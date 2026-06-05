Familia de Alabama suplica por el regreso de su hijo desaparecido durante un viaje familiar en Japón

Por Jessie Yeung, Hanako Montgomery e Isabel Rosales, CNN

Nancy Higginbotham no se preocupó cuando su hijo de 20 años subió solo a un tren durante sus vacaciones familiares en Japón.

James, a quien llaman “Weston”, es un viajero experimentado y suele explorar solo. Pero cuando la ubicación de su teléfono se apagó, supo que algo andaba mal.

La familia de Alabama llevaba una semana recorriendo Japón. Sin embargo, surgieron algunas tensiones durante el viaje: Weston, un apasionado de la naturaleza, había discutido con su madre por el uso de ChatGPT —y los recursos naturales que requiere la inteligencia artificial— para planificar el recorrido. Necesitando algo de espacio, decidió explorar Kyoto por su cuenta mientras el resto de la familia visitaba un templo cercano, contó Higginbotham.

Eso fue el 29 de mayo. Desde entonces no han vuelto a ver a Weston, lo que ha provocado una búsqueda frenética por parte de las autoridades en una zona montañosa y boscosa de Japón, en medio de un tifón.

“No es raro que Weston se desahogue yendo al bosque a explorar. Ese es su lugar favorito”, declaró Higginbotham a CNN. “Creo que… simplemente se perdió en el bosque”.

“No nos iremos de Japón hasta que encontremos a Weston”, añadió.

La familia, originaria de Birmingham, comenzó sus vacaciones en Japón el 22 de mayo, explicó Higginbotham. Antes de llegar a Kyoto visitaron varias ciudades, entre ellas Tokyo, en un viaje para celebrar la graduación de secundaria del hermano menor de Weston, de 18 años.

Weston cursa el tercer año de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Auburn. Su madre lo describió como “un amante de la Madre Naturaleza”, vegano y con amplia experiencia al aire libre, incluida una caminata en solitario por los Pirineos, en Europa. Según dijo, es una afición familiar y suelen practicar juntos ciclismo de montaña, senderismo y rafting.

Weston compartía habitualmente su ubicación con la familia a través de la aplicación Life360, que proporcionó algunas pistas antes de su desaparición.

“Mientras visitábamos un templo, Weston se subió a un tren”, contó Higginbotham. “Le escribíamos preguntándole: ‘¿Dónde estás?’ y ‘¿Qué estás haciendo?’”.

La familia observó a través de la aplicación que Weston pasó por algunas tiendas antes de volver a tomar un tren. Después, su ubicación dejó de estar disponible.

Eso fue alarmante y “totalmente inusual”, comentó Higginbotham. Nunca antes había desactivado su ubicación. A las dos de la madrugada, sin rastro de Weston, la familia denunció su desaparición a las autoridades locales.

Según su madre, llevaba consigo unos 10.000 yenes japoneses (unos US$ 62,50) y el móvil tenía un 34 % de batería antes de que se perdiera su ubicación.

Según la policía local, Weston salió solo de la estación de Kioto a las 6:00 de la tarde de ese día. Fue visto por última vez alrededor de las 8:00 de la noche en las cámaras de seguridad, caminando solo en la zona de Yamashina de la ciudad, por un sendero que conducía a una ruta de senderismo en el bosque cercano.

Aunque la estación de tren de Yamashina es relativamente pequeña, está conectada con cuatro líneas ferroviarias y se encuentra a una sola parada de la estación principal de Kyoto. La zona de Yamashina está ubicada en la frontera entre las prefecturas de Kyoto y Shiga y está rodeada de montañas, incluida la densamente boscosa cordillera de Higashiyama.

Un tifón que se aproximó a Kyoto el martes provocó fuertes lluvias y aumentó la preocupación por la seguridad de Weston si se encontraba en las montañas, dijeron las autoridades, aunque agregaron que también es posible que ya hubiera abandonado la zona.

Desde el miércoles, la policía ha desplegado decenas de agentes, varios perros policía y un helicóptero para rastrear la zona de Yamashina, y se prevé que la búsqueda continúe el viernes.

“Como el joven desaparecido no conoce la zona, consideramos vital localizarlo lo antes posible y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que sea encontrado sano y salvo cuanto antes”, dijo el agente de la policía de la prefectura de Kyoto encargado del caso.

Las autoridades están tratando la desaparición como un caso de persona desaparecida, ya que por el momento no hay indicios de que se haya cometido un delito, añadió el agente.

La familia intenta mantener una actitud positiva, pero cada día ha sido “terrible”, dijo Higginbotham. Uno de los momentos más difíciles fue guardar la ropa de Weston en bolsas y entregarla a la policía para que la utilizaran los perros rastreadores. “Y entonces pienso: está lloviendo, ¿cómo van a encontrarlo? ¿Cómo van a captar su rastro los perros?”.

“Cada segundo piensas en tu hijo, y luego vienen los recuerdos de cuando tenía 2 años, cuando lo amamantaba, las fiestas de cumpleaños que le organizamos, las caminatas que hicimos juntos”, añadió emocionada. “Quiero recuperar eso. Necesito que vuelva”.

La familia ha estado en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Japón y con el FBI, que colabora en la búsqueda, dijo Higginbotham.

Consultado por CNN, el FBI señaló que está “preparado para ayudar a nuestros socios internacionales con cualquier solicitud de asistencia”.

CNN solicitó comentarios al Departamento de Estado de EE.UU.

Ciudadanos japoneses también se han sumado a los esfuerzos de búsqueda.

“Casi me hace llorar lo que estas personas japonesas han hecho por nosotros”, dijo Higginbotham, al describir a voluntarios que viajaron durante horas en tren para repartir volantes o que ayudaron como traductores en distintas estaciones de policía.

Ninguna de las tarjetas de crédito de Weston ha sido utilizada y su experiencia al aire libre le ha proporcionado buenas habilidades de supervivencia, añadió.

“Tenemos toda la esperanza de que aparezca en algún lugar”, dijo su padre, Keith. “Que aparezca en otra estación de tren, no lo sé. Pero hasta que lo encontremos, de una forma u otra, él está ahí afuera, moviéndose en algún lugar, y vamos a encontrarlo”.

Mientras tanto, en Alabama, su comunidad espera noticias y ora por su seguridad.

La Universidad de Auburn está al tanto de la desaparición de Weston y se comunicó con la familia para ofrecer apoyo, según una declaración enviada al periódico estudiantil de la universidad, The Auburn Plainsman. La institución no ofreció más detalles por respeto a la privacidad de la familia.

Decenas de familiares y amigos se reunieron el martes en una iglesia de Birmingham para una vigilia, según la afiliada de CNN WVTM. Su abuelo, Robert Holt, dijo que la familia está profundamente agradecida por las muestras de apoyo y describió a Weston como un joven fuerte que acababa de completar un triatlón Ironman.

Clay Farrington, amigo de la familia, afirmó que la comunidad está decidida a acompañarlos durante esta dolorosa incertidumbre.

“Los queremos mucho”, dijo Farrington a WVTM. “Weston, si ves esto, amigo, te queremos. No vemos la hora de verte de regreso en Birmingham”.

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Con información de Amanda Musa, Junko Ogura y Yumi Asada, de CNN.