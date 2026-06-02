Trump nombra a un controvertido alto funcionario de vivienda como director interino de Inteligencia Nacional

Por Aileen Graef y Hannah Rabinowitz, CNN

El presidente Donald Trump nombró este martes al funcionario de vivienda Bill Pulte —quien ha desempeñado un papel destacado en avivar la campaña de represalias del presidente— como director nacional interino de Inteligencia.

“Nombro al Director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y Presidente de Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, como Director Interino de Inteligencia Nacional. William cuenta con una amplia experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados y más de US$ 10 billones en Fannie Mae/Freddie Mac, un aumento sustancial con respecto a hace apenas 12 meses”, declaró Trump en una publicación en Truth Social.

Desde su oficina en la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Pulte desempeñó un papel extraordinario al presionar al Departamento de Justicia para que emprendiera algunas de sus investigaciones más impactantes contra los adversarios personales del presidente.

Remitió al Departamento de Justicia los casos de la fiscal general de Nueva York, Letitia James; del representante Eric Swalwell; del senador Adam Schiff; y de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis —todos ellos demócratas que se han enfrentado directamente al presidente— para que fueran investigados por fraude hipotecario.

También remitió el caso de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por acusaciones de fraude similares.

Las cinco personas han negado las acusaciones de Pulte, y solo la investigación contra James derivó en la presentación de cargos, aunque estos fueron posteriormente desestimados por un juez federal.

Aun así, dichas remisiones suscitaron acusaciones generalizadas de que la administración Trump estaba utilizando el sistema judicial para consumar actos de venganza. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) incluso abrió una investigación sobre Pulte por un posible abuso de autoridad.

En su publicación en Truth Social, Trump añadió que Pulte también permanecería en sus cargos actuales hasta que se designe a un director nacional permanente de Inteligencia (DNI), nombramiento que requeriría la confirmación del Senado.

Este anuncio se produce después de que Tulsi Gabbard anunciara, a finales de mayo, que dejaría su cargo como directora nacional de Inteligencia.

Esta noticia fue actualizada.

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