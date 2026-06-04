¿Cuándo se conocerá el resultado de las primarias para gobernador de California?

Por Ethan Cohen, CNN

Hasta la noche del miércoles, los resultados de la elección primaria para gobernador de California seguían demasiados reñidos como para declarar un ganador.

Tres candidatos siguen en la contienda por las dos plazas disponibles para las elecciones generales: el republicano Steve Hilton y los demócratas Xavier Becerra y Tom Steyer.

Hilton continúa a la cabeza tras la primera tanda de resultados posteriores a la noche electoral. Sin embargo, Becerra y Steyer mejoraron sus cifras en casi todos los condados que han reportado resultados, reduciendo así la ventaja inicial del republicano.

California es conocida por los prolongados recuentos de votos, ya que los funcionarios electorales locales deben procesar millones de boletas enviadas por correo y algunas ni siquiera llegan hasta después del día de las elecciones. Podrían pasar varios días más antes de que se defina el resultado de la contienda.

En este momento, los condados de California están reportando principalmente las boletas por correo que llegaron cerca del día de las elecciones o después, que también pueden ser contadas si tienen un matasellos con fecha del martes o anterior y llegan antes del 9 de junio, así como las boletas provisionales que se emitieron el día de las elecciones, pero que requieren una verificación adicional.

Durante las próximas semanas, los condados continuarán reportando resultados, por lo general al final de la jornada laboral en California, es decir, entre las 7:00 y las 9:00 p.m. hora de Miami. Sin embargo, cada condado sigue su propio cronograma. Por lo tanto, mientras que algunos como Los Ángeles informan el recuento de votos prácticamente a diario, otros podrían actualizar sus cifras solo unas pocas veces a la semana.

Los condados tienen plazo hasta el 2 de julio para finalizar sus resultados electorales.

A medida que se contabilicen más votos, no sería de extrañar ver que los candidatos demócratas mejoren su posición frente a los republicanos. De hecho, esto es lo que suele ocurrir en las elecciones de California.

Por ejemplo, en las elecciones primarias al Senado de 2024, cuando se detuvo el recuento de votos la mañana del miércoles, los candidatos demócratas que competían por los dos primeros puestos sumaban, en conjunto, el 57,3 % de los votos. Sin embargo, una vez finalizado el recuento, esa cifra había ascendido al 59,5 %.

Esto sucede porque los votos emitidos el propio Día de las Elecciones se reportan casi en su totalidad durante la noche electoral, mientras que los votos que se contabilizan posteriormente corresponden, en su gran mayoría, a papeletas enviadas por correo. En los últimos años, los demócratas han mostrado una mayor propensión a votar por correo, mientras que los republicanos han preferido votar presencialmente el Día de las Elecciones.

Además, existen motivos para creer que este efecto podría ser aún más pronunciado este año, dado que —según datos de Political Data, Inc., una firma de análisis de datos alineada con el Partido Demócrata— los votantes demócratas parecieron enviar sus papeletas a un ritmo más lento que en elecciones anteriores. Esto implica que podrían constituir una proporción mayor de los votos que aún quedan por contabilizar.

Si bien este patrón se vio reflejado en los resultados de la tarde del miércoles, la incógnita de los próximos días será determinar si dicho “giro” resulta lo suficientemente significativo como para desplazar a Hilton de los dos primeros puestos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.