Delcy Rodríguez continúa con su diplomacia de apertura y llega a India con mensaje de “paz, amistad y cooperación”

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este miércoles a India para una visita de cinco días en la que buscará estrechar la cooperación bilateral en economía, comercio, cultura, tecnología, industria y salud, informó el Gobierno venezolano en un comunicado.

Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Palam de Nueva Delhi, donde la recibió el secretario adjunto y jefe de División para América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de India, Aman Puri, dijo el Gobierno.

A la presidenta encargada la acompañan los embajadoras de ambos países y un grupo de altos funcionarios de Venezuela, entre quienes están el canciller Yván Gil; la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, y la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

En su canal de Telegram, Rodríguez dijo que busca llevar a India un mensaje “de paz, amistad y cooperación”.

“En este país valeroso, espiritual y gran potencia económica, cumpliremos una fructífera agenda de trabajo orientada a fortalecer áreas de cooperación en beneficio de nuestro pueblo; avanzando en el camino de la complementariedad y el desarrollo compartido entre nuestras naciones”, señaló.

La visita de la presidenta encargada concluirá el 7 de junio, según el comunicado oficial.

Rodríguez realiza esta gira tras haber cumplido este mes cinco meses al frente del Gobierno de Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas y otras ciudades venezolanas. Estados Unidos acusa a Maduro de delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza.

Desde la captura de Maduro, quien permanece detenido en Nueva York, Rodríguez ha condenado la operación estadounidense, pero al mismo tiempo se ha declarado dispuesta a establecer una nueva relación de cooperación y respeto con el Gobierno de Donald Trump.

En los cinco meses que tiene como presidenta encargada, Rodríguez también salió de Venezuela para viajar a La Haya, donde, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), defendió los argumentos de su país en la disputa legal que mantiene con Guyana por el territorio del Esequibo.

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