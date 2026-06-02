Conclusiones de las elecciones primarias en California, Iowa y otros lugares

Análisis por Aaron Blake, CNN

Seis estados, desde California hasta Nueva Jersey, celebraron elecciones primarias este martes por la noche.

Muchos de los resultados de California tardarán en conocerse, dado el cierre tardío de las urnas y la lentitud del recuento de votos en el estado. Pero aquí les presentamos algunas de nuestras conclusiones hasta el momento.

La contienda por el Senado en Iowa no se ha considerado una elección de primer nivel. Pero las primarias demócratas atrajeron mucha atención.

El super PAC demócrata VoteVets gastó alrededor de US$ 10 millones para ayudar al representante estatal Josh Turek.

El senador estatal Zach Wahls intentó contraatacar convirtiendo la contienda en un referéndum sobre Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado, a menudo criticado, contra quien algunos demócratas se postulan.

Pero por mucho que los votantes de base demócratas no adoren a Schumer, no funcionó. De hecho, Turek obtuvo una victoria aplastante, aventajando a Wahls por 25 puntos con casi todos los votos escrutados.

Turek avanzará a la siguiente ronda de las elecciones generales, donde se enfrentará a la representante republicana Ashley Hinson.

Hinson es el claro favorito en un estado que Trump ganó por 13 puntos en 2024. Pero los demócratas esperan que los aranceles de Trump hagan que este estado, predominantemente agrícola, sea más competitivo de lo habitual.

Además, Turek proviene de un distrito legislativo estatal del oeste de Iowa que apoyó a Trump.

Algunos analistas cambiaron el martes por la noche su pronóstico de una probable victoria republicana a una mera inclinación hacia el Partido Republicano.

Si los demócratas logran ponerlo en juego, sería un gran avance para sus cálculos de mayoría, dado que necesitarán ganar varios estados que Trump ganó en 2024 por un margen de dos dígitos.

A pesar de toda la narrativa sobre cómo Trump demuestra su poder al derrotar a los republicanos en ejercicio en las primarias en las últimas semanas, su historial de apoyos no ha sido impecable, especialmente en contiendas de menor perfil.

Dos candidatos a los que apoyó el mes pasado se enfrentarán en una segunda vuelta en las primarias para gobernador de Georgia y senador de Estados Unidos por Alabama, por ejemplo.

Y el martes por la noche, un candidato respaldado por Trump perdió.

El viernes, Trump decidió respaldar al representante Randy Feenstra en la contienda por la gobernación de Iowa, con la esperanza de que esto le diera la victoria en una competencia muy reñida.

Sin embargo, el martes, Feenstra perdió por un estrecho margen ante el empresario Zach Lahn.

Feenstra se convierte en la primera persona respaldada por Trump a nivel estatal en perder unas primarias en 2026. (Algunos también perdieron en 2022).

Lahn, quien contaba con el respaldo de Turning Point Action y del controvertido exdiputado Steve King, ahora se enfrenta al muy aclamado auditor estatal demócrata Rob Sand en una contienda por la gobernación que podría ser más prometedora para los demócratas que la carrera por el Senado de Estados Unidos.

De hecho, las dos primarias estatales de Iowa resultaron tal como los demócratas esperaban.

No tenemos respuestas definitivas sobre la tan esperada contienda por la gobernación de California ni sobre la elección para la alcaldía de Los Ángeles. Pero sí tenemos algunas pistas sobre quiénes avanzarán en las primarias de los dos candidatos más votados.

En el primer caso, el exsecretario demócrata de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Xavier Becerra, tenía muchas posibilidades de obtener uno de los dos puestos, dado que los votos contados después del día de las elecciones en California suelen ser más favorables a los demócratas.

El otro puesto probablemente lo ocupe el expresentador republicano de Fox News, Steve Hilton, o el multimillonario demócrata Tom Steyer.

Becerra sería el favorito frente a Hilton en California, un estado tradicionalmente demócrata, mientras que una contienda exclusivamente demócrata probablemente sería más competitiva.

En Los Ángeles, el republicano Spencer Pratt, exestrella de la telerrealidad y con gran popularidad entre los republicanos a nivel nacional, tiene buenas posibilidades de enfrentarse a la alcaldesa Karen Bass.

Sin embargo, tendrá que contener a la concejala socialista demócrata Nithya Raman a medida que se vayan contabilizando los votos el miércoles.

Aunque Bass no sea popular, Pratt aún se enfrentaría a una ardua batalla cuesta arriba en la demócrata Los Ángeles.

Las esperanzas de los demócratas de llegar al Senado también recibieron un ligero impulso en Montana, otro estado que Trump ganó por un margen de dos dígitos en 2024.

Eso se debe a que la campaña para impulsar a la poco conocida demócrata Alani Bankhead funcionó, y Bankhead ganó la nominación del partido.

Algunos parecen tener la esperanza de que Bankhead, que ha recaudado muy poco dinero, se retire o no lleve a cabo una campaña muy activa, permitiendo así que el expresidente independiente de la Universidad de Montana, Seth Bodnar, sea el principal opositor del exfiscal federal republicano Kurt Alme.

(Dejar que los independientes lideren la oposición es una estrategia demócrata cada vez más popular en los estados tradicionalmente republicanos. Además, Bodnar tiene vínculos con el exsenador demócrata Jon Tester).

Bankhead ha negado que vaya a ceder ante Bodnar, pero su victoria hace que valga la pena seguir de cerca este estado.

La gestión de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el gabinete de Trump no salió exactamente como se esperaba. Y ahora parece que el hombre que fue nombrado para reemplazarla como gobernador de Dakota del Sur también podría tener problemas para conservar su puesto.

El gobernador Larry Rhoden iba por detrás del empresario Toby Doeden y se situaba justo por delante del representante Dusty Johnson, que ocupaba el tercer lugar, en unas primarias muy concurridas celebradas a última hora del martes por la noche.

Pero es probable que la contienda aún no haya terminado. Esto se debe a que Dakota del Sur tiene una ley de segunda vuelta que rara vez se aplica y que significa que los dos candidatos más votados se enfrentarán directamente si ninguno obtiene el 35 % de los votos.

Ninguno de los candidatos obtenía siquiera el 30 % a última hora del martes por la noche.

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