Serena Williams está lista para regresar al tenis tras casi cuatro años alejada de las pistas

Por Ben Church y Jill Martin, CNN

La legendaria tenista Serena Williams regresará a las canchas en la modalidad de dobles en el HSBC Championships la próxima semana, según confirmó el Queen’s Club.

Williams, de 44 años, nunca anunció oficialmente su retiro, pero han pasado casi cuatro años desde su último partido. Sin embargo, a finales del año pasado, la 23 veces campeona de Grand Slam en individuales comenzó a dar pasos hacia un posible regreso a la competición.

“El Queen’s Club me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo”, declaró Williams en un comunicado publicado en la página web de la Asociación de Tenis de Gran Bretaña (LTA). “El césped me ha brindado algunos de los momentos más significativos de mi carrera, y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte”.

La última vez que Williams jugó fue en 2022, cuando perdió en el US Open ante la australiana Ajla Tomljanović. En aquel entonces, no mencionó la palabra “retiro”, sino que dijo que estaba “evolucionando y alejándose del tenis”.

El HSBC Championships dará comienzo en Londres el 6 de junio con la fase previa femenina. El cuadro principal femenino dará inicio el 8 de junio.

Williams participará en el torneo de dobles, pero aún no se sabe quién será su compañera.

Hasta ahora, no había habido confirmación oficial de que la estadounidense regresaría al deporte que dominó durante tantos años. Pero había indicios.

En diciembre de 2025, su nombre apareció en una lista en el sitio web de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) que mostraba a los jugadores registrados en el programa internacional de control antidopaje. El documento estaba fechado el 6 de octubre de 2025.

Según las normas antidopaje del tenis, los jugadores que regresan no pueden competir a menos que hayan notificado por escrito su intención de volver con al menos seis meses de antelación, además de estar disponibles para someterse a controles antidopaje durante un período de seis meses antes de competir.

Sin embargo, Williams intentó moderar las expectativas en ese momento.

“¡Dios mío, NO voy a volver!”, dijo Williams inicialmente en X. “Este rumor es una locura”.

El lunes, la tenista de 44 años publicó un video aparentemente críptico en sus redes sociales, en el que se la veía caminando por una cancha de tenis antes de terminar con las palabras: “Supongo que todos se enteraron de la noticia”.

Poco después, el Queen’s Club lo hizo oficial, anunciando que se le había otorgado una invitación especial para el cuadro de dobles.

El torneo sobre hierba también sirve como preparación para Wimbledon, donde Williams ha ganado siete títulos individuales, seis de dobles y uno de dobles mixtos. Aún no está claro si Williams participará en el Grand Slam este año.

Wimbledon publicó un mensaje en redes sociales reaccionando a la noticia con el texto: “Serena en hierba”, acompañado de un emoji de corazón verde.

“Serena Williams es una de las mejores atletas que el mundo ha visto jamás, y estamos encantados de que regrese al tenis en el HSBC Championships de la LTA”, declaró Laura Robson, directora de torneos de la WTA, en un comunicado el lunes.

“El tenis femenino regresó históricamente al Queen’s Club el año pasado, y ahora tenemos a un ícono de este deporte de vuelta en la cancha de este prestigioso recinto. Es muy emocionante para el torneo y para los aficionados”.

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