Exclusivo: la presión política podría estar afectando las evaluaciones de seguridad de la EPA a los productos, según fuentes

Por René Marsh, CNN

Los científicos de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) afirman que, durante el Gobierno de Trump, están bajo presión para modificar las evaluaciones de seguridad de los productos químicos que se encuentran comúnmente en productos de consumo como limpiadores domésticos y cosméticos, para que los riesgos para la salud humana y el medio ambiente no estén a la vista.

Varios empleados actuales y antiguos de la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación de la EPA relataron cómo sus supervisores los presionaban para que restaran importancia al riesgo potencial de los productos químicos que ya se utilizan en productos que se encuentran en los estantes de las tiendas.

Mientras el presidente Donald Trump se posiciona fervientemente en contra de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, a los científicos también se les está diciendo que dejen de considerar el impacto que un producto químico pueda tener en grupos raciales específicos, según los empleados, que hablaron bajo la condición de permanecer en el anonimato por temor a represalias.

Si bien la EPA declaró a CNN que desea realizar pruebas que reflejen la exposición en el mundo real, algunos empleados veteranos afirman que se les ha presionado para que hagan que los productos químicos parezcan seguros mediante la creación de parámetros de prueba que no son realistas.

“Lo que nos han dicho es: ‘Veamos escenarios alternativos’”, comentó un empleado. Por ejemplo, el empleado explicó que si al meter ambas manos en un producto químico se observa riesgo, un supervisor podría preguntar: “¿Y si metes solo una mano? ¿Y si metes solo un dedo?”, buscando la mínima cantidad de contacto necesaria para considerarlo seguro.

“Estamos considerando escenarios para los que no tenemos ninguna base”, dijo el empleado.

La oficina de seguridad química de la EPA realiza evaluaciones de riesgos para la salud de una gran cantidad de productos químicos debido a la preocupación por los posibles impactos en la salud humana, como el cáncer, la alteración endocrina, los defectos de nacimiento y los daños reproductivos.

Las preocupaciones de los científicos sobre su proceso de revisión de productos químicos surgen en un momento en que la EPA de Trump ha revertido las regulaciones ambientales y climáticas. Además, su administración ha nombrado a antiguos miembros de la industria química y lobistas para dirigir oficinas clave de la agencia que supervisan la regulación de productos químicos.

Los empleados actuales y exempleados que hablaron con CNN afirmaron que detectar riesgos durante las revisiones de seguridad química puede dar lugar a regulaciones. Por el contrario, cuando el riesgo desaparece, también desaparece la necesidad de regular, añadieron.

“Cada decisión se toma desde el plano político, hasta el más mínimo detalle. Eso es anormal”, declaró a CNN un científico que recientemente dejó la división química de la agencia.

Los científicos afirman que ya no se sienten seguros oponiendo resistencia ya que, según mencionaron, rescindieron los contratos sindicales federales y suspendieron a los empleados que firmaron cartas de disconformidad.

“Hay que seguir las instrucciones”, dijo un empleado veterano. “De lo contrario, eso es insubordinación”.

En un comunicado a CNN, la EPA defendió su base científica.

“La EPA está implementando el decreto del presidente sobre el Restablecimiento de la Ciencia de Referencia en todas sus evaluaciones de riesgos”, decía el comunicado.

“En la práctica, eso significa utilizar escenarios de exposición realistas en lugar de recurrir a supuestos que abarquen el peor de los casos, ser transparentes sobre los supuestos y las incertidumbres en cada análisis, y garantizar que las conclusiones sean comprobables y reproducibles”, dijo la agencia en un correo electrónico a CNN.

La agencia también agregó que su “máxima prioridad es proteger la salud de todos los estadounidenses, y cada decisión que toma en materia de seguridad química se basa en la ciencia más rigurosa: literatura revisada por pares, métodos de prueba validados, datos de monitoreo del mundo real y modelos de exposición y destino adecuados para cada propósito”.

Sin embargo, los empleados de carrera describieron una creciente brecha entre el personal de carrera y los designados políticos de la administración de Trump en las opiniones sobre cómo deben definirse los peligros para la salud. Según afirman, los designados quieren restringir lo que se considera riesgo.

Algunos científicos sénior han sido reasignados a funciones administrativas donde ya no supervisan las importantes evaluaciones de riesgos para la salud, según informaron varias fuentes. En su lugar, se está asignando a personal más joven y con menos experiencia, que carece de conocimientos institucionales, y los científicos se sienten obligados a defender ante sus superiores la metodología científica que utilizan.

En administraciones anteriores, “existía un nivel de respeto y confianza en que los científicos se basaban en la mejor ciencia”, dijo el científico que recientemente dejó la agencia.

Pero ahora, “los expertos en la materia tienen que explicar a los funcionarios designados políticamente por qué eligieron un enfoque científico en particular, son examinados minuciosamente por lo que hicieron, y si se les pide que lo piensen de manera diferente, hay poco que puedan hacer para oponerse si se reúnen con la persona de más alto rango”.

Miles de sustancias químicas presentes en productos cotidianos que se comercializan actualmente nunca han sido evaluadas exhaustivamente en cuanto a su impacto en la salud humana o el medio ambiente.

Por ejemplo, uno de los productos químicos que se están analizando, un compuesto de silicio conocido como D4, se utiliza en productos como desodorantes, lacas para el cabello y cosméticos. En Estados Unidos se producen hasta 226.800 toneladas (500 millones de libras) de este disolvente al año, pero la Unión Europea lo ha prohibido porque se ha demostrado que es tóxico y está relacionado con la infertilidad.

Cuando se aprobó la primera ley nacional de seguridad química en 1976, la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, unos 62.000 productos químicos que ya estaban en producción o en el mercado quedaron exentos de la normativa sin que la EPA tuviera que realizar una evaluación de riesgos para la salud.

Muchas de ellos siguen presentes en los productos de consumo actuales.

Los defensores del medio ambiente afirman que esto se debe a que la ley original carecía de fuerza; era prácticamente imposible para la EPA revisar eficazmente los productos químicos ya existentes.

En 2016, la ley se actualizó, y pasó a exigirle a la EPA que revisara los productos químicos existentes en el mercado para evaluar los posibles riesgos para la salud humana.

Desde principios de este año, la EPA ha estado sujeta a plazos impuestos por los tribunales para completar las evaluaciones de riesgos de ciertos productos químicos de alta prioridad, después de que grupos ecologistas y la industria química demandaran a la agencia, lo que impulsó los esfuerzos para acelerar el proceso.

La Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación de la EPA tiene, entre otras cosas, la tarea de evaluar y regular estas sustancias químicas.

El año pasado, la agencia propuso una nueva norma relativa a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas que simplifica el proceso de revisión, lo que, según los defensores, debilitaría la supervisión, acortaría las revisiones y restaría importancia a las exposiciones reales que amenazan a las comunidades de todo el país.

Ahora se ejerce presión en múltiples puntos del proceso de evaluación, según tres de las fuentes. Describen un patrón de reuniones internas convocadas rápidamente por los superiores ante el primer indicio de posibles riesgos para la salud de una sustancia química en las primeras etapas del proceso de revisión científica, donde los científicos se sienten obligados a defender los hallazgos preliminares antes de que el análisis esté completo. A algunas de estas reuniones asisten funcionarios designados políticamente por el Gobierno para ocupar puestos de liderazgo en la oficina de evaluación de sustancias químicas.

“Ni siquiera te dejan terminar el análisis de riesgos”, dijo un empleado de la EPA. “Es como si tuvieras que informar inmediatamente sobre el riesgo que has encontrado”.

“Es más bien: ‘¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué podemos hacer para eliminar este riesgo?’”, dijo el empleado.

Un empleado que había cambiado de trabajo recordó esa experiencia: “Básicamente, en el momento en que calculas el riesgo, hay una reunión y te presionan para que averigües cómo podemos hacer que el riesgo desaparezca”.

Los empleados de la EPA también declararon a CNN que la dirección de la agencia está ignorando el hecho de que ciertos grupos raciales podrían ser más susceptibles a los daños causados ​​por un determinado producto químico debido a mayores tasas de problemas de salud subyacentes o a factores fisiológicos o genéticos.

Afirmaron que ese tipo de análisis se consideraba “DEI” (determinación, equidad e inclusión) y se eliminó de las evaluaciones. Los científicos, quienes refutan esta caracterización, argumentaron que refleja métodos científicos de larga data para evaluar el riesgo en diferentes poblaciones.

“No se pueden incluir comentarios que hagan mención a las razas”, dijo uno de los empleados veteranos de la EPA. “Lo cual es ridículo, porque sabemos que ciertas razas tienen predisposición a ciertas enfermedades”. Esa predisposición puede hacerlas más sensibles a ciertos productos químicos.

Michal Freedhoff, quien fue administrador adjunto de la oficina de seguridad química de la EPA bajo el entonces presidente Joe Biden y ayudó a liderar las negociaciones para revisar la ley de seguridad química, en 2016, declaró a CNN: “La ley exige explícitamente una evaluación del riesgo para las subpoblaciones potencialmente expuestas o susceptibles; si se diera la instrucción de ignorar categóricamente esa parte de la ley para algunas o todas las subpoblaciones, eso podría dejar a las personas menos seguras y crear vulnerabilidades legales para la agencia”.

La EPA no hizo comentarios cuando se le preguntó sobre las acusaciones de ignorar las consideraciones raciales.

Entre los altos funcionarios que impulsan estos cambios se encuentran varios exlobistas de la industria química que dirigen las oficinas que regulan y realizan revisiones de seguridad de los productos químicos existentes y de los nuevos que salen al mercado, según indicaron las fuentes.

Un empleado de la EPA describió a los designados políticos como personas que estaban “influyendo indebidamente” en las revisiones para favorecer a la industria.

Por ejemplo, Nancy Beck, actualmente subdirectora adjunta principal, ocupó anteriormente altos cargos en el Consejo Estadounidense de Química, un grupo de presión.

Beck fue la principal impulsora de la revisión de la evaluación de riesgos del formaldehído, un conocido carcinógeno, según la fuente.

La evaluación de riesgos para la salud humana realizada por la EPA sobre la sustancia química “se finalizó en diciembre de 2024, antes de su llegada, y ella la reabrió específicamente”, comentó la fuente.

Una vez reabierta la evaluación, la EPA de Trump propuso a finales del año pasado casi duplicar los niveles de exposición al formaldehído considerados seguros, lo que supuso un gran triunfo para la industria química. El nombre de Beck aparece en el aviso de la EPA en el que se solicitan comentarios del público.

La agencia aún no ha emitido la normativa definitiva.

Beck no respondió al correo electrónico de CNN en el que se le preguntaba directamente sobre el tema del formaldehído.

“Nancy Beck está muy metida en los detalles. Lee cada palabra. Revisa cada investigación científica. Por lo tanto, existe una presión política absoluta, porque está ahí revisando todo”, agregó el empleado que recientemente dejó la división química de la agencia.

“El nivel de escrutinio del trabajo de los científicos y la minuciosidad de los detalles no tienen precedentes”, afirmó la persona.

La EPA no hizo comentarios cuando se le preguntó sobre las acusaciones de interferencia política.

Varios empleados señalaron una sesión de capacitación de febrero como prueba de los cambios en el proceso de evaluación de riesgos. La organización Empleados Públicos por la Responsabilidad Ambiental (PEER, por sus siglas en inglés) obtuvo un video de dicha sesión y lo compartió con CNN. PEER es una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los empleados públicos y los denunciantes en materia ambiental.

El objetivo de la capacitación era replantear la forma en que la división de seguridad química realiza su trabajo, y servir como introducción para los científicos de la EPA recientemente reasignados tras la reorganización de la administración de Trump.

Se supone que una evaluación de riesgos para la salud humana de un producto químico debe plantear cuánto daño podría causar dicho producto, en qué circunstancias y qué medidas de gestión de riesgos deberían adoptarse.

Durante la capacitación, se les dijo a los empleados: “El riesgo no es un número; la evaluación de riesgos es un proceso. Es una narrativa”, lo que, según quienes hablaron con CNN, fue otro intento de encontrar “más margen de maniobra” y de “minimizar cualquier riesgo”.

Un empleado con una larga trayectoria laboral declaró a CNN que sentía que algunos comentarios equivalían a “instrucciones explícitas para que aprobaras la prueba química”.

“Nunca nos han visto intentar trabajar a la inversa para llegar a un resultado predeterminado”, dijo la persona. “En todo caso, eso es lo que están haciendo ahora. Quieren que el resultado sea que el producto químico sea seguro”.

En un comunicado, la EPA rechazó la interpretación que hicieron los empleados de lo que se dijo en la capacitación, afirmando que carecían de “contexto técnico”.

“Cualquier insinuación de que la EPA está diseñando evaluaciones para obtener resultados predeterminados es falsa”, declaró la EPA. Las afirmaciones sobre el “refinamiento” de los supuestos de riesgo y la representación del riesgo como “una narrativa” son “prácticas estándar de evaluación de riesgos, no una desviación de ellas”, añadió la EPA.

Incluso Freedhoff, la funcionaria de la EPA de la era de Biden que criticó algunos cambios en la evaluación de riesgos, vio el video y dijo que no creía que la sesión, en sí misma, instruyera a los científicos a alterar sus conclusiones.

Pero los empleados de la EPA que hablaron con CNN afirman que el cambio en la cultura de la agencia va más allá del video. Kyla Bennett, de la PEER, expresó su preocupación de que los cambios sean significativos y puedan extenderse más allá de la administración Trump.

“La cultura que impera en estas agencias perdura más que las personas que las conforman”, afirmó. “Esa cultura perdurará mucho más que esta administración”.

En un memorando del mes pasado, la EPA también indicó que dejaría de depender de un programa científico independiente dentro de la agencia, el Sistema Integrado de Información sobre Riesgos (IRIS, por sus siglas en inglés), que tradicionalmente se ha utilizado para evaluar si una sustancia química es tóxica.

Las evaluaciones realizadas por los científicos de IRIS se han utilizado durante décadas para fundamentar las evaluaciones de riesgo químico.

En su memorando, la EPA afirma que, en cambio, permitirá que las oficinas de programas individuales, que están dirigidas por personas designadas políticamente, tomen decisiones científicas sobre el riesgo químico.

El memorando, al que tuvo acceso CNN, también plantea interrogantes sobre las evaluaciones anteriores realizadas bajo el sistema anterior, e indica que los departamentos de la EPA que utilizaron IRIS como parte de la toma de decisiones regulatorias “deberían revisar cómo se empleó esa información” y “determinar si se justifican actualizaciones o cambios”.

Sustituir las evaluaciones científicas de riesgos de IRIS por análisis que tengan en cuenta factores económicos y de otra índole podría hacer que la ciencia sea más vulnerable a la influencia política, según declaró un empleado de la EPA a CNN.

Desde que Trump asumió el cargo, la EPA ha tomado una serie de medidas que se consideran favorables a la industria.

La agencia anunció recientemente que “derogaría y reiniciaría” las regulaciones sobre cuatro sustancias PFAS, que son productos químicos que se encuentran en el agua potable y en productos comunes antiadherentes, resistentes a las manchas y repelentes al agua.

Estas sustancias químicas se han relacionado, en diversos grados, con el cáncer, la obesidad, las enfermedades de la tiroides, el colesterol alto, la disminución de la fertilidad, el daño hepático, la alteración hormonal y el daño al sistema inmunológico.

Para febrero de 2027, quedan casi una docena de productos químicos por evaluar, y miles más en el futuro.

Ante los cambios en la forma en que la EPA lleva a cabo las evaluaciones, un científico advirtió que podría haber una “explosión de efectos negativos para la salud” dentro de unos años.

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Con información de Sandee LaMotte, de CNN.