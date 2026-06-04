CBS News busca calmar la situación en “60 Minutes” tras el despido de Scott Pelley

Por Brian Stelter, CNN

Con un equipo conmocionado y varias vacantes entre los corresponsales, el recién nombrado productor ejecutivo de “60 Minutes”, Nick Bilton, intenta encontrar una solución para el histórico programa periodístico.

La última semana, marcada por titulares negativos, ha demostrado que muchas personas dudan de que Bilton y Bari Weiss puedan mantener la reputación del programa. Algunos creen que eso ocurre deliberadamente y que el espacio ha sido perjudicado de manera intencional. Scott Pelley, sin duda, lo cree así.

Un portavoz de CBS rechazó esa interpretación en una nueva declaración emitida este miércoles. Sin embargo, la verdadera prueba llegará en septiembre, cuando se estrene la nueva temporada de “60 Minutes”.

“Somos plenamente conscientes de que el estreno tiene que ser espectacular”, comentó a Status una fuente de CBS con conocimiento de la situación.

Por ahora, sigue sin estar claro si los tres corresponsales que permanecen en el programa —Lesley Stahl, Bill Whitaker y Jon Wertheim— regresarán para la temporada 59. El equipo directivo de CBS News trabaja intensamente para convencerlos de continuar.

Según informó Status, los tres se reunieron durante más de una hora el miércoles para analizar todo lo ocurrido desde el jueves pasado, cuando Tanya Simon y otros productores de alto rango fueron apartados de sus cargos junto con Sharyn Alfonsi y Cecilia Vega.

Pelley, Alfonsi y Vega han denunciado presuntas interferencias editoriales por parte de los directivos de CBS. Por ello, los corresponsales que permanecen en el programa buscan garantías sobre la independencia editorial.

“No existe ninguna interferencia política en CBS News, ni por parte de los propietarios ni de Bari Weiss”, afirmó un portavoz de CBS. “La única ‘interferencia’ es el intercambio habitual entre editores y corresponsales que ocurre en cualquier sala de redacción”.

Tras bastidores, Bilton ha mantenido reuniones consecutivas con corresponsales y productores, según fuentes consultadas. Durante esos encuentros ha reconocido la difícil situación que atraviesa el programa y se ha comprometido a revertirla.

Una fuente de CBS que se mostró especialmente optimista aseguró que el programa avanza “a toda velocidad”. En cierta medida, no tiene otra opción: el estreno de la temporada 59 está previsto para el 13 de septiembre. (El año pasado, el estreno fue el 28 de septiembre, pero este año se adelantó dos semanas debido al calendario de la NFL).

Veteranos del programa, que conocen las exigencias de producir tres minidocumentales por semana, se muestran escépticos.

“Me parece casi imposible imaginar qué tipo de programa podrán presentar en septiembre”, declaró el ex corresponsal de “60 Minutes” Steve Kroft a Michael Calderone, de New York Magazine.

Aun así, alguien debe imaginarlo. Los productores ya trabajan en posibles investigaciones para la próxima temporada. Agentes de representación presentan candidatos para los puestos vacantes de corresponsal. Los editores han retomado el trabajo en los episodios de verano, que incluirán reportajes reutilizados de la temporada pasada. No está claro si alguno de los trabajos de Pelley volverá a emitirse.

Mientras tanto, algunos empleados podrían preguntarse qué busca el nuevo responsable del programa. En ese contexto, una información resulta especialmente relevante: Bilton ha alentado la presentación de propuestas periodísticas sobre el presidente Donald Trump y su Gobierno. Según dos fuentes, varios de esos proyectos se encuentran ya en etapas iniciales de desarrollo para la temporada 59.

“Bari y Bilton tienen mucho que demostrar”, comentó Alex Weprin, de The Hollywood Reporter, al referirse al relanzamiento de “60 Minutes”.

Dominic Patten, de Deadline, analizó el ambiente dentro de CBS y concluyó que muchas personas responsabilizan a Weiss y a su relativamente nuevo equipo por la forma en que se ha gestionado la situación.

Sin embargo, también señaló que existe un sector dentro de CBS News y de la cadena en general que considera que algunos de los cambios impulsados por Weiss eran necesarios desde hace tiempo para una organización de medios del siglo XXI. “Muchas personas en CBS News, tanto figuras al aire como empleados, no son partidarias de que ‘60 Minutes’ opere de forma tan aislada”, señaló. “Creen que debe integrarse más en la redacción general”.

La edición del miércoles por la noche de “CBS Evening News” incluyó un reportaje sobre el despido de Pelley. En la pieza, el corresponsal principal Jim Axelrod destacó los 37 años de trayectoria de Pelley en la cadena y repasó “tres días tumultuosos para CBS News”, incluidos los intercambios públicos entre Pelley, Weiss y Bilton.

Posteriormente, Tony Dokoupil rindió homenaje a Pelley y lo describió como “un hombre de otra época” que “valoraba la verdad por encima de todo y mantenía vivo el recuerdo de colegas que murieron mientras realizaban su trabajo”. Dokoupil concluyó con un mensaje directo: “Scott, de parte de todos nosotros, gracias”.

“Hay que reconocerlo cuando corresponde”, escribió Justin Baragona, de Zeteo, crítico frecuente de la etapa de CBS bajo Weiss. “CBS Evening News emitió una cobertura justa y transparente”.

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