas advierten que el impacto podría perdurar mucho después de cualquier alto el fuego sostenido. Según la empresa de servicios financieros Moody’s, se pronostica que la ocupación hotelera caerá a tan solo el 10 % en Dubai durante el segundo trimestre, frente al 80 % que tenía al conflicto. “Esto representa un cierre efectivo de gran parte del sector hotelero”, afirmó.

Los líderes de Dubai han respondido con un ambicioso paquete de medidas de apoyo destinadas a acelerar la recuperación.

Estas medidas incluyen la suspensión del impuesto hotelero nocturno que se cobra en los establecimientos de gama alta, la eliminación de la tasa municipal del 7 % que se aplica a las facturas de hoteles y restaurantes, el aplazo de las tasas de venta relacionadas con la hostelería y la exención de los cargos por aplazamiento y cancelación de permisos para eventos.

Las autoridades también han permitido a los hoteles, apartamentos turísticos y casas de vacaciones postergar el pago de las tasas de venta de alojamiento y servicios de comida y bebida durante tres meses, en un esfuerzo por aliviar la presión sobre los operadores mientras se recupera el número de visitantes.

Las empresas de toda la ciudad también han instalado promociones e incentivos pocas veces vistos durante el auge turístico de Dubai tras la pandemia.

Un diseñador de moda árabe que lleva casi 20 años viviendo en Dubai y que prefirió permanecer en el anonimato, afirmó que la magnitud de los descuentos que se ofrecen actualmente en todo la ciudad no tiene precedentes fuera de la pandemia de covid-19, especialmente en el distrito turístico de J1 Beach. “Muchos de estos lugares que antes estaban abarrotados ahora ofrecen descuentos increíbles”, comentó.

Muchos de estos lugares a los que antes era imposible acceder ahora se esfuerzan por atraer clientes. La ciudad sigue funcionando, la gente sigue saliendo, pero los negocios tienen que trabajar más para conseguir cada cliente.

Algunas de las mayores empresas del sector de la hostelería han estado reubicando a su personal fuera de la región para mitigar el impacto de la disminución de clientes, incluso cuando afirman haber experimentado un repunte en sus negocios desde la recesión inicial al comienzo del conflicto.

Yannis Stanisière, director de operaciones de COYA, un destino gastronómico internacional con sucursales en Abu Dhabi y Dubai, afirmó que su empresa había enviado empleados a establecimientos propios en Barcelona e Ibiza para “mantener el talento dentro de la red”. LEVA Hotels, que gestiona un hotel de 178 habitaciones y suites en Dubai, también declaró haber conservado a toda su plantilla.

Los hoteles siguen compitiendo ferozmente por los huéspedes, lo que significa que aún existen ofertas. El Ritz-Carlton Dubai, en Jumeirah Beach Residence, ofrece paquetes de té de la tarde al 2×1, mientras que el Mandarin Oriental Jumeirah ofrece descuentos de hasta el 20 % para huéspedes que se alojen dos noches o más. LEVA afirmó que está implementando precios más dinámicos para adaptarse al mercado.

Otros establecimientos se han adaptado al mercado de viajeros que trabajan desde casa. Rove Hotels, que gestiona varios hoteles en el país, lanzó recientemente un paquete de “vacaciones de trabajo” con habitaciones a precios asequibles. El Marina Byblos Hotel anuncia estancias de un mes desde los 3.800 dírham (US$ 1.035), un precio que habría sido difícil de imaginar durante el auge turístico de la ciudad.

Los resorts de lujo han introducido algunos de los incentivos más generosos. Durante las vacaciones de Eid, Fairmont The Palm ofreció a sus huéspedes un crédito equivalente al 100 % del costo de la habitación, lo que les permitió recuperar el valor de su alojamiento mediante el consumo en restaurantes, tratamientos de spa e instalaciones de ocio. El resort también promocionó tarifas especiales para estancias largas y para residentes desde 595 dírham (US$ 162) por noche, que incluían créditos canjeables en restaurantes, bienestar e instalaciones recreativas.

A pesar de las promociones vigentes, hay indicios de que algunos sectores de la hostelería comienzan a estabilizarse. Algunos residentes afirman haberse beneficiado recientemente de descuentos o haber conseguido mesas con facilidad en locales exclusivos como Zuma, algo que normalmente resulta difícil de obtener, pero cada vez es más complicado.

Sin embargo, muchas empresas siguen teniendo dificultades debido a la menor demanda, y algunos lugares, como los prestigiosos recintos Atlantis, han cerrado estratégicamente para realizar reformas y prepararse para tiempos mejores.

Según los analistas turísticos, el desafío al que se enfrenta Dubai va más allá de la ocupación hotelera o las reservas en restaurantes. El país ha superado con éxito crisis anteriores, desde la crisis financiera mundial hasta la pandemia de covid-19, principalmente gracias a su solidez financiera, la inversión en infraestructuras y la rápida implementación de medidas políticas. Las consecuencias de la guerra de Irán representan un reto diferente, ya que afectan directamente a la percepción de seguridad que sustenta el atractivo de la ciudad para millones de visitantes internacionales.

La ciudad sigue dependiendo en gran medida del turismo internacional y del tráfico de tránsito, y su sector de la aviación sirve de puerta de entrada entre Europa, Asia y África.

Y si bien las previsiones a largo plazo siguen siendo sólidas, la prioridad parece ser reconstruir la confianza de un mercado que en su día consideró a Emiratos Árabes Unidos como un refugio intocable en una región asolada por el conflicto.

“Emiratos Árabes Unidos sigue manteniendo una sólida reputación a nivel mundial como uno de los destinos más estables y mejor conectados de la región”, afirmó JS Anand, fundador de LEVA Hotels.

“Lo que estamos observando no es necesariamente una pérdida de confianza en Emiratos Árabes Unidos en sí, sino más bien un cambio en el comportamiento de los viajeros, quienes reservan con menos antelación a sus fechas de viaje y adoptan un enfoque más cauteloso hasta que las condiciones globales se vuelvan más predecibles”.

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