Abuchean a Trump durante el juego 3 de los Knicks de Nueva York contra los Spurs de San Antonio

Por Hannah Keyser, Piper Hudspeth Blackburn, Julianna Bragg, Isabelle D’Antonio y Omar Jimenez, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump y varios funcionarios del Gobierno llegaron a un palco en el Madison Square Garden para ver el tercer juego de las Finales de la NBA.

Antes de que comenzara el “Star-Spangled Banner”, hubo breves cánticos de ¡EE.UU.! ¡EE.UU.!

Pero ese fervor patriótico no se extendió a saludar al presidente. Una toma del presidente Donald Trump en el Jumbotron dentro de la arena durante el himno generó tremendos abucheos, y poca otra reacción, si es que hubo alguna, por parte del público neoyorquino.

Más fuertes, incluso, que los abucheos que cayeron sobre los Spurs de San Antonio cuando saltaron a la cancha.

En cuanto concluyó el himno, el público volvió a corear: “Go, Knicks!”.

Trump está acompañado por el subsecretario general de la Casa Blanca Dan Scavino, el administrador de la EPA Lee Zeldin, el secretario del Interior Doug Burgum y el secretario de Transporte Sean Duffy.

El yerno de Trump, Jared Kushner, y su nieta Kai Trump, así como el enviado especial de EE.UU. para el Medio Oriente Steve Witkoff, también fueron vistos en el palco.

El mandatario viajó a Manhattan desde Bedminster, Nueva Jersey, donde pasó el fin de semana en su club de golf.

Trump es el primer presidente en funciones en asistir a un partido de las Finales de la NBA.

Ha asistido a más eventos deportivos importantes que cualquier otro presidente, incluido el Juego 5 de la Serie Mundial de 2019, las 500 Millas de Daytona, la Copa Ryder y la final masculina del Abierto de EE.UU.

También fue el primer presidente en funciones en asistir al Super Bowl en Nueva Orleans el año pasado.

El presidente también planea organizar una pelea de UFC en la Casa Blanca como parte del 250.º aniversario del país.

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