Mortal terremoto de magnitud 7,8 sacude el sur de Filipinas

Por Kathleen Magramo, CNN

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la región de Mindanao en el sur de Filipinas este lunes, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), provocando escenas de pánico en partes del archipiélago mientras edificios colapsaban y se reportaban varias muertes.

El terremoto ocurrió alrededor de las 7:37 a.m. hora local a una profundidad de aproximadamente 35 kilómetros, según el USGS.

Varias muertes han sido confirmadas, según la Oficina de Defensa Civil, mientras los equipos de respuesta aún intentan verificar más reportes de víctimas en el lugar.

La agencia sismológica del país, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), dijo que el terremoto se produjo frente a las costas de la ciudad de General Santos en la provincia de Sarangani, el extremo más al sur de la isla de Mindanao.

Phivolcs también emitió una alerta de tsunami e instó a las personas que viven en zonas costeras a evacuar. Según el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, las olas del tsunami podrían alcanzar entre 1 y 3 metros por encima del nivel de la marea en partes de Filipinas.

Fotos de la oficina local de información en la ciudad de General Santos mostraron tiendas y edificaciones derrumbadas tras el terremo.

El fuerte sismo ocurrió cuando las escuelas públicas comenzaron el nuevo año académico este lunes.

Un video en redes sociales mostró a decenas de niños de primaria aterrorizados agachándose al aire libre mientras el suelo bajo ellos se movía violentamente en la provincia de Davao Occidental. Otras imágenes mostraron el techo de un campus de secundaria que se había derrumbado mientras los alumnos hacían fila afuera del campo deportivo de la escuela en Davao Del Sur. No se reportaron heridos en ninguno de los dos incidentes.

El presidente de Filipinas Ferdinand Marcos Jr. dijo que “ordenó a todas las agencias gubernamentales pertinentes actuar de inmediato” para evacuar a los residentes e iniciar las labores de rescate.

“A nuestros kababayans (compatriotas) en las provincias afectadas, por favor atiendan la alerta de tsunami. Muévanse a terreno más alto ahora. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que quede atrás”, afirmó en un comunicado.

La provincia de Sarangani, de donde provienen la mayoría de las imágenes de los daños, es hogar de aproximadamente 580.000 personas.

Benjie Ancheta, jefe de policía del municipio de Alabel, en Sarangani, en Filipinas, dijo a Reuters que el edificio de la Policía presentó algunas grietas inmediatamente después del sismo, que ocurrió durante su ceremonia de izamiento de bandera.

Ancheta dijo que no había reportes inmediatos de víctimas, pero algunas personas se desmayaron tras el fuerte temblor.

“Este es el terremoto más fuerte que hemos experimentado”, dijo Ancheta a Reuters por teléfono.

Indonesia emitió una alerta de tsunami para su costa noreste, mientras que Japón hizo lo mismo para su costa sur, desde la prefectura de Ibaraki hasta la prefectura de Okinawa.

Filipinas, Indonesia y Japón se encuentran en el llamado Cinturón de Fuego, un arco de fallas que rodea la cuenca del Pacífico y que es propenso a frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., no se ha detectado ninguna amenaza de tsunami en Hawai.

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