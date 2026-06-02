El mercado bursátil de EE.UU. está en auge, pero todo sigue girando en torno a la IA

Por Paul R. La Monica, CNN

Los planes de las empresas de IA para ofertas públicas iniciales (OPI) de gran impacto están cautivando a Wall Street.

Anthropic dio el lunes un paso importante hacia salir a bolsa. También se espera que su rival OpenAI presente una solicitud para una OPI. SpaceX de Elon Musk, que presentó una solicitud para una OPI en mayo, tiene previsto comenzar a cotizar en el mercado bursátil este mes.

A medida que las empresas compiten por dominar en IA, Wall Street espera que la enorme expansión de centros de datos continúe para impulsar la tecnología. Eso está provocando fuertes repuntes en empresas más allá de las Big Tech: Algunas de las acciones más destacadas de este año han sido las de los fabricantes de chips de memoria y las empresas de almacenamiento de datos que están en posición de beneficiarse de la expansión de la infraestructura de IA.

El enorme gasto de las Big Tech en infraestructura de IA, y los planes de OPI como el de Anthropic, están creando vientos de cola para las empresas involucradas en la cadena de suministro.

Está impulsando las acciones de empresas como SanDisk (SNDK), que sube más de un 600% en lo que va de año. SanDisk se especializa en almacenamiento de memoria.

Micron Technology (MU), Seagate Technology (STX) y Western Digital (WDC) se han disparado más de un 200% este año. Micron fabrica chips de memoria. Seagate y Western Digital se especializan en almacenamiento de datos.

El S&P 500, en comparación, sube un 11% en lo que va de año.

Alphabet (GOOG) anunció el lunes su intención de recaudar US$ 80.000 millones en capital, con 10.000 millones de Berkshire Hathaway (BRK.B), para financiar la expansión de la infraestructura de IA. El plan subraya los vientos de cola para las empresas de la cadena de suministro de centros de datos.

Los sistemas de IA requieren una enorme cantidad de memoria y almacenamiento para funcionar de manera eficiente y procesar grandes volúmenes de datos.

La demanda de chips y memoria es tan intensa que está superando la oferta, agravando las preocupaciones por la escasez. Ese desequilibrio está permitiendo a los fabricantes de chips y a las empresas de almacenamiento cobrar más por sus productos, impulsando sus ganancias y sus previsiones de crecimiento, dijo Angelo Zino, analista tecnológico de CFRA Research.

“Ciertos segmentos de la cadena de suministro están viendo algunos cuellos de botella significativos”, dijo Zino. “Aquellas áreas del mercado que están viendo los mayores cuellos de botella también tienen el mayor potencial alcista en precios”.

También está atrayendo a inversores en Wall Street, así como a operadores minoristas. Micron fue la segunda acción más negociada, después de Nvidia (NVDA), en la plataforma de negociación Interactive Brokers en las cinco sesiones bursátiles previas al 26 de mayo. SanDisk fue la sexta.

Roundhill, una empresa de servicios financieros, lanzó en abril un fondo cotizado en bolsa centrado en acciones de memoria, con el ticker DRAM, una referencia a un tipo de tecnología de memoria. El ETF DRAM subió un 61% en mayo.

Los analistas esperan que la expansión de la IA transforme las fuentes de ingresos de empresas como SanDisk y Micron. Las acciones de SanDisk, a la cabeza del grupo, suben más de un 4.500% en los últimos 12 meses. SanDisk se escindió de Western Digital en febrero de 2025.

Los analistas de Citi elevaron el 19 de mayo su precio objetivo para SanDisk de 1.300 a US$ 2.025. La acción cerró el lunes en US$ 1.761, un 27% más desde que Citi elevó su objetivo hace dos semanas.

SanDisk ha “capitalizado el estado actual del mercado” al concretar acuerdos comerciales con pactos de precios claros y “garantías financieras cargadas de pagos anticipados”, escribió Tom O’Malley, analista de renta variable en Barclays, en una nota del 26 de mayo.

Micron valía poco más de US$ 100.000 millones hace un año. La empresa de chips de memoria superó el billón de dólares en valor de mercado la semana pasada, lo que la hace valer más que JPMorgan Chase. Las acciones de Micron suben casi un 1.000% en los últimos 12 meses.

El valor de mercado de Micron se duplicó de 500.000 millones a US$ 1 billón en menos de 50 sesiones bursátiles, una hazaña récord. Nvidia, en comparación, tardó casi 500 sesiones bursátiles en duplicarse de US$ 500.000 millones a US$ 1 billón. Original language: English

Los analistas de UBS, el 26 de mayo, elevaron su precio objetivo para Micron de 535 a US$ 1.625. La mejora desató un fuerte repunte, con las acciones de Micron disparándose un 19% en su mejor día desde 2008. Los acuerdos comerciales a largo plazo, debido a la expansión de los centros de datos, deberían reforzar las ganancias de Micron, señalaron los analistas.

Mientras tanto, Seagate y Western Digital siguen beneficiándose de la demanda de almacenamiento de datos. O’Malley, de Barclays, elevó su precio objetivo para Western Digital de US$ 450 a US$ 620. La acción cotiza justo por debajo de US$ 550 y ha subido más de un 950% en los últimos 12 meses.

No es solo Estados Unidos el que está experimentando un auge de la memoria debido a la IA: en Corea del Sur, el fabricante de chips SK Hynix acaba de superar US$ 1 billón en valor de mercado. Samsung Electronics logró la hazaña a principios de mayo. Ambas compañías forman parte de las posiciones del ETF DRAM de Roundhill.

Zino, de CFRA Research, dijo que unas ganancias estelares han justificado el repunte vertiginoso. Las valoraciones, o medidas de lo caras que son las acciones, siguen siendo relativamente baratas, dijo Rob Thummel, gestor de cartera en Tortoise Capital.

SanDisk “ha tenido una gran racha, pero va a haber una demanda tremenda del producto de memoria para respaldar aún más el desarrollo de aplicaciones de IA”, dijo Thummel.

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