Por qué el calor, los viajes y el sueño podrían ser un desafío tan grande como los rivales en el Mundial

Por Emile Nuh, CNN

Con el Mundial a punto de comenzar el 11 de junio, crece la expectativa por lo que será el torneo más grande en la historia de la competición.

Un récord de 48 selecciones disputará 104 partidos en Estados Unidos, Canadá y México. Potencias como Francia, España, Inglaterra y Argentina figuran entre las favoritas, con estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane y Lionel Messi.

Pero más allá del evidente desafío de enfrentarse a los mejores equipos del mundo, las selecciones también tendrán que superar una serie de obstáculos que van mucho más allá del terreno de juego.

Al igual que ocurrió en Qatar 2022, muchos partidos se jugarán bajo temperaturas sofocantes. Sin embargo, a diferencia de Qatar —donde todos los estadios estaban a una distancia que podía recorrerse por carretera— las exigencias de viaje serán mucho mayores, ya que los encuentros se disputarán en 16 ciudades separadas por hasta 4.500 kilómetros.

Si se suma que el torneo se jugará a través de cuatro husos horarios, con 13 horarios distintos de inicio y un calendario ampliado, los futbolistas también deberán lidiar con horarios de sueño variables, más desplazamientos y una mayor carga de trabajo para algunos que no han tenido una temporada baja completa desde 2023.

Como resultado, el equipo que gane el Mundial podría no ser necesariamente el más talentoso, sino el que mejor se adapte a las exigencias físicas y logísticas del torneo.

Al igual que en Qatar, el calor ha sido una de las principales preocupaciones relacionadas con el bienestar de los jugadores de cara a este Mundial.

En septiembre de 2025, las organizaciones sin fines de lucro Football for Future y Common Goal publicaron el informe climático Pitches in Peril, que concluyó que 10 de las 16 sedes del torneo enfrentan un “riesgo muy alto” de estrés térmico extremo.

La preocupación aumentó el mes pasado cuando 20 expertos internacionales en salud, clima y rendimiento deportivo enviaron una carta abierta a la FIFA en la que calificaron su política frente al calor como “inadecuada” y advirtieron que podría poner a los jugadores en riesgo de sufrir “lesiones relacionadas con el calor”.

Las preocupaciones se centran en el uso por parte de la FIFA de la Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés), una medida que evalúa los efectos combinados de la temperatura del aire, la humedad, el viento y la radiación solar sobre el cuerpo. Según el Manual de Atención de Emergencias de la FIFA, los partidos solo pueden ser considerados para aplazamiento o cancelación —a discreción de los organizadores de la competición— cuando la WBGT alcanza los 32 °C.

Para ponerlo en perspectiva, los expertos climáticos señalaron que una WBGT de 31,9 °C —apenas por debajo del umbral fijado por la FIFA— puede equivaler a una temperatura ambiente de 45 °C sin exposición directa al sol y con baja humedad.

Los expertos también recomendaron un umbral de calor mucho más bajo que el de la FIFA, al argumentar que niveles de WBGT superiores a 26 °C ya generan “un entorno de alto riesgo para el fútbol competitivo”. Y, según World Weather Attribution, el 25% de todos los partidos del Mundial —incluida la final en el MetLife Stadium— podría disputarse en condiciones que superen ese nivel.

En un comunicado enviado a CNN Sports, la FIFA remitió a su Manual de Atención de Emergencias y dijo que “está comprometida con la protección de la salud y la seguridad de todos los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y personal”. También señaló que los riesgos relacionados con el clima se evalúan como parte de la planificación general del torneo y se gestionan en estrecha coordinación con las ciudades sede, las autoridades de los estadios y las agencias nacionales.

“El calendario también fue diseñado teniendo en cuenta consideraciones climáticas. La programación de los partidos equilibra las necesidades deportivas, operativas y de transmisión, al tiempo que minimiza los desplazamientos, maximiza los días de descanso y considera las condiciones climáticas locales y la infraestructura de cada sede, basándose en el amplio análisis de riesgo por calor realizado por la FIFA en cada ubicación”, indicó el organismo, que añadió que limitó “estratégicamente” los partidos al aire libre durante las horas más calurosas del día.

“La FIFA seguirá monitoreando las condiciones en tiempo real, integrando la vigilancia de la Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo y del Índice de Calor, y está preparada para aplicar los protocolos de contingencia establecidos en caso de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos”.

El impacto del calor extremo ya ha quedado en evidencia en Roland Garros, donde varios de los principales tenistas tuvieron dificultades para competir bajo las sofocantes condiciones de París. Y aunque el torneo se disputa a más de 4.800 kilómetros de Norteamérica, sirve para ilustrar el impacto que las temperaturas extremas pueden tener sobre el bienestar y el rendimiento de los deportistas.

Dominic Rae, fisioterapeuta sénior del primer equipo de Al Nasr Football Club, en Emiratos Árabes Unidos —donde las temperaturas veraniegas superan regularmente los 40 °C—, dijo a CNN Sports: “Habrá una relación directa entre el calor, la hidratación y el rendimiento”.

“Cuando aumenta el estrés fisiológico, aspectos como la toma de decisiones, la claridad cognitiva y la capacidad de mantener altos niveles de rendimiento físico se ven afectados”.

Los 104 partidos del Mundial contarán con pausas obligatorias para hidratación, pero Rae, quien también es director de Medicina Deportiva y Rendimiento de The Ten Percent Club, afirma que las selecciones necesitarán estrategias mucho más amplias que simplemente aprovechar esos descansos.

“Gestionar el tiempo que los jugadores pasan de pie y el volumen de entrenamiento será tan importante como la propia rehidratación durante las pausas para beber agua”, señaló.

“Si dependes de una pausa para hidratación como estrategia principal, ya estás equivocado. La hidratación comienza durante la semana previa al partido. Es una de las lecciones más importantes que aprendí al llegar a Medio Oriente”.

Organizar un Mundial en tres países genera inevitablemente desafíos logísticos. Para ayudar a reducir las exigencias de viaje, la FIFA agrupó a las selecciones en regiones occidental, central y oriental durante gran parte de la fase de grupos y las primeras rondas de eliminación directa.

Aun así, las 16 sedes del torneo están distribuidas a lo largo de casi 4.500 kilómetros. Como referencia, Europa se extiende aproximadamente 3.400 kilómetros de norte a sur.

Entre las selecciones favoritas, Francia tiene uno de los calendarios más favorables, con apenas 537 kilómetros de desplazamiento durante la fase de grupos entre Nueva Jersey, Filadelfia y Boston.

Sin embargo, Inglaterra y España afrontan una carga mucho mayor.

Inglaterra recorrerá 2.770 kilómetros entre Arlington, Massachusetts y Nueva Jersey, mientras que España viajará 2.364 kilómetros entre Atlanta y Zapopan, México.

Es un marcado contraste con Qatar 2022 y algo a lo que muchos futbolistas que juegan en Europa no están acostumbrados. De los 52 jugadores convocados por el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, y el técnico de España, Luis de la Fuente, solo el delantero inglés Ivan Toney juega actualmente fuera de Europa.

Brasil y Argentina podrían estar más habituados a los viajes de larga distancia, ya que muchos de sus jugadores ya realizan desplazamientos similares dentro de sus propios países. Aun así, Brasil recorrerá 1.760 kilómetros durante la fase de grupos, mientras que la vigente campeona, Argentina, tiene un calendario más favorable y solo deberá desplazarse 742 kilómetros entre Kansas City y Dallas.

Sin embargo, aún está por verse si eso representará una ventaja para la Albiceleste porque, como destaca Rae, “no es el viaje en sí lo que genera problemas, sino la incapacidad para intervenir adecuadamente después de él”. Esa intervención incluye gestionar los entrenamientos, los horarios de comida, la recuperación física y las rutinas de sueño.

Pero los viajes prolongados también pueden generar desafíos más sutiles.

Los vuelos largos implican una exposición prolongada a la presión de cabina, que “por sí sola aumenta la deshidratación”, explica Rae. El exfisioterapeuta del primer equipo de Aston Villa también señala que volar puede ser problemático para jugadores que están manejando lesiones.

“He tenido casos, incluso en vuelos de dos horas para un partido de la Champions League, en los que un jugador con una lesión aguda o crónica de rodilla sube al avión y la rodilla se le inflama. Y era un jugador disponible para jugar”.

Por eso, aunque la mayoría de los futbolistas de élite están acostumbrados a viajar con frecuencia, “es otra variable que los equipos deben gestionar”, afirmó.

En un torneo donde los márgenes son mínimos, incluso los efectos de los desplazamientos prolongados podrían resultar decisivos.

Dormir puede parecer algo simple, pero en un Mundial que se disputa a través de cuatro husos horarios y con 13 horarios distintos de inicio —desde el mediodía hasta la medianoche, hora del Este de EE.UU.— se convierte en un factor clave.

Casi la mitad de los 72 partidos de la fase de grupos comenzarán entre las 7 p.m. y la medianoche, hora del Este, lo que significa que muchos futbolistas europeos competirán en horarios que su organismo normalmente percibe como plena madrugada.

La vigente campeona de Europa, España, por ejemplo, recorrerá 2.364 kilómetros desde Atlanta hasta Zapopan antes de enfrentarse a Uruguay el 26 de junio a las 8 p.m., hora del Este, lo que equivale a las 2 a.m. en territorio español.

Inglaterra ha dejado poco al azar y, según informes, llevará a su base en Kansas City kits de sueño personalizados, incluidos cubrecolchones adaptados al tipo de cuerpo de cada jugador y almohadas refrigerantes para contrarrestar el calor y la humedad.

Puede sonar excesivo, pero en un entorno marcado por una enorme presión, el sueño puede verse fácilmente afectado, y no hay un escenario más exigente que un Mundial.

“El sueño es la herramienta más importante para la recuperación y, junto con la hidratación y la nutrición, debería ser la prioridad número uno”, afirma Rae, quien también explica que la clave es mantener rutinas familiares.

“Aquí es donde veo que muchos entrenadores y miembros del cuerpo técnico se equivocan. Si un jugador ha seguido una rutina de sueño determinada durante toda la temporada, hay que mantenerla durante la concentración”.

“Si un jugador normalmente cena a las 7 p.m., no decidas de repente que la cena será a las 9 p.m. y que habrá una reunión a las 10 p.m. No ha hecho eso durante los últimos 10 meses.

“Del mismo modo, si no ha estado durmiendo con aire acondicionado y lo llevas a un hotel donde lo hay, ¿cómo afecta eso la ventilación de la habitación y la temperatura?

“Si tiene un tipo de almohada específico, llévala. Dale la misma almohada que ha usado durante los últimos 10 meses.

“Este es el tipo de detalles que los equipos deben analizar para gestionar el sueño de manera minuciosa y profundizar realmente en cada aspecto”.

Por supuesto, ningún equipo gana un Mundial simplemente por tener la estrategia de sueño más completa, el mejor plan de entrenamiento o el programa de hidratación más sofisticado. El talento, la táctica y la ejecución seguirán siendo los factores más importantes.

Pero entre las selecciones favoritas, donde las diferencias ya son mínimas, esos detalles pueden resultar decisivos, especialmente después de dos veranos consecutivos de grandes torneos, con el Mundial de Clubes de 2025 y la Eurocopa y la Copa América de 2024.

Pero, como resume Rae: “Si tienes dos equipos igualmente capaces, como España y Francia, el que gestione correctamente estos pilares fundamentales tendrá la mayor ventaja”.

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