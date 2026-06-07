Quién es Roberto Sánchez, el izquierdista que se enfrenta a Fujimori en Perú y busca “recuperar la patria”

Por Anabella González, CNN en Español

El candidato izquierdista Roberto Sánchez, con una propuesta que reivindica al detenido expresidente Pedro Castillo, se enfrenta este domingo a la conservadora Keiko Fujimori, luego de lograr un ajustado paso a la segunda vuelta en las elecciones en Perú.

El postulante y presidente del partido Juntos por el Perú se define a sí mismo como el “candidato presidencial castillista”. Busca reivindicar, con sombrero incluido, la figura del expresidente Castillo, que gobernó el país entre 2021 y 2022, hoy condenado a prisión por conspiración para la rebelión, acusaciones que él rechaza.

Esa es una de sus promesas centrales de campaña: liberar a Castillo —a quien considera víctima de un “complot golpista”— recuperar la patria, el Gobierno “para el pueblo” y crear una nueva Constitución.

“Ha llegado el momento de la verdadera refundación de la patria: una patria soberana, justa y construida desde las bases del pueblo peruano”, dice Sánchez.

El candidato logró el segundo puesto con apenas 21.000 votos de ventaja sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, que rechazó los resultados.

Sánchez, de 57 años, estudió Psicología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y ejerció como psicoterapeuta individual y grupal en la década del 1990. Tiene experiencia en la gestión pública administrativa en el Ministerio de Salud y otras áreas del Gobierno peruano, al igual que como consultor privado, según consta en su perfil profesional.

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el Gobierno de Castillo, de quien tiene un apoyo explícito, y electo diputado en las elecciones de 2021 para el periodo hasta 2026.

En un contexto de voto fragmentado y con muchas incógnitas, el candidato de Juntos por el Perú ha buscado captar el voto rural, un segmento que fue clave para remontar la desventaja inicial en el conteo de votos de la primera vuelta.

En su primera conferencia tras la votación de abril, con proyecciones que ya lo ubicaban en el segundo puesto, Sánchez prometió recorrer “todos los pueblos para convocarlos a la refundación de la patria”.

Añadió que “como movimiento social de la izquierda provinciana”, promoverá una Asamblea Constituyente basada en igualdad de derechos.

Sánchez también dijo que tendrá como prioridades la lucha contra la pobreza y hacer que la modernidad llegue a todos los puntos del país. Además, recordó que su programa electoral apuesta por nacionalizar recursos naturales “que son del pueblo” y también elaborar una nueva ley que proteja a los mineros informales.

Sobre estas y otras de sus propuestas, el exministro dijo semanas atrás que “el pánico financiero” que puede despertar su postulación “no tiene razón”, rechazó cualquier idea vinculada a expropiaciones y aseguró que busca un modelo en el que sea el Estado quien conduzca el desarrollo nacional.

El candidato izquierdista responsabiliza a Fujimori por la “corrupción enquistada” y pidió el apoyo de los dirigentes populares “para compartir las luchas y esperanzas, asumiendo como propias las luchas del pueblo”. En el último debate antes de los comicios, días atrás, ambos candidatos se reprocharon y acusaron mutuamente de responsables del “caos” y la inestabilidad política de Perú.

Tanto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, como Fujimori, de Fuerza Popular, se enfrentarán a un primer desafío casi inmediato si logran los votos para asumir en el cargo: la difícil tarea de construir gobernabilidad con un electorado y un Congreso fragmentados.

En la primera vuelta, los votos que sumaron ambos candidatos en conjunto no llegaron al 30 % de los votos válidos, menos de un cuarto del electorado.

Quien resulte electo deberá entender la particularidad del momento y lo que está en juego.

Se trata de un contexto que pide moderar las agendas propias en un país dividido, elegir actores moderados para compensar y atraer al electorado que no los apoyó, enumera a CNN el analista político José Carlos Requena, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y socio fundador de la consultora Público.

El escenario indica que podrían ser meses de una gobernabilidad “difícil”, dice a CNN Alfredo Torres, analista político y presidente de Ipsos, una de las encuestadoras con mayor credibilidad del país. Agrega que quien resulte electo necesitará nutrirse de intenso diálogo con otros partidos en el Congreso para ponerse de acuerdo en consensos mínimos en pos de la estabilidad del país.

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