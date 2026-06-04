Bondi afirma que Blanche estaba “a cargo” del caso Epstein, según una nueva transcripción de su entrevista con legisladores

Por Annie Grayer, MJ Lee, Paula Reid y Marshall Cohen, CNN

Todd Blanche, la elección del presidente Donald Trump para liderar el Departamento de Justicia, fue responsable de supervisar la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein, dijo la exsecretaria de Justicia Pam Bondi durante una entrevista a puerta cerrada con legisladores el mes pasado.

Según una transcripción de la entrevista con la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicada este jueves, Bondi buscó desmarcarse de la gestión que hizo su departamento con los archivos de Epstein mientras el Gobierno de Trump continúa lidiando con las repercusiones políticas.

“Él estaba a cargo del proceso y de toda la liberación de los archivos de Epstein”, afirmó Bondi cuando se le preguntó por su papel en el cumplimiento por parte del departamento de la Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó aproximadamente 3 millones de archivos exigidos por el Congreso, pero se presionó a Bondi para que explicara por qué otros 3 millones todavía no se han publicado.

Ella argumentó que el departamento no está reteniendo ningún documento y que los archivos restantes son duplicados o materiales confidenciales, a pesar de las críticas bipartidistas de que el Departamento de Justicia de Trump ha retenido o editado por protección documentos en exceso, mientras compartía accidentalmente información sobre las víctimas de Epstein.

“Hasta donde yo sé, todos han sido liberados”, dijo Bondi.

También se remitió al director del FBI, Kash Patel, para saber si la oficina había entregado todos los documentos relevantes al Departamento de Justicia.

Bondi fue duramente criticada después de afirmar en una entrevista televisiva en 2025 que la lista de clientes de Epstein estaba en su escritorio, solo para luego afirmar que se refería al expediente de todo el caso. Ese error provocó que la desconfianza aumentara. Después de repetidos errores y declaraciones inexactas, la Casa Blanca puso a Blanche a cargo de este delicado caso.

Se espera que Trump nombre formalmente a Blanche como secretario de Justicia, y la transcripción es un recordatorio de que Blanche fue la persona clave en el criticado manejo de los archivos del Departamento de Justicia. Los demócratas se han basado en el testimonio de Bondi para argumentar que Blanche ahora necesita testificar para explicar su trabajo.

Se prevé que Blanche enfrente un proceso de confirmación desafiante en medio de preocupaciones bipartidistas sobre su acuerdo controvertido con el presidente, que le otorgó a él, a su familia y sus empresas protección contra auditorías del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y estableció un fondo de US$ 1.800 millones para las víctimas de la “instrumentalización”. También es un tema que, sin duda, se planteará en su audiencia de confirmación.

Dos de las mayores polémicas del segundo mandato de Trump —el caso Epstein y el fondo de “instrumentalización”— tienen el nombre de Blanche asociado a ellas.

Bondi, quien compareció voluntariamente la semana pasada, se negó a divulgar cualquier conversación que haya tenido con Trump incluso antes de que fuera elegido, citando privilegio, mientras que su abogado argumentó que esas preguntas estaban fuera del alcance de los términos de la entrevista.

“No voy a discutir ninguna conversación que haya tenido con el presidente sobre cualquier asunto”, dijo Bondi.

Bondi fue destituida del cargo a principios de abril. El mes pasado, comenzó un tratamiento contra el cáncer de tiroides.

También hubo información clave que Bondi afirmó que no sabía, como el documento crucial donde se enumeran los 10 cómplices de Epstein, aunque la mayoría de ellos están tachados.

“No recuerdo haber revisado este documento, así que no sé quién está en él, y eso vino del FBI de Nueva York”, dijo Bondi, añadiendo que Patel podría abordar ese tema.

Los legisladores tardaron meses en asegurar el testimonio de Bondi. Fue citada judicialmente con apoyo bipartidista en marzo, lo que se complicó por su reunión informal con legisladores, de la que los demócratas se retiraron porque ella no se comprometía a testificar bajo juramento.

Bondi le dijo a la comisión que ella “no tuvo nada que ver” con la polémica decisión de trasladar a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, a un centro penitenciario de mínima seguridad en Bryan, Texas, el año pasado, un movimiento inusual para alguien condenado por los crímenes de Maxwell.

“Me enteré por el periódico, o en línea, después de que sucedió. No tuve nada que ver con eso”, dijo Bondi, repitiendo que tal decisión habría sido tomada por la Oficina de Prisiones.

CNN ha informado previamente sobre los beneficios especiales que Maxwell recibió desde su llegada a la prisión en Bryan, Texas, enfureciendo a compañeros reclusos.

Sin embargo, el traslado ocurrió justo después de que Blanche realizara una entrevista de dos días con Maxwell en una prisión de Florida de mayor seguridad. Cuando se le preguntó si tenía algo que ver con eso, Bondi respondió: “No tengo conocimiento de ello”.

Al describir a Maxwell como “un monstruo, al igual que Jeffrey Epstein”, Bondi afirmó tajantemente que cree que la delincuente debería “morir en prisión” y no recibir un perdón presidencial. Trump no ha descartado ofrecer indulto a Maxwell.

El Departamento de Justicia ha sido fuertemente criticado por sus errores en las ediciones por protección de los archivos, incluida la publicación errónea de información de numerosas víctimas de Epstein. El DOJ ha culpado anteriormente cualquier error al inmenso volumen de los archivos de Epstein y a la rapidez con que estaba revisando los documentos, y se comprometió a corregir cualquier error señalado a la atención del departamento lo más rápido posible.

En su testimonio de la semana pasada, Bondi dejó en claro que los esfuerzos de edición también estaban bajo la responsabilidad directa de Blanche.

“Él estaba a cargo del proceso y de toda la divulgación de los archivos de Epstein”, dijo Bondi sobre Blanche cuando le preguntaron acerca del proceso de edición por protección del DOJ.

Además, se le preguntó si alguna vez se había reunido con alguna víctima de Epstein. Bondi dijo que no lo había hecho.

“Hablé con una abogada. No puedo recordar su nombre. Ella era una exfiscal”, dijo Bondi. Agregó que los abogados del DOJ también hablaron con otros abogados que representan a sobrevivientes de Epstein, pero en este tema también remitió a los legisladores a Blanche y Patel.

Las víctimas de Epstein y sus defensores han dicho a CNN que no tuvieron éxito en sus esfuerzos por reunirse con Bondi.

En su entrevista con los legisladores, Bondi trató de retractarse de un comentario que hizo el año pasado y que generó especulaciones sobre si el DOJ finalmente publicaría la supuesta “lista de clientes” de Epstein.

Bondi dijo en febrero de 2025, apenas unas semanas después de asumir como secretaria de Justicia, que la tan comentada lista de clientes de Epstein estaba “sobre mi escritorio para revisar”.

Para julio, el Departamento de Justicia reconoció públicamente que no existía tal lista, pero el daño político ya estaba hecho.

En el Capitolio el mes pasado, Bondi intentó aclarar estos comentarios, diciendo a los legisladores que se refería más ampliamente a los documentos relacionados con Epstein en posesión del DOJ.

“Si escuchan toda la entrevista, me estaba refiriendo al archivo… y dije: ‘Está sobre mi escritorio para revisar, junto con los archivos de JFK, los archivos de MLK’”, dijo Bondi. “Me refería a los archivos para revisar. No los había revisado en ese momento. Y lo dejé claro”.

La guardia de la prisión que se cree fue la última persona en ver con vida a Epstein refutó las teorías de conspiración que rodean su muerte, según la transcripción de su entrevista con los legisladores, que también fue publicada este jueves.

Mientras esperaba juicio, Epstein se suicidó en agosto de 2019 en una instalación federal en la ciudad de Nueva York. Esto ocurrió aproximadamente un mes después de su arresto por cargos de tráfico sexual.

La guardia, Tova Noel, fue acusada en 2019 de falsificar registros federales sobre qué tan cerca observaba a Epstein mientras estaba en su instalación. El caso penal fue retirado como parte de un acuerdo en el que admitió su error y realizó servicio comunitario.

“La única conexión que tengo con la muerte del Sr. Epstein es que me tocó hacer horas extras cuando murió… No conspiré para causar la muerte del Sr. Epstein”, dijo Noel, refiriéndose a alegaciones sin fundamento de que Epstein murió por homicidio en prisión.

Ella dijo a los legisladores que cree que Epstein, de hecho, se suicidó, “porque era el único en su celda”, y agregó: “Nadie más estaba allí”.

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