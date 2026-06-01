Rescatistas de cueva de Laos investigan “respuesta a golpes” mientras centran su atención en pozo recientemente descubierto

Por Rebecca Wright, Kocha Olarn, Angie Puranasamriddhi, June Jeong y Laura Sharman, CNN

Los equipos de rescate en Laos afirman estar investigando una posible “respuesta a golpes” en el interior de una red de cuevas inundadas donde se cree que dos hombres permanecen atrapados.

Este suceso podría indicar posibles señales de vida, pero los rescatistas recalcan que necesitan investigar más a fondo antes de poder afirmar con seguridad si los golpes provienen de los hombres atrapados.

Los sonidos de respuesta se produjeron cuando los rescatistas descendieron en rápel por un pozo vertical recién descubierto que podría proporcionar una entrada más segura a una cueva inundada y conducir a una cámara donde podrían encontrarse los hombres.

Los equipos de rescate han escuchado golpes en la puerta en al menos dos ocasiones en las últimas 24 horas.

“Aún no podemos confirmar que los golpes provinieran de víctimas atrapadas. Sin embargo, sí podemos confirmar que se escucharon golpes en respuesta a las señales”, declaró este lunes a CNN por teléfono el buceador tailandés especializado en cuevas, Kengkard Bongkawong.

El técnico de rescate tailandés Manat Artmongkron publicó en Facebook que la respuesta se escuchó a 70 metros (230 pies) de profundidad en el pozo.

“La respuesta se escuchó a tan solo 5 metros de distancia, lo cual es una buena noticia. Pronto les informaremos”, escribió.

La odisea de los aldeanos comenzó el 20 de mayo cuando ocho hombres entraron en una cueva en el centro de Laos en busca de oro, pero quedaron atrapados cuando una fuerte lluvia bloqueó la salida.

Un sobreviviente logró dar la voz de alarma, lo que desencadenó una compleja operación que involucró a expertos convocados de todo el mundo a la provincia central de Xaisomboun del país.

Cinco hombres emergieron vivos del túnel el viernes y el sábado, dejando a los rescatistas en busca de los dos restantes, que entraron por separado a través de una ruta diferente.

La atención se centró este lunes en el pozo vertical que desciende más de 100 metros hasta una cámara oscura que los rescatistas esperan que proporcione una entrada más segura a una cueva inundada.

“Fue un hallazgo increíble”, dijo el buzo australiano Josh Richards en un video difundido el domingo por la noche. “Además, está directamente en el área a la que necesitamos conectarnos”.

Los rescatistas trabajan con un mapa elaborado con la ayuda de los cinco sobrevivientes y esperan que el pozo se conecte con otro pasaje más allá de la cámara donde fueron encontrados.

“Por lo que sabemos, hay una bolsa de aire significativa mucho más adelante, a unos 100 metros más, a través de un pasaje bastante letal”, dijo Richards.

Describió este tramo como un pasaje “aún más estrecho y desagradable” que cualquiera de los que los buzos han atravesado hasta ahora, y el “único lugar” donde podrían estar los dos desaparecidos.

Las condiciones en la entrada de la cueva siguen siendo difíciles, ya que las lluvias más recientes han provocado inundaciones repentinas.

Bounkham Luanglath, presidente de la Asociación de Voluntarios del Pueblo Lao, dijo este lunes que continúan los trabajos para “bombear el agua y drenar la cueva lo más rápido posible”.

Otros métodos incluyen bloquear las fuentes de agua en la zona y construir más estanques de retención de agua, además del ya existente, para evitar más inundaciones.

De los sobrevivientes, uno fue guiado a un lugar seguro el viernes, mientras que los otros cuatro lograron escapar por sí mismos al día siguiente después de extensos esfuerzos para drenar el agua de la inundación en la zona.

Los cinco se están recuperando en el hospital después de sobrevivir más de una semana con agua y sueño para conservar sus fuerzas antes de que llegara la ayuda.

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