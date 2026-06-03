Así le fue a Argentina, fase a fase, en el último Mundial de Qatar 2022, donde resultó campeona

Por Federico Leiva, CNN en Español

Cuarenta y ocho selecciones desembarcarán en Norteamérica entre junio y julio para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero solo una tendrá el mote de campeón vigente: Argentina. La Albiceleste sumó hace tres años y medio la tercera estrella en su historia en Qatar 2022, en un torneo que empezó con malos augurios y que terminó con el mundo a sus pies.

El combinado nacional, que ya por entonces dirigía Lionel Scaloni, llegaba a Medio Oriente como campeón de América y de la Finalissima ante Italia, con un largo invicto de 26 partidos sin conocer la derrota. Su debut era ante Arabia Saudita, a priori, la selección más débil de la zona.

El comienzo no pudo ser mejor. Argentina marcó rápido el 1-0 con un penal de Messi y anotó otros tres tantos que fueron invalidados por posición adelantada. Sin ser una aplanadora, la Albiceleste era más que los árabes, pero todo cambió en el segundo tiempo. Saleh Al-Shehri primero y Salem Al-Dawsari después aparecieron con dos obras de arte individuales para dar vuelta al marcador. Nerviosa y perdida, Argentina hizo méritos para empatarlo, pero perdió en el debut, poniendo en riesgo su clasificación con solo 90 minutos en cancha.

Sin embargo, dice el refrán que no hay mal que por bien no venga, y así tomó Scaloni la derrota. El entrenador, que había decidido respetar a los jugadores habitualmente titulares ante los de verde, pateó el tablero y cambió a medio equipo para la segunda presentación. Allí aparecería México, con ganas de tomarse revancha tras las eliminaciones en 2006 y 2010 ante la Albiceleste.

Argentinos y mexicanos regalaron un primer tiempo muy pobre, pero en el segundo el genio albiceleste frotó la lámpara y marcó el 1-0 con un remate inatajable para Memo Ochoa. Tras el gol de Messi, su equipo se tranquilizó, y el segundo gol, obra de Enzo Fernández (un golazo), llegó por decantación. Todavía sin brillar, fue 2-0 y a definir la clasificación ante Polonia.

Contra los europeos fue un monólogo. Polonia no le pateó al arco y resistió 46 minutos gracias a las manos de Wojciech Szczęsny, quien hasta le atajó un penal a Messi. Un gol, mitad golazo, mitad fortuito, de Alexis Mac Allister desmoronó por completo a los polacos, y después llegó otro de Julián Álvarez para sentenciar la historia. Fue otro 2-0, pero, a diferencia del logrado ante México, este dejó la sensación de que Argentina tenía con qué ilusionarse.

En octavos llegó el turno de Australia, una selección que sorprendió al terminar segunda por delante de Túnez y Dinamarca. No obstante, tuvo poco que hacer ante Argentina, al menos durante gran parte del juego. Messi abrió el marcador con un lindo gol y, apenas comenzado el segundo tiempo, Julián Álvarez mandó al fondo de la red un blooper del portero australiano. Parecía todo encaminado para una goleada, pero un desvío descolocó a Emiliano “Dibu” Martínez y terminó en descuento. Luego aparecieron Lisandro Martínez primero y Dibu en el final para sostener el triunfo.

La “Batalla de Lusail”. Un partido jugado, como se dice en Sudamérica, con “el cuchillo entre los dientes”. Argentina y Países Bajos volvían a encontrarse tras aquella semifinal de 2014, y pareció que, entre aquel recuerdo, las palabras de más del banco neerlandés en la previa y los gestos de los jugadores argentinos durante el juego, acabó formándose un cóctel explosivo.

Argentina lo ganaba muy bien con los goles de Nahuel Molina (tras un pase exquisito de Messi) y otro del “10” de penal, siendo muy superior en el juego. Pero sobre el final apareció por duplicado Wout Weghorst, y al minuto 90+11 mandó la historia a la prórroga. Argentina y Países Bajos definieron desde los 12 pasos al semifinalista, donde las manos mágicas del Dibu inclinaron la balanza.

Con la confianza por las nubes, la Albiceleste masacró a Croacia. Un penal de Messi abrió el marcador y Julián Álvarez, por duplicado, sentenció la goleada 3-0. Fue el partido más tranquilo para Argentina desde el de Polonia, siendo amo y señor del balón y sufriendo muy poco o casi nada en la última línea.

La mejor final de todos los tiempos tuvo lugar en el Estadio Lusail el 18 de diciembre de 2022. Argentina y Francia, como en los octavos de final de 2018, pero ahora mano a mano por la tercera estrella.

Fue una de las mejores producciones futbolísticas que se recuerden de Argentina en un Mundial. El equipo de Scaloni asfixió a los franceses con la presión y explotó cada centímetro de campo a las espaldas de una defensa que, sin balón, quedó expuesta por todos lados.

Messi puso el 1-0 desde los doce pasos y solo 13 minutos después llegó una obra maestra del contraataque: Molina, Mac Allister, Messi, Julián Álvarez, Mac Allister, Di María y gol. Fueron seis toques de balón (el único que la tocó dos veces fue Messi) para recorrer 90 metros y desatar un grito de júbilo.

El campeón defensor era una sombra. Tanto que el director técnico, Didier Deschamps, hizo dos cambios en el primer tiempo. Pero nada parecía cambiar la ecuación. La Albiceleste dominó con claridad a los europeos, aunque fue perdiendo piernas y frescura. Y estaba a 10 minutos de la gloria cuando llegó el baldazo de agua fría. Por duplicado.

Con un penal primero y una gran definición después, Kylian Mbappé mandó la final del Mundial al suplementario. Argentina no se rindió y Messi encontró el 3-2. Pero Francia tampoco, y con otro penal de Mbappé a dos minutos del final llegó a los penales.

Allí se escribió la historia de oro de Dibu Martínez. El portero argentino contuvo el remate de Coman y obligó a Tchouaméni a ajustar tanto el suyo que el balón acabó afuera. Mientras, pasaron sin errar Messi, Dybala, Paredes y Montiel, el que se llevó la foto final, aunque claro, las portadas fueron para el “10”, el que tanto lo buscó, y el que al final, y en la mejor final, lo consiguió.

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