Los Spurs de San Antonio arruinan la gran fiesta en Nueva York: derrotan a los Knicks en el Juego 3 de las Finales de la NBA

Por Kyle Feldscher, CNN

Los Spurs de San Antonio cortaron la racha de los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden al derrotarlos 115-111 en el Juego 3 de las Finales de la NBA.

Wemby estuvo monumental. De’Aaron Fox, impecable. Y no será otra barrida de los Knicks.

Los Spurs de San Antonio entraron al Madison Square Garden la noche del lunes enfrentando uno de los partidos de la NBA más esperados en la historia de la ciudad de Nueva York y resistieron el vendaval, marchándose con una victoria por cuatro puntos que transforma estas Finales de la NBA de un desfile de victoria teñido de naranja y azul en una verdadera serie.

Liderados por los 32 puntos de Victor Wembanyama, los jóvenes Spurs evitaron los errores catastróficos que los acosaron en el Juego 2 en el cierre y aguantaron para una victoria que sacudirá los cimientos de la manía de los Knicks que ha barrido Nueva York en las últimas semanas. Es la primera vez que los Knicks pierden desde el 23 de abril, en la derrota del Juego 3 de la primera ronda ante los Atlanta Hawks, y pone fin a una racha de 13 victorias consecutivas en playoffs que se acercaba a un récord de la NBA.

El ambiente en el Garden estuvo caliente desde el inicio, ya que los aficionados llegaron temprano al recinto ante la expectativa de la llegada del presidente de EE.UU. Donald Trump y las largas filas de seguridad que su presencia exigía. Cuando el presidente apareció durante el himno nacional, fue abucheado intensamente por el público que agotó las entradas. Sonrió con picardía ante los abucheos mientras saludaba.

El partido comenzó con los Spurs imponiéndose a los Knicks en los cuartos iniciales, como lo habían hecho en los dos primeros juegos en Texas. Y, al igual que en esos dos partidos, los Knicks reaccionaron con fuerza en el segundo cuarto, llegando finalmente al descanso con una ventaja de siete puntos.

Pero, a diferencia de esos juegos en San Antonio, no hubo una gran racha de los Knicks en el tercer cuarto para abrir el partido y poner a los Spurs contra las cuerdas. Los jóvenes Spurs se negaron a intimidarse, jugando un básquetbol físico —y en ocasiones al límite de lo sucio— contra los Knicks en su cancha.

Wembanyama armó su partido más completo de las Finales, dominando el desarrollo desde los primeros minutos. Jalen Brunson le plantó cara y terminó también con 32 puntos; igualmente su mejor actuación de la serie.

Todo se definió en el último cuarto. Los Spurs sostuvieron la ventaja hasta los minutos finales y dos posesiones grandes de los Spurs lo sentenciaron.

Primero, fue un triple desesperado de Stephon Castle cuando el reloj de posesión se agotaba, con poco más de dos minutos por jugar. El tiro llegó justo cuando los Knicks parecían a punto de tomar el control del partido en el último minuto, y Wembanyama se veía perdido en la posesión anterior antes de encontrar finalmente a su compañero para el triple desde la parte alta de la zona.

Unos 90 segundos después, tras un triple de Brunson para dejarlo a una posesión, apareció De’Aaron Fox. Los Spurs conservaron el balón, consumiendo el reloj, antes de que Fox penetrara y se detuviera en seco, elevándose desde la línea de tiros libres para encestar un doble que funcionó como la estocada final.

El Juego 4 está programado para las 8:30 p.m. (hora de Miami) del miércoles.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.