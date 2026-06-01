La lista de convocados de México para el Mundial de 2026: las polémicas y los ausentes de Javier Aguirre

Por Federico Leiva, CNN en Español

México ya conoce a los 26 futbolistas que representarán la bandera roja, blanca y verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comienza en solo 10 días, precisamente con la presentación del equipo que comanda Javier Aguirre ante Sudáfrica.

El “Vasco” cumplió con la lógica en muchos casilleros, pero en redes sociales generó mucho debate con la elección de algunos jugadores que no llegan en plenitud física, y la ausencia de algunos que habían sumado muchos minutos durante el proceso que terminó con los últimos amistosos.

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Gilberto Mora (Tijuana)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Raúl Jiménez (Fulham)

Guillermo Martínez (Pumas)

Santiago Giménez (Milan)

Armando González (Chivas)

Julián Quiñones (Al Qadisiya)

Alexis Vega (Toluca)

César Huerta (Anderlecht)

Roberto Alvarado (Chivas)

El primer dato que sorprende de la lista de Javier Aguirre es el bajo número de defensores naturales, teniendo en cuenta que el “Vasco” suele jugar con cuatro en la última línea. Apenas convocó a siete, aunque es cierto que hay algunos mediocampistas que, llegado el caso, pueden pasar a la defensa.

También sorprende el número de delanteros, aunque aquí también es cierto que no queda claro cuál es el esquema favorito de Aguirre. En los últimos amistosos, ante Ghana y Australia, probó un 4-3-3 primero y un 4-2-3-1 después. Si bien algunos delanteros, como Alexis Vega, puedan retroceder unos metros para formar ese tridente de mediapuntas, la realidad es que no es su posición más habitual. Habrá que ver en el debut qué es lo que sale del laboratorio del DT.

Finalmente, Guillermo Ochoa entrará a la historia. El histórico portero irá a su sexto Mundial, marcando un récord de presencias, en conjunto con dos nombres que quizás les suenen de algún lado: Cristiano Ronaldo, con Portugal, y Lionel Messi, con Argentina. A ese nivel está el “Memo”.

El portero de 40 años (podría cumplir 41 en el torneo, si la Tri llega a semifinales) contrasta con otro nombre destacado de la lista: Gilberto Mora, quien con 17 años será el jugador más joven de la historia de los aztecas en la Copa del Mundo. El talentoso mediocampista ofensivo está acostumbrado: debutó en la Sub15 de México con solo 13 años, siete meses y 10 días de vida, y en la Sub20 con 16 años, cinco meses y ocho días. A pesar de su corta edad, ya es titular en el Tijuana de la Liga MX y tiene experiencia en todas las categorías juveniles de la selección y en la mayor, con el que ya jugó siete encuentros, incluyendo un título en la Copa Oro, donde hasta fue titular en la final ante Estados Unidos.

La lista de Aguirre generó cierta polémica por la elección de algunos que, por lo que se sabe, llegarán con poco rodaje al Mundial debido a lesiones que han sufrido en el último tiempo, como Edson Álvarez, César Huerta y Luis Chávez.

Álvarez jugo solo cinco partidos en 2026, principalmente debido a una cirugía de tobillo que lo sacó de las canchas por meses. Sin embargo, convenció a Aguirre en los últimos amistosos, donde sumó 45 minutos ante Ghana y 60 contra Australia.

En el caso de Huerta fue peor, porque sus problemas físicos empezaron en la última parte de 2025, cuando en octubre le detectaron una pubalgia que lo tuvo sin jugar hasta el 27 de abril de este año, perdiéndose en el medio 34 partidos entre su club (Anderlecht) y la selección, es decir, casi una temporada completa. Jugó 45 minutos ante Australia y con eso parece que bastó para meterse en la lista. Ese fue apenas su séptimo encuentro en todo 2026.

Pero el llamado de Luis Chávez causa aún más controversia, por que recién en marzo volvió a ser considerado por el Dynamo de Moscú a raíz de una rotura de ligamentos cruzados que sufrió en junio de 2025. Tras nueve meses de inactividad, apenas ha jugado cinco partidos, sin contar los 29 minutos que jugó ante Ghana y los 60 ante Australia.

Algunos aficionados también han puesto en tela de juicio la convocatoria de Santiago Gimenez. El delantero nacido en Argentina tuvo una temporada para el olvido en el Milan a causa de las lesiones. Primero fue un hematoma en el tobillo y luego una cirugía en el mismo que lo obligaron a estar fuera entre noviembre y marzo. Llegará al Mundial 2026 con casi nueve meses sin convertir un gol: el último fue ante el Lecce en la Copa Italia en septiembre de 2025.

Las polémicas también se hicieron presentes a la hora de repasar a los ausentes. De la lista de 55, el que más llama la atención es el de Germán Berterame, también nacido en Argentina, y quien participó activamente de la selección mexicana después de la Copa Oro 2025. Entre la 2022/2023 y diciembre de 2025 el delantero metió 68 goles y dio 15 asistencias en 153 partidos con la camiseta del Monterrey, y en este 2026 lleva siete anotaciones en 17 encuentros con el Inter Miami, pero ni así se ganó el llamado de Aguirre.

Pero si le preguntan a los aficionados mexicanos, hay otros dos nombres que brillan por su ausencia: Carlos Rodríguez y Marcel Ruiz, flamantes campeones con Cruz Azul (Clausura 2026) y Toluca (Copa de Campeones de la Concacaf), respectivamente.

“Charly”, que ya lleva casi 70 partidos con el Tri, fue considerado hasta los amistosos de marzo ante Portugal y Bélgica, y aunque no entró en la preconvocatoria de jugadores locales de Aguirre, sus compañeros y aficionados reclamaron insistentemente en las últimas semanas por su presencia.

El caso de Marcel Ruiz es más complejo, porque es sabido que tiene pendiente una operación de rodilla, que él mismo postergó para no perderse la Copa del Mundo. Sin embargo, la lesión que tiene no lo impidió jugar con el Toluca, incluso en la final de la Concacaf del último sábado, y el llamado de jugadores recién recuperados de sus lesiones no hace más que aumentar las críticas por su ausencia.

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