Divisiones, migración y Bad Bunny: la visita a España del papa León XIV y sus prioridades

Por Christopher Lamb, CNN

El papa León XIV instó a evitar la división y afirmó que el mundo clama por la paz, durante el discurso que pronunció tras llegar a España este sábado en el primer gran viaje europeo de su pontificado.

“Nuestra época, aparentemente sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama desde lo más profundo por la paz”, declaró el pontífice en una alocución ante el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid.

El mensaje de paz, señaló, “hoy en día, lamentablemente, a algunos les parece ingenuo y a otros, conflictivo”. Sin embargo, es bien acogido por aquellos “que no se encierran en ideologías preconcebidas, sino que están abiertos a la verdad”.

Más adelante en su discurso, añadió: “Por amor a la verdad, invito a todos a dejar de lado las narrativas divisivas y polarizadoras de su realidad social e historia, para así superar las simplificaciones estériles mediante una valoración fructífera de la complejidad”.

Madrid es la primera escala de su viaje a España, que se extiende del 6 al 12 de junio; además de reunirse con el rey Felipe VI y la reina Letizia, tiene previsto dirigirse al Parlamento en un momento de intensa polarización política en el país. También se espera que León aborde la difícil situación de los migrantes durante su visita.

Aunque España ha experimentado un proceso de secularización, sigue siendo un bastión histórico del catolicismo en Europa, y se prevé una gran afluencia de público durante el viaje. El Vaticano informó que el papa también se reunirá con supervivientes de abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

Al hablar con los periodistas a bordo del avión, el papa se refirió al creciente interés por la fe entre los jóvenes y al hecho de que su visita coincide con un concierto del músico puertorriqueño Bad Bunny en Madrid.

Expresó su gran satisfacción por las noticias que recibía sobre el aumento de las conversiones al catolicismo. “Los jóvenes buscan algo más; tras haber crecido, en muchos casos, sin una dimensión espiritual en sus vidas —por así decirlo—, se dan cuenta de que existe un vacío y una falta de sentido”, comentó.

“Si se les plantea la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o al papa, creo que muchos elegirán ver a Bad Bunny. Pero pienso que también habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo, ¿saben?”. Antes del viaje, el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid, sugirió que Bad Bunny podría mantener algún tipo de encuentro con León. Ambos comparten su preocupación por las políticas migratorias; de hecho, el rapero pidió la salida del ICE durante su discurso de agradecimiento en la ceremonia de los Grammy de febrero.

Durante el vuelo, el papa comentó que había visitado España “muchas veces” y que llegaba con un “mensaje para todos” en el país, el cual describió como “el amor de Dios, la caridad y el respeto por cada ser humano”.

También bromeó diciendo que apoyaría a su país natal, Estados Unidos, en la próxima Copa del Mundo de fútbol.

Durante su estancia en la capital, León se reunirá con jóvenes en el estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid —equipo al que, al parecer, podría apoyar—. “El Papa es de todos los equipos; Prevost es del Real Madrid”, declaró, haciendo referencia al nombre que tenía antes de ser elegido papa.

El papa fue invitado formalmente por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un firme opositor a la guerra de Donald Trump en Irán y defensor de una política de acogida a los inmigrantes.

Sánchez también salió en defensa del pontífice, nacido en Chicago, después de que Trump criticara su postura sobre la guerra en abril. El mandatario español, de izquierdas, afirmó que “mientras algunos siembran guerras, León XIV siembra la paz”.

En las últimas semanas, el papa ha continuado manifestándose en contra de la guerra, incluyendo el uso de lenguaje religioso para justificar conflictos militares. Asimismo, desde su elección en mayo del año pasado, ha priorizado la inmigración.

El primer documento teológico importante de León XIV, publicado el mes pasado, afirmaba que la acogida de migrantes y refugiados es una “prueba de fuego” para la justicia social, y describió el trato que reciben los inmigrantes en Estados Unidos como “inhumano”.

La visita del papa a España lo llevará a las Islas Canarias, un archipiélago español situado frente a la costa noroeste de África que se ha convertido en un importante punto de entrada para los inmigrantes que llegan a Europa.

Durante su estancia en Gran Canaria y Tenerife, se reunirá con inmigrantes y con grupos que buscan integrarlos en la sociedad, y rendirá homenaje a quienes han fallecido en el mar intentando la peligrosa travesía hacia Europa.

Antes de la visita a España, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, declaró que el papa desea abordar la cuestión de la inmigración desde una perspectiva “humana”. La Iglesia católica en España cuenta con una amplia labor asistencial y participa activamente en la ayuda a los inmigrantes.

Al igual que Estados Unidos, España tiene una cultura política crispada, y León XIV se enfrentará a esa polarización cuando se convierta en el primer papa en dirigirse a ambas cámaras del parlamento español.

El Gobierno de izquierdas de Sánchez se enfrenta a dificultades, entre ellas escándalos de corrupción, mientras que las voces más conservadoras, como el partido nacionalista-populista de derecha Vox, están ganando popularidad.

“Un Gobierno que actualmente se enfrenta a un período de acelerado deterioro político y asediado por múltiples escándalos de corrupción intentará presentarse, junto con el papa, como alguien que está del “lado correcto de la historia” en cuestiones como la oposición a la guerra en Irán y sus políticas migratorias”, declaró a CNN Emilio Sáenz-Francés, profesor de historia y relaciones internacionales en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Pero añadió: “en tal contexto, cualquier mensaje papal sobre ética política, integridad pública o corrupción podría fácilmente volverse en contra del Gobierno en lugar de reforzar su posición”.

Sáenz-Francés afirma que el papa tendrá que desplegar una “considerable inteligencia política” para sortear las tensiones, y el éxito de la visita dependerá de la capacidad de León XIV para “trascender el entorno profundamente polarizado de España y abordar preocupaciones más amplias”.

Si bien Sánchez comparte las opiniones del papa sobre la guerra y la migración, su Gobierno también ha tenido roces con la Iglesia Católica local en temas como el aborto, los derechos LGBTQ+ y con algunas voces eclesiásticas respecto a los monumentos conmemorativos al exdictador general Francisco Franco, líder nacionalista de España durante la guerra civil.

Pero el papa, que habla español con fluidez, no es un desconocido en el país, ya que lo ha visitado decenas de veces. También está al tanto del clima político.

El conocimiento que el Papa tiene de España se ve reforzado por su ascendencia española por parte de madre y por los años que trabajó en Perú, un país al que llegó el catolicismo a través de los misioneros españoles.

“El papa León XIV habla español tan bien que no se perderá nada en la traducción”, declaró a CNN Paloma García Ovejero, exportavoz papal, madrileña y actual jefa de prensa de la organización benéfica católica Mary’s Meals International.

“Y eso es fundamental cuando se habla de temas complejos: la polarización, la inmigración, la fricción entre la Iglesia y el Estado. Pero ha demostrado que no tiene miedo de abordar cuestiones delicadas”, agregó.

España es la primera gran visita europea de León XIV desde su elección y la primera visita papal al país desde 2011.

Su predecesor, el papa Francisco, nunca visitó España, tendiendo a pasar por alto los bastiones católicos tradicionales de Europa, pero el primer papa estadounidense lo está convirtiendo en una prioridad.

En septiembre, León XIV viajará a Francia, otro país tradicionalmente católico, aunque, al igual que su vecino del sur, ha experimentado una considerable secularización.

“Es cierto que España está en parte muy secularizada”, afirma García Ovejero. “Pero también es uno de los países europeos con mayor asistencia a la iglesia”.

Las profundas raíces católicas de España quedarán patentes cuando, tras su estancia en Madrid, el Papa visite la comunidad autónoma de Cataluña.

En Barcelona, ​​visitará la Sagrada Familia de Antoni Gaudí para inaugurar la nueva Torre de Jesucristo. León XIV celebrará una misa en la iglesia con motivo del centenario de la muerte del arquitecto Gaudí.

El itinerario de León XIV también incluye una visita a Montserrat, un lugar de inmensa importancia espiritual y cultural para la región catalana, y durante su estancia recorrerá un monasterio benedictino del siglo XI y almorzará con los monjes residentes.

León ha insistido en que, si la Iglesia católica desea ser una voz moral creíble, debe afrontar también los aspectos oscuros de su propio pasado.

El viernes, el Vaticano confirmó que se reunirá con “algunas víctimas de abusos cometidos por miembros del clero en España” en un encuentro organizado por la Iglesia española. Durante el vuelo, León declaró a los periodistas que “los abusos siguen siendo una herida abierta”. España se ha visto sacudida por escándalos de abusos; un informe de una comisión independiente de 2023 reveló que más de 400.000 personas habían sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y laicos en instituciones eclesiásticas a lo largo de varias décadas.

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