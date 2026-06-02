Mortíferos ataques rusos azotan Kyiv y se teme que haya personas atrapadas entre los escombros de un edificio de apartamentos

Por Kosta Gak, Victoria Butenko y Helen Regan, CNN

Moscú desató una letal andanada contra Ucrania a primera hora de este martes, impactando la capital, Kyiv, y la ciudad central de Dnipro, en una ofensiva de amplio alcance que provocó uno de los ataques más mortíferos de los últimos meses.

Al menos 18 personas murieron en el asalto nocturno: seis en Kyiv y otras 12 —dos de ellas niños— en Dnipro, según informaron las autoridades ucranianas. En total, más de 100 personas resultaron heridas.

Más de 600 drones y docenas de misiles —incluyendo avanzados misiles hipersónicos— fueron disparados contra Ucrania, según informó el ejército del país, impactando infraestructuras civiles clave. En la capital, cinco centros médicos y varios bloques residenciales y comerciales sufrieron daños o fueron destruidos, provocando incendios y calcinando vehículos, reportaron las autoridades.

Las defensas aéreas de Kyiv parecieron estar menos activas durante un ataque con misiles balísticos alrededor de las 7:00 de la mañana, hora local.

Los productores de CNN en el centro de la ciudad escucharon explosiones continuas, pero no la respuesta de los sistemas antiaéreos. Un fuerte olor a humo impregnaba el aire de la ciudad la mañana de este martes.

Moscú lanzó esta embestida en respuesta a lo que considera amenazas de una agresión intensificada, citando una oleada de ataques ucranianos —casi diarios— contra activos petroleros rusos, los cuales han impactado las instalaciones de combustible y han exacerbado las dificultades económicas. El mes pasado, el Kremlin advirtió sobre la realización de “ataques consistentes y sistemáticos” contra “sitios específicos” en Ucrania, lo que llevó a Kyiv a rechazar lo que calificó como “chantaje y amenazas rusas”.

El repunte de los ataques aéreos por parte de ambos bandos se produce en medio de un relativo estancamiento en el terreno. Tras más de cuatro años, la invasión a gran escala de Rusia ha derivado en una extenuante guerra de desgaste, en la que los soldados mueren masivamente, las pérdidas financieras se acumulan y Kyiv ha comenzado a liberar más territorio del que Moscú ha logrado ocupar.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, describió el bombardeo nocturno como un “ataque enemigo masivo”.

Según Klitschko, existe el temor de que haya personas atrapadas bajo los escombros de un edificio de apartamentos de varias plantas en el distrito de Podilsky que se derrumbó parcialmente tras un ataque ruso de “doble impacto”, (dos ataques consecutivos en el mismo lugar).

Las imágenes de los Servicios Estatales de Emergencia de Ucrania muestran un incendio que envuelve una casa gravemente dañada mientras los bomberos sofocan las llamas, y las ventanas y la fachada de lo que parece ser la sala de estar de otra casa llena de escombros, completamente destruidas.

“Durante toda la noche, el enemigo lanzó ataques masivos contra la región de Kyiv utilizando drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Nuestras pacíficas ciudades y pueblos fueron atacados una vez más”, declaró Mykola Kalashnyk, gobernador de la región de Kyiv.

Según informaron las autoridades ucranianas, al menos 64 personas resultaron heridas en toda la ciudad en los ataques que provocaron cortes de electricidad y obligaron a los residentes a buscar refugio mientras sonaban las sirenas antiaéreas.

Un presunto ataque con misiles impactó un edificio residencial de 24 pisos en el distrito de Shevchenkivskyi, provocando un incendio.

Otro incendio se desató en un edificio de nueve pisos en Podil tras la caída de escombros sobre el tejado, informó el alcalde.

En otras zonas de la ciudad, los ataques rusos dañaron una clínica y cayeron escombros en los terrenos de una guardería, añadió Klitschko.

En Bucha, tres viviendas, almacenes y edificios no residenciales resultaron dañados, indicó Kalashnyk.

Más al este, se registraron ataques rusos en Járkiv, donde 14 personas resultaron heridas —entre ellas un niño—, según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania..

Asimismo, se encuentra en curso una operación de rescate en el emplazamiento de un edificio de apartamentos de cuatro plantas en Dnipro que, según las autoridades, quedó “prácticamente arrasado”, mientras seis personas continúan desaparecidas.

Entre los fallecidos en Dnipro se encontraba el mayor Anton Yarmolenko, subdirector de la Unidad de Bomberos y Rescate, que respondía a una llamada de auxilio en ese momento, declaró el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko.

En total, Rusia lanzó 656 drones y 73 misiles contra Ucrania durante la noche, según cifras de la Fuerza Aérea Ucraniana, que indicaron que la gran mayoría de los drones y poco más de la mitad de los misiles fueron derribados.

Rusia disparó ocho de sus misiles hipersónicos Zircon de tecnología avanzada hacia Ucrania, informó la fuerza aérea, pero ninguno fue interceptado.

Expertos habían declarado previamente a CNN que los misiles Zircon son prácticamente imposibles de derribar.

Según el comunicado de la Fuerza Aérea, los principales objetivos del ataque fueron Kyiv, Dnipro, Járkiv, Zaporiyia y Poltava.

“Un ataque masivo y una declaración completamente transparente por parte de Rusia: si Ucrania no recibe protección contra los ataques con misiles balísticos y de otro tipo, estos ataques continuarán”, afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un comunicado este martes, añadiendo que “necesitamos absolutamente la ayuda de Estados Unidos en el suministro de misiles para los sistemas Patriot”.

El Ministerio de Defensa ruso declaró que su “ataque masivo” tuvo como objetivo instalaciones de defensa, militares, de combustible y de transporte ucranianas en varias regiones clave, en represalia por lo que calificó de “actos terroristas cometidos por el régimen de Kyiv”, informó el martes la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Según TASS, el ataque incluyó “armas de largo alcance y alta precisión”, entre ellas drones y “misiles aerobalísticos hipersónicos” lanzados desde el aire y el mar.

Rusia afirmó haber interceptado 148 drones ucranianos, pero también indicó que una refinería de petróleo en Krasnodar se incendió tras un ataque con drones.

El presidente Volodymyr Zelensky había reiterado el lunes su advertencia a los ciudadanos sobre un posible ataque ruso “masivo”.

En su discurso nocturno del lunes, Zelenski señaló que, entre enero y mayo, las tropas ucranianas han atacado 15 refinerías de petróleo rusas, inutilizando el 40 % de la principal capacidad de refinación de petróleo de Rusia. CNN no ha podido verificar esta información de forma independiente.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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