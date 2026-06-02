Petro insiste en su denuncia de fraude en Colombia, pero observadores electorales aseguran que no detectan irregularidades

Por Anabella González y Stefano Pozzebon, CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en que hubo un “posible fraude” en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar este domingo en el país, en las que el candidato ultraderechista Abelardo De La Espriella obtuvo la mayor cantidad de votos de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

“Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a la autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”, dijo Petro este martes en una publicación de X, donde hizo una extensa explicación sobre los hechos que denuncia.

El presidente de Colombia apuntó a presuntas irregularidades con el software del conteo y escrutinio de votos y aseguró que puede probar la información ante las autoridades competentes. De acuerdo con la denuncia de Petro, hubo modificaciones “en el censo electoral y el número de puestos y mesas”, lo que generó presuntos cambios en el escrutinio.

“Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento”, agregó Petro en su publicación.

Al conocerse los resultados preliminares el domingo, tanto Petro como su candidato, Iván Cepeda, cuestionaron el conteo de la Registraduría Nacional que ubica a De la Espriella con el 43,74 % y una ventaja de más de 673.000 votos sobre Cepeda, que obtuvo el 40,90 %.

Sin embargo, distintas autoridades a cargo de la observación electoral en Colombia aseguraron que no hubo irregularidades.

El jefe de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia y expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, dijo el lunes en una declaración pública que se trató de una jornada “cívica, tranquila y participativa”.

96 observadores integraron la Misión para analizar las distintas etapas del proceso, dijo Fernández, que destacó que constataron que el conteo de votos se llevó a cabo “de acuerdo con los procedimientos establecidos” y que el material electoral fue “custodiado en todo momento”.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presentó este martes en una conferencia de prensa una declaración preliminar sobre la primera vuelta electoral del domingo, y consideró que Colombia “va a una segunda vuelta tras un proceso electoral transparente y creíble”.

Esto, según dijo Esteban González Pons, jefe de la Misión, se dio pese a la presencia de grupos armados en parte del territorio, los cuestionamientos al sistema electoral y una creciente polarización.

En un encuentro con la prensa en Bogotá tras la conferencia, donde CNN estuvo presente, González dijo que en opinión de la delegación internacional de la UE “no ha habido fraude”.

Colombia “tiene instituciones democráticas muy fuertes, asentadas, enraizadas en el pueblo, y el pueblo colombiano no se deja interferir”, aseguró el funcionario, y añadió que Colombia “encontrará de nuevo en la democracia a su principal aliada, porque de todas las cosas que le fallan a Colombia, la democracia es una que nunca le ha fallado”.

En palabras de González, además, “todos los candidatos han podido comprobar la regularidad del procesamiento de los resultados y no han formulado objeciones que los cuestionen”.

La Misión de la UE desplegó 143 observadores procedentes de 24 países de la Unión Europea, más Noruega, Suiza y Canadá, que cubrieron 591 mesas. La delegación también observará la segunda vuelta y presentará un informe final dos meses después de concluido el proceso.

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