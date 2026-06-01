El mercado laboral estadounidense parece sólido. Entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar trabajo?

Por Elisabeth Buchwald, CNN

En la teoría, el mercado laboral de Estados Unidos parece estar en una buena situación.

La tasa de desempleo del 4,3 % se sitúa por debajo tanto del promedio de los últimos 10 años (que fue del 4,6 %) como del de los últimos 50 años (6,1 %). Por segundo mes consecutivo, el recuento oficial del Gobierno sobre la creación de empleo superó con creces las expectativas de los economistas. Además, la encuesta más reciente sobre ofertas de empleo y rotación laboral mostró un fuerte aumento en la contratación durante marzo.

Entonces, ¿por qué últimamente tanta gente tiene dificultades para encontrar trabajo?

Muchos de los desafíos que enfrentan quienes buscan empleo hoy en día derivan de la disminución de las ofertas laborales durante años, lo que ha intensificado la competencia por los puestos disponibles. En respuesta, más personas optaron por estudios de posgrado con la esperanza de obtener una ventaja competitiva. Sin emabrgo, para muchos, esto no ha funcionado. Al mismo tiempo, los importantes recortes de personal en sectores como el Gobierno federal han añadido aún más candidatos a un mercado laboral ya saturado.

“Cuando analizamos esa cifra de nóminas […] simplemente no refleja la experiencia de la mayoría de las personas en el mercado laboral actual”, dijo Kory Kantenga, jefe de economía de LinkedIn, en referencia al informe de empleo de abril, que indicaba que los empleadores agregaron 115.000 nuevos puestos de trabajo ese mes.

En abril, la mitad de los nuevos puestos de trabajo creados procedían del sector sanitario, mientras que la otra mitad procedía del comercio minorista, el transporte y el almacenamiento.

Sin embargo, “la mayoría de la gente no busca trabajo como mensajero”, declaró Kantenga a CNN. E incluso si así fuera, afirmó que no es razonable esperar que el ritmo de creación de empleo en los sectores minorista, de transporte y de almacenamiento se mantenga a largo plazo, ya que muchos puestos en esos campos son más vulnerables a la automatización.

El sector sanitario se ha mantenido sólido, ya que la demanda de trabajadores sigue aumentando a medida que la población envejece, y también porque muchos servicios no se pueden automatizar fácilmente.

En otros sectores, sin embargo, la competencia se ha intensificado, mientras que el número de nuevos puestos de trabajo no ha aumentado.

Sophie Duryee, licenciada en economía política que se graduó en la Universidad de California en Berkeley el año pasado, soñaba con trabajar en el sector público, idealmente en un puesto relacionado con el cumplimiento normativo.

Pero ha sido una lucha ardua. Desde que alcanzó su máximo de puestos en 2024, el empleo federal ha disminuido en casi 350.000 puestos de trabajo hasta abril, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Esta disminución se debe a los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) y ha dificultado el acceso a empleos en los Gobiernos estatales y locales debido a la mayor competencia de los trabajadores federales despedidos.

“En lugar de recurrir al gasto público para inflar las cifras de empleo, como había hecho Joe Biden, la administración [de Trump] está implementando una agenda económica probada para impulsar el crecimiento del empleo en el sector privado”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado a CNN.

Duryee tampoco tuvo mucho éxito el año pasado, cuando solicitó empleo en el sector privado. Es probable que los mismos trabajadores federales despedidos estuvieran saturando el mercado laboral.

“En el lapso de un año, algo en lo que había estado trabajando toda mi vida me fue arrebatado de repente”, declaró a CNN.

La inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral, e impacta tanto en la reducción del número de puestos vacantes en algunos sectores como en el cambio en la forma en que los candidatos buscan y solicitan empleo.

La IA ahora permite a quienes buscan empleo enviar rápidamente cientos de solicitudes personalizadas. Algunas herramientas de IA incluso pueden gestionar el proceso de solicitud de principio a fin, lo que podría saturar los sistemas de contratación.

La IA en realidad no te está “quitando” el trabajo. Esto es lo que está sucediendo.

Saúl Chávez, de unos 45 años, fue despedido en septiembre de su puesto como gerente de proyectos en una empresa de medios y desde entonces solo ha tenido un puñado de entrevistas en empresas del sector. Mientras tanto, ha estado trabajando simultáneamente en dos empleos de medio tiempo en programas de educación pública.

La búsqueda de empleo puede resultar más difícil para las personas que se encuentran en la mitad de su carrera profesional o son mayores, ya que “pueden estar menos preparadas al llevar más tiempo establecidas en su carrera”, declaró a CNN Lauren Thomas, economista de la empresa de nóminas y recursos humanos Deel.

Esto se ve respaldado por los datos: hace cuatro años, los trabajadores despedidos de entre 45 y 54 años permanecían desempleados un promedio de 27,1 semanas, en comparación con el promedio actual de 30,7 semanas, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Estas tasas también han aumentado para las personas mayores de 55 años.

Mientras tanto, las personas de entre 35 y 44 años permanecen desempleadas una media de 24,6 semanas.

“Simplemente no creo que deba ser tan difícil ni tener tantos obstáculos”, dijo Chávez. “Todavía tengo que superar todos estos desafíos, algo que a estas alturas de mi vida no creía que tendría que hacer”.

Los títulos de posgrado, considerados durante mucho tiempo una herramienta para el avance profesional, pueden estar, sin querer, perjudicando a algunas personas.

“Nuestros datos muestran que el segmento que realmente se ha ralentizado y que está teniendo muchas dificultades para conseguir empleo es el de las personas con títulos de posgrado”, dijo Kantenga de LinkedIn.

Parte del problema radica en que más personas optaron por estudios de posgrado cuando el mercado laboral comenzó a debilitarse en 2023, por lo que estos candidatos ya no destacan tanto, explicó. Además, la demanda de contratación se ha ralentizado en profesiones que suelen atraer a personas con estudios de posgrado, como las del sector tecnológico y financiero.

Varias grandes empresas de esos sectores, como Amazon y Block, han mencionado el aumento de la productividad derivado de la IA como motivo de los recientes recortes de personal. Y es posible que haya más recortes en el futuro.

Pero a largo plazo, la IA incluso podría generar más contrataciones.

“A menudo, el aumento de la productividad y la eficiencia significa que la gente quiere mucho más de algo”, dijo Thomas, “así que contratan a más personas para compensarlo”.

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