SpaceX planea su debut en Bolsa con una oferta pública inicial récord de US$ 75.000 millones

Chris Isidore, John Towfighi

SpaceX, de Elon Musk, reveló este miércoles planes para recaudar US$ 75.000 millones en una oferta pública inicial (OPI) de acciones que valoraría a la compañía en aproximadamente US$ 1.77 billones. El exitoso debut en Bolsa podría convertir a Musk, quien actualmente es la persona más rica del mundo, en el primer billonario.

SpaceX planea vender 555.6 millones de acciones a un precio inicial de US$ 135 por acción, según indicó la empresa en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores. La decisión de fijar un único precio objetivo, en lugar de ofrecer un rango, es un movimiento singular que refleja el auge del mercado de las OPI en torno a la locura de la IA y la tendencia de Musk por objetivos de megaescala.

Musk, quien actualmente posee la mitad de SpaceX, seguiría controlando casi la mitad de las acciones totales de la compañía después de la oferta. Sin embargo, algunas de esas acciones son especiales y cuentan con mayor poder de voto, y Musk controlará el 82,4 % del poder de voto después de la OPI, según el documento.

El debut será la mayor oferta pública en la historia, superando los anteriores US$ 29.400 millones recaudados por el gigante petrolero Saudi Aramco en 2019. Las cifras impactantes llegan en un momento en que la carrera de la inteligencia artificial ha llevado a valoraciones sorprendentes de startups incluso antes de salir a Bolsa.

Además de su negocio de cohetes y satélites, SpaceX se ha convertido en un actor importante en inteligencia artificial, un sector que ha impulsado recientemente un rally en Wall Street a medida que las empresas tecnológicas anuncian desarrollos en rápida sucesión. Pero esas empresas siguen descubriendo muchas aplicaciones prácticas para la tecnología, y cómo obtener beneficios.

La largamente anticipada oferta pública de SpaceX, que está programada para comenzar a cotizar el próximo viernes, es la señal más reciente de la comercialización de los viajes espaciales y los ambiciosos planes para establecer puestos de avanzada humanos en la Luna y Marte. Pero también es indicativo de la actual obsesión de Wall Street por la IA y la riqueza sin precedentes concentrada en manos de ejecutivos tecnológicos.

Los documentos de la OPI de SpaceX enfatizaron no solo la expansión de la exploración espacial humana, sino también los planes de la compañía para la inteligencia artificial y la colocación de centros de datos en el espacio. La empresa planea utilizar los ingresos de esta oferta de acciones, y probablemente ventas futuras de acciones, para cubrir las enormes necesidades de gastos de capital tanto de sus negocios espaciales como de IA.

Cuando Musk fundó SpaceX en 2002, el enfoque estaba en construir cohetes y entregar cargas útiles al espacio exterior. La compañía se expandió al sector de las telecomunicaciones en 2021 cuando lanzó Starlink, su servicio de internet basado en satélites. En febrero de este año, Musk fusionó SpaceX con xAI, su empresa de inteligencia artificial que incluye su plataforma de redes sociales, X.

Los cohetes de la compañía dominan el sector empresarial del espacio, lanzando no solo astronautas, sino también satélites. Pero el componente de IA es piedra angular de la valoración de la compañía.

Wall Street ha estado aumentando el valor de las empresas relacionadas con el sector. Aunque las ganancias aún son escasas en el campo, los inversores apuestan a que la IA aumentará la productividad y las ganancias corporativas en el futuro, incluso si eso conlleva el costo de algunos empleos existentes.

La participación de Musk en SpaceX tendría un valor de US$ 841.000 millones, suponiendo que las acciones de la compañía se negocien, de hecho, a US$ 135 por acción. Eso solo sería aproximadamente lo que el rastreador de multimillonarios del equipo real de Forbes estima como el patrimonio neto combinado actual de las tres personas más ricas en la lista: los fundadores de Google Larry Page y Sergey Brin y otro magnate del software, Larry Ellison.

Sumado a la participación de Musk en Tesla, que vale un poco menos de us$ 300.000 millones al precio de cierre de este miércoles, su patrimonio neto podría alcanzar hasta US$ 1.1 billones, más que el de las tres personas más ricas, y el número cinco en la lista, el fundador de Amazon Jeff Bezos.

SpaceX reveló sus planes de OPI el mes pasado, pero se detuvo antes de revelar el precio al que esperaba que se cotizaran sus acciones y, por lo tanto, la valoración que está buscando.

SpaceX no es la única empresa de inteligencia artificial pesada que se está preparando para salir a Bolsa: Anthropic ya ha anunciado planes, y se espera que su rival OpenAI le siga. Juntas, estas ofertas podrían hacer millonarios a miles de personas, e incluso algunos multimillonarios, a pesar de que estas empresas aún no han demostrado un camino claro hacia la rentabilidad.

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