Trump sugiere que no ha descartado la implementación del fondo contra la “instrumentalización” de la justicia

Por Aileen Graef, CNN

Los líderes republicanos del Senado avanzan rápidamente con los planes para aprobar US$ 70.000 millones en nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias, pese a los fuertes desacuerdos que aún existen en el partido sobre cómo manejar el polémico fondo de acuerdos del presidente Donald Trump.

El éxito aún no está garantizado. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, y su equipo siguen trabajando para calmar las tensiones internas del Partido Republicano por el impulso de Trump a un fondo de US$ 1.800 millones para compensar a personas que creen haber sido victimizadas por el Gobierno. Por su parte, el Gobierno ha intentado convencer a los legisladores de que abandonó el fondo, y el secretario de Justicia interino Todd Blanche les dijo a los legisladores el martes que el Gobierno “no seguirá con el fondo, punto”.

Sin embargo, el propio Trump ha sido menos claro y parece haber contradicho públicamente a sus propios asesores sobre su destino. Consultado por el New York Post en una entrevista para un pódcast sobre si había abandonado el fondo, Trump dijo: “No, un tribunal falló en contra” de él. (El pódcast, que se emitió el miércoles, se grabó el día anterior).

Y hay otro gran dolor de cabeza para Trump en el proyecto de ley: los republicanos del Senado eliminaron formalmente casi US$ 1.000 millones en fondos de seguridad, incluidos los destinados a su proyecto de salón de baile en el Ala Este, en la versión más reciente del texto legislativo publicada el miércoles.

Incluso con preguntas pendientes sobre el estatus del fondo “antiinstrumentalización”, los líderes republicanos del Senado ahora esperan iniciar una maratónica sesión nocturna de votación para aprobar esa enorme bolsa de fondos para la aplicación de las leyes migratorias. El proyecto de ley — que algunos republicanos predicen será la última gran victoria legislativa de Trump antes de las elecciones de medio término — ha estado estancado durante semanas por la continua rebelión republicana alrededor del fondo.

Pero los líderes republicanos aún buscan desactivar una posible revuelta de un pequeño grupo de republicanos que tienen reparos en respaldar el paquete de financiamiento migratorio sin eliminar explícitamente el fondo por escrito. Los líderes republicanos todavía no están seguros de cuántos de esos republicanos disidentes respaldarían una enmienda del senador Thom Tillis para anular formalmente el fondo, un lenguaje que podría poner en riesgo el resto de la medida.

Tillis dijo el miércoles que apoya “100 %” eliminar el fondo de Trump mediante legislación y planea presentar su propia enmienda para hacerlo, mientras los líderes republicanos se disponen a impulsar un marco de financiamiento para la aplicación de las leyes migratorias.

“Creo que incluso el Departamento de Justicia sabe que esto fue una mala idea, y lo que necesitamos hacer es dar un cierre definitivo”, afirmó Tillis. “He dejado muy claro lo que pretendo hacer”.

Otro escéptico republicano, el senador John Curtis de Utah, le dijo a CNN que “ciertamente” está interesado en intentar asegurarse de que el fondo sea eliminado por completo en el proyecto de ley y dijo que está en conversaciones con funcionarios del Senado sobre cómo hacerlo. Preguntado sobre si le preocupa que Trump aún pudiera compensar a los agitadores del 6 de enero incluso si el fondo se anula, Curtis dijo: “¿Quién no lo estaría, verdad?”.

El senador Bill Cassidy, otro republicano que ha expresado su rechazo al fondo, sugirió que apoya el impulso de Tillis para añadir un lenguaje más claro al proyecto de ley.

“Quiero asegurarme de que no esté mayormente muerto, sino que esté verdaderamente muerto”, aseguró Cassidy.

Los líderes republicanos del Senado, incluido Thune, no han dicho cómo manejarían una posible enmienda de Tillis, si él decide presentarla durante la sesión nocturna de votación y si supera los requisitos de procedimiento.

Trump argumenta en la entrevista del pódcast que las personas que, según él, fueron objeto de un “gobierno corrupto” merecen compensación. “Y eran muchas personas grandiosas. Y les otorgué indultos. Estoy muy orgulloso de haberles otorgado indultos. Y creo que deberían ser reembolsadas por un gobierno corrupto”, afirmó.

Muchos senadores republicanos dijeron a principios de esta semana que no podían avanzar con el financiamiento para la aplicación de las leyes migratorias hasta que supieran que el fondo contra la “instrumentalización” estaba muerto.

Pero el martes por la noche, tras los comentarios de Blanche, los líderes republicanos del Senado presionaban para una votación incluso el miércoles para avanzar el proyecto de ley de US$ 70.000 millones para financiar las prioridades migratorias del presidente.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo a los periodistas el miércoles por la mañana que cree que los comentarios de Blanche sobre el fondo fueron “muy útiles” para resolver el enojo de sus miembros y, en última instancia, para avanzar el gran proyecto de ley republicano de financiamiento migratorio más tarde el miércoles. Sin embargo, es muy pronto para saberlo con certeza.

“Creo que la mayoría de nuestros miembros se sienten bastante satisfechos con sus comentarios”, pero aún no está seguro de si hay cuatro republicanos que todavía estén dispuestos a bloquear el proyecto de ley republicano de inmigración por preocupaciones sobre el fondo del Departamento de Justicia. “Si son suficientes para algunos de nuestros miembros, lo averiguaremos”.

Thune dijo que tiene “esperanza” de dar el siguiente paso más tarde hoy, preparando un llamado vote-a-rama para aprobar el dinero para inmigración sin votos demócratas.

Un asesor republicano el miércoles minimizó la idea de que los comentarios de Trump en el pódcast afectarían al Congreso.

“No me siento preocupado por lo que dijo”, dijo el asesor. “No me agrada, pero que él diga que un tribunal falló en contra es lo más cercano a ‘sí, lo estoy dejando’ que vamos a conseguir”.

El asesor añadió que Blanche “fue muy claro” durante la audiencia.

“No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, dijo Blanche a una subcomisión de asignaciones de la Cámara de Representantes.

“¿No van a seguir adelante, nunca?”, preguntó la representante demócrata Grace Meng.

“Correcto”, dijo Blanche.

En una publicación en X, el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham dijo que apreciaba la declaración de Blanche, pero propuso crear “un fondo de instrumentalización que estará disponible para quienes puedan probar su reclamo contra el Gobierno federal a través de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios”.

El vicesecretario de Justicia adjunto asociado Stanley Woodward, Jr. respondió a la publicación de Graham diciendo: “Estamos en eso”. La publicación no incluyó ninguna explicación y luego fue eliminada.

La semana pasada, un juez federal en Virginia bloqueó temporalmente a la administración para que no diera pasos para establecer el fondo y le prohibió liberar cualquier dinero de este.

Pero ese fallo fue altamente técnico; no abordó la legalidad del programa, sino que estaba destinado a darle tiempo al tribunal para revisar una demanda que busca eliminar el programa por completo.

Durante la entrevista del pódcast, Trump también elogió al secretario de Justicia interino, quien reemplazó a Pam Bondi en abril, diciendo que Blanche está “haciendo un muy buen trabajo” en el Departamento de Justicia.

Cuando se le preguntó si intentaría dejar a Blanche de forma permanente en el cargo de secretario de Justicia, Trump dijo que lo haría.

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Con información de Devan Cole, Manu Raju, Hannah Rabinowitz, Holmes Lybrand y Ted Barrett, de CNN.