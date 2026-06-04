Así es la selección de Argentina para el Mundial 2026: estrellas, jugadores claves, bajas y retos de la Albiceleste

Por Esteban Campanela, CNN en Español

Solo dos selecciones han logrado ser bicampeonas del mundo de manera consecutiva. Italia, en 1934 y 1938; y Brasil, en 1958 y 1962. Sesenta y cuatro años después, Argentina va en busca de sumarse a ese selecto grupo.

El equipo capitaneado por Lionel Messi es el de mejor rendimiento en la historia de su país. En 2021 cortó una sequía de 28 años sin títulos para la albiceleste, cuando se quedó con la Copa América disputada en Brasil. A partir de ahí fue imparable. Ganó la Finalissima, el Mundial de Qatar en 2022 y la Copa América en Estados Unidos en 2024. También arrasó en la eliminatoria para la próxima Copa del Mundo en Norteamérica, una señal de que, a pesar de haber conseguido el máximo objetivo, la “Scaloneta” sigue con hambre de gloria. Eso es lo que diferencia a un gran equipo de un equipo legendario.

Todos querrán derrotar al campeón vigente. La presión sobre el conjunto sudamericano será grande y deberá sortear complejos desafíos si quiere igualar a Alemania e Italia, ambos tetracampeones del mundo.

El nivel de juego argentino ha sido supersónico. Es un conjunto que presiona permanentemente al rival en su campo y que, cuando tiene la pelota, no pierde tiempo. Ataca vertiginosamente y aprovecha al máximo las habilidades del mejor jugador de todos.

Pero sus virtudes empiezan desde el arco propio, donde cuenta con Emiliano “Dibu” Martínez, un arquero sólido, con personalidad, que transmite siempre seguridad y es experto en atajar penales (algo clave en un Mundial).

La dupla de centrales es fuerte y veloz, y además sabe salir jugando. Cristian “Cuti” Romero es el de mayor vigencia y llega con 28 años, una edad en que representa un punto dulce entre experiencia y juventud. Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez pelearán por la titularidad como central izquierdo.

El mediocampo, independientemente de los protagonistas, mantiene la identidad y cuenta con un despliegue abrumador. Es el sector donde tiene más variantes: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul sería el tridente titular, pero Nicolás Paz, Leandro Paredes y hasta Valentín Barco podrían ganarse el puesto.

Scaloni dispone también de dos centrodelanteros top que serían titulares en cualquier otra selección del mundo, pero que en Argentina pelean el puesto a fuerza de goles: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Es una obviedad decir que la máxima estrella de la selección argentina es Lionel Andrés Messi, considerado por la mayoría como el mejor jugador de la historia del fútbol.

El rosarino comenzará el torneo con 38 años y cumplirá 39 durante la primera ronda. Hace no mucho tiempo era una rareza que los futbolistas se mantuviesen activos después de los 34 o 35 años, pero en este siglo hubo varias evoluciones que permitieron extender sus carreras. Desde cuidados más estrictos en dietas y entrenamientos, hasta mejoras en los tratamientos de las lesiones y un mayor cuidado del juego limpio para preservar el físico de los atletas.

El capitán argentino ha tenido una conducta ejemplar a lo largo de sus 22 años de carrera y, además, tuvo la suerte de lesionarse muy poco. Según contó su compañero de equipo Rodrigo De Paul en una entrevista en “Lo del Pollo”, ambos estuvieron haciendo una preparación física especial de cara al Mundial. Messi no va simplemente a participar a Norteamérica. Quiere ser bicampeón del mundo.

Es innegable que el “10” no está en el pico de su rendimiento. Además de las cuestiones lógicas de la edad, está jugando desde 2023 en la MLS, una liga que ha crecido mucho, pero que está lejos del nivel de las más exigentes del mundo.

Sin embargo, también es completamente cierto que Messi es Messi y sigue vigente. Si bien los rivales que enfrenta no tienen el nivel de los de Europa, los promedios de gol y asistencias que tiene en el Inter Miami son de los mejores de su carrera. Y cuenta con la ventaja de conocer la mayoría de los estadios donde se va a disputar la Copa del Mundo.

Vale recordar que 2022 tampoco era su momento individual más importante y terminó jugando el mejor Mundial de su carrera, con un desempeño fuera de serie.

Lionel Scaloni asumió al frente de la selección argentina sin mucha experiencia como técnico. Ni el más optimista de los aficionados imaginaba todo lo que iba a lograr. De 92 partidos disputados, ganó 69, empató 14 y perdió solo nueve. Su equipo ha convertido un promedio de 2,22 goles por encuentro y recibió 0,62.

Es un técnico que sabe leer los partidos, los plantea bien y, si tiene que cambiar, cambia a tiempo. Solo basta con repasar el Mundial de Qatar 2022, donde armó al equipo campeón partido a partido, eligiendo a los que mejor estaban físicamente y a los que mejor encajaban con el perfil del rival de turno. Porque a pesar de llegar como favorito a la mayoría de los juegos, muchas veces ha adaptado su formación según el rival. No le tiembla el pulso si tiene que dejar en el banco a un habitual titular, y eso lo hace ser respetado por todo el plantel.

El retiro de Di María

Ángel Di María, el crack socio de Messi que también fue campeón en Qatar, se despidió de la selección argentina en 2024. Sus números con la celeste y blanca son impactantes: 145 partidos, 31 goles y 32 asistencias. Además, convirtió en la final de los Juegos Olímpicos, de la Copa América, de la Finalissima y también coronó con gol la obra de arte en la final de la Copa del Mundo.

El conjunto campeón del mundo tiene centrodelanteros de primer nivel como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero no ha logrado encontrar un extremo de la categoría de Di María. Y no será fácil que aparezca otro.

“Angelito” regresó a Rosario Central, el club de sus orígenes, para darle un cierre circular a su exitosísima carrera. Desde su llegada, ha mostrado que todavía tiene un nivel diferente a la media. Tan así que, a pesar de que el propio delantero lo descartó, muchos aficionados soñaron hasta último momento con su presencia en el Mundial.

Un camino espinoso

Si bien es imposible saber a qué equipos enfrentaría Argentina si va avanzando en el torneo, un ejercicio de pronóstico basado en la lógica arroja un camino bastante difícil.

El campeón del mundo debería terminar primero en su grupo sin problemas. Si se cumple lo esperado, en 16vos de final enfrentaría al siempre complicado Uruguay o al campeón de la Eurocopa, España. Si avanza, en octavos podría llegar a tener un rival un poco más accesible como Estados Unidos o Egipto, pero si pasa a cuartos hay altas chances de que se cruce con la Portugal de Cristiano Ronaldo, otra selección que parece llegar en un nivel óptimo al Mundial.

Si clasifica, y si del otro lado del cuadro ocurre lo más previsible, en semifinales podría medirse nada menos que con Brasil o Inglaterra. Si bien nunca es sencillo llegar a una final del mundo, este sendero suena particularmente duro.

El recambio en los laterales

Nahuel Molina parece encaminarse a ser el dueño de la banda derecha de la defensa argentina. El autor de un gran tanto ante Países Bajos en cuartos de final de Qatar 2022 ha recuperado protagonismo en el Atlético de Madrid e incluso ha demostrado que desarrolló un temible remate de media distancia.

El lateral izquierdo pertenecerá a Nicolás Tagliafico, quien es titular indiscutido en Olympique de Lyon. Sus 33 años pueden jugarle en contra para mantener la dinámica ante delanteros más jóvenes y evitar lesiones en un torneo largo y caluroso como el Mundial de 48 equipos. Pero vale decir que siempre ha sido muy regular con la camiseta de la selección.

El recambio en los laterales es un punto flaco para el equipo de Scaloni. Gonzalo Montiel fichó por River Plate tras obtener la tercera estrella para Argentina, pero no logró destacarse en una liga, a priori, menos exigente que las europeas. El lateral izquierdo cuenta con dos centrales/laterales que podrían ser opción de Tagliafico. Pero sus perfiles son más defensivos y no aseguran un ataque destacado por ese sector del campo de juego.

Sin dudas, el equipo de Messi llega a este torneo como uno de los serios candidatos. No sólo por ser el campeón defensor, sino porque ha logrado mantener el nivel durante los tres años y medio que separaron un Mundial del otro. Pero deberá superar varios retos si desea bordar la cuarta estrella encima del escudo de la AFA.

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