Buscan a dos ciudadanos de EE.UU. desaparecidos en la Ciudad de México hace dos semanas

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Las autoridades de la Ciudad de México buscan a dos ciudadanos estadounidenses que desaparecieron a finales del mes pasado, de acuerdo con las fichas difundidas por la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas locales.

Los desaparecidos son Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, y Zafar Padamsee Mawani, de 56, quienes fueron vistos por última vez el 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan, ubicada al sur de la capital de México, indican las fichas.

El reporte sobre su desaparición se presentó el 23 de mayo, con lo que la Fiscalía y la Comisión abrieron investigaciones y activaron protocolos de búsqueda.

CNN contactó a ambas instituciones para pedir más información sobre las circunstancias de la desaparición y el estatus del caso y está en espera de respuesta.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a CNN este miércoles en un comunicado que el Gobierno del presidente Donald Trump “no tiene mayor prioridad que la seguridad y protección de los estadounidenses”.

“El Departamento de Estado está preparado para brindar toda la asistencia consular a los estadounidenses que la necesiten en el extranjero”, señaló la institución. “Debido a consideraciones de privacidad y otros factores, no tenemos nada más que agregar en este momento”, concluyó.

Organizaciones no gubernamentales como el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México han difundido las fichas de búsqueda y pedido ayuda para localizar a ambos hombres.

En México actualmente hay más de 134.000 personas desaparecidas, de acuerdo con el registro nacional en la materia. La mayor parte de esas desapariciones han ocurrido durante los últimos 20 años, un fenómeno que varios especialistas en seguridad atribuyen al incremento de la violencia generada por grupos delictivos.

La Ciudad de México no está entre las entidades con más desapariciones. A la fecha, la capital suma 6.048 casos, de acuerdo con el registro nacional. En contraste, las tres con mayores cifras son Estado de México, en el centro del país, con 14.652; Tamaulipas, en el noreste, con 13.816, y Jalisco, en el occidente, con 12.781.

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