Rusia intensifica los ataques aéreos mientras combate en el terreno en Ucrania

Por Lauren Kent y Kosta Gak, CNN

Los ataques aéreos rusos han aumentado considerablemente en los últimos meses, bombardeando Ucrania con más drones y misiles de alta velocidad que nunca, mientras las fuerzas de Moscú luchan por lograr avances significativos sobre el terreno.

Los bombardeos masivos están diseñados para saturar las defensas aéreas ucranianas, con enormes oleadas de drones baratos, seguidas de misiles balísticos de alta velocidad y, finalmente, misiles de crucero, lanzados en una sucesión cuidadosamente planificada para infligir el máximo daño.

Los expertos afirman que esta estrategia de “saturación” permite que un mayor número de misiles alcancen su objetivo.

El último ataque, perpetrado el martes, incluyó ocho misiles hipersónicos de alta velocidad “Zircon”, prácticamente imposibles de derribar y con la potencia suficiente para destruir portaaviones.

Según las autoridades ucranianas, esta es la mayor cantidad utilizada en un solo ataque. Ninguno de esos ocho misiles hipersónicos fue interceptado.

El bombardeo dejó 23 muertos y 151 heridos en todo el país, informaron las autoridades ucranianas.

Más allá de su impacto inmediato, los expertos afirman que estos ataques forman parte de una estrategia rusa más amplia para sembrar el miedo entre la población y aumentar la presión pública sobre los líderes ucranianos para que pongan fin a la guerra.

Un factor clave en el aumento de la frecuencia y la magnitud de los ataques aéreos es que “Rusia está teniendo serias dificultades para lograr avances significativos en el campo de batalla”, afirmó Thomas Withington, investigador asociado de ciencias militares en el Royal United Services Institute (RUSI), un centro de estudios con sede en el Reino Unido.

En abril, Ucrania recuperó más territorio del que Rusia había ocupado por primera vez desde 2024.

“Esto significa que, si eres Rusia, tu mecanismo para ejercer presión militar sobre Ucrania se ve mermado”, declaró Withington a CNN. “Creo que, dada la situación sobre el terreno, el uso del poder aéreo es posiblemente la única vía que le queda ahora al liderazgo ruso para intentar tener algún efecto estratégico sobre Ucrania”.

A principios de este año, Rusia lanzaba aproximadamente 5.000 drones de ataque Shahed al mes. Esa cifra aumentó a más de 8.000 el mes pasado, según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un centro de investigación con sede en Washington.

Aunque algunos de estos drones logran penetrar la defensa, causando víctimas civiles y daños a viviendas e infraestructuras, los analistas del RUSI y el CSIS afirman que las defensas aéreas de Ucrania están funcionando de manera notable considerando la magnitud de los ataques rusos.

Ucrania ha mantenido prácticamente las mismas tasas de interceptación de drones que antes de la reciente escalada, derribando alrededor del 90 % de ellos cada mes y utilizando la guerra electrónica para desviar algunas municiones fuera de zonas pobladas.

Pero Ucrania está teniendo más dificultades para interceptar misiles balísticos y los misiles hipersónicos “Zircon”, ya que ambos se desplazan a velocidades increíblemente altas y requieren interceptores más avanzados para derribarlos.

Los ataques del martes en Ucrania incluyeron 41 misiles balísticos, más que los lanzados por Rusia durante todo el mes pasado. Treinta de ellos impactaron en sus objetivos.

Esto ocurre mientras el presidente Volodymyr Zelensky, declaró a CBS News que Ucrania solo recibe entre 60 y 65 misiles interceptores al mes debido a limitaciones en la producción.

“No hay suficientes misiles para el sistema Patriot. Se utilizaron muchísimos en Oriente Medio”, declaró el martes a CNN el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yurii Ihnat, tras el intenso bombardeo nocturno. “Otro factor es la forma en que el enemigo despliega los misiles: utilizan misiles balísticos específicamente contra regiones menos protegidas contra este tipo de ataques”.

Los expertos señalaron que, dados los recursos de defensa limitados, cabría esperar que la capital, Kyiv, un objetivo estratégico principal y sede del Gobierno, estuviera mejor defendida que otras regiones y zonas menos pobladas.

Aun así, las municiones rusas que lograron llegar a su destino el martes dañaron varios edificios residenciales y comerciales de gran altura en Kyiv, provocando incendios y quemando automóviles en las calles.

Parte de la infraestructura militar también resultó afectada, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Quizás de forma alarmante, las defensas aéreas de la ciudad parecieron estar menos activas durante la última oleada de ataques rusos el martes por la mañana.

Los productores de CNN oyeron explosiones continuas, pero no el sonido de los sistemas de contramedidas disparando.

En otras zonas de Ucrania, el bombardeo causó numerosas víctimas en la ciudad de Dnipro y alcanzó instalaciones energéticas en la región de Járkiv, informaron las autoridades.

Al menos uno de los ataques fue un doble impacto que acabó con la vida de un bombero en Dnipro mientras respondía a una oleada anterior de bombardeos.

El comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, ordenó el miércoles a las fuerzas militares ucranianas que mejoraran sus sistemas de mando y control de la defensa aérea, y destacó además que el país opera con “una escasez de sistemas de defensa aérea modernos y misiles para los mismos”.

Zelensky, quien ha advertido repetidamente que las existencias del país de sistemas de defensa Patriot de fabricación estadounidense y sus misiles interceptores PAC-3 son extremadamente limitadas, volvió a pedir a los aliados más suministros.

“Europa necesita sus propias capacidades antibalísticas para que esta guerra pueda terminar de una vez por todas. Y necesitamos absolutamente la ayuda de Estados Unidos para el suministro de misiles para los sistemas Patriot”, manifestó Zelensky en un comunicado.

Withington, de RUSI, afirmó que es comprensible que el Gobierno ucraniano siga presionando a sus aliados para que le proporcionen más interceptores, porque “sencillamente nunca habrá suficientes” para satisfacer sus necesidades dado el nivel de ataques.

“Hay que encontrar un equilibrio entre lo que está disponible, lo que se puede conseguir y lo que se puede fabricar”, indicó Withington.

Los analistas ya habían expresado su preocupación por el hecho de que las existencias estadounidenses de interceptores se hayan agotado debido al conflicto con Irán, así como a la guerra de 12 días del año pasado entre Israel e Irán, y señalaron que fabricar más lleva tiempo.

El Ministerio de Defensa ruso declaró que su “ataque masivo” del martes tuvo como objetivo instalaciones de defensa, militares, de combustible y de transporte ucranianas en varias regiones clave, y señaló que la operación involucró “armas de largo alcance y alta precisión”, incluidos misiles hipersónicos.

Moscú también presentó el bombardeo masivo como una represalia por un ataque contra una residencia universitaria en la ciudad de Starobilsk, en la región de Luhansk, ocupada por Rusia, que, según el Ministerio de Defensa ruso, dejó 21 muertos.

En aquel momento, Ucrania afirmó haber tomado como blanco una unidad militar rusa, insistiendo en que sus fuerzas solo atacan “infraestructura militar”.

A pesar de las afirmaciones de que se trata de represalias por ataques específicos contra Ucrania, los analistas señalan que los ataques aéreos masivos de Rusia ocurren con regularidad, en lugar de estar programados específicamente como represalias.

Además, forman parte de una estrategia más amplia y continua para presionar a Kyiv hacia la capitulación.

“Quieren aumentar la presión sobre la población”, afirmó Yasir Atalan, investigador de datos del CSIS.

El argumento es que el creciente temor entre los ciudadanos ucranianos ejercerá, a su vez, mayor presión sobre el gobierno de Zelensky para que ponga fin a la guerra en los términos del Kremlin.

“Eso es lo que Rusia intenta hacer con estos ataques aéreos”, especialmente aquellos dirigidos contra centros de población e infraestructura energética, afirmó Atalan. “Siempre que haya una negociación, quieren terminar con una opción más favorable”.

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Con información de Victoria Butenko y Anna Chernova, de CNN.