Nithya Raman vencerá a Spencer Pratt para enfrentarse en noviembre a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, proyecta CNN

Por Aleena Fayaz, CNN

Nithya Raman avanzará a las elecciones de noviembre en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles, proyecta el Decision Desk de CNN, después de superar a Spencer Pratt por el segundo lugar a medida que se contabilizaban más votos en los días posteriores a las primarias del 2 de junio.

Raman se enfrentará a la alcaldesa en funciones Karen Bass, a quien CNN proyectó la noche electoral que avanzaría a noviembre.

Raman derrota a Pratt, un exastro televisivo republicano que generó atención con un enfoque en la falta de vivienda y la respuesta de Bass al devastador incendio de Palisades.

Raman, concejal de la ciudad, puede ser una oponente más dura para Bass en noviembre de lo que habría sido Pratt. Si bien la elección a la alcaldía es oficialmente no partidista, los demócratas superan ampliamente en número a los republicanos en Los Ángeles, y Raman ha hecho campaña como una outsider progresista contra Bass.

“En este momento, tenemos una ciudad que se siente sin rumbo”, dijo Raman a Elex Michaelson de CNN antes de las primarias. “Tantos puestos que no se han cubierto, lugares donde los angelinos se sienten abandonados en algunos de los temas más importantes que enfrenta esta ciudad. Aportaré esa urgencia, aportaré esa rendición de cuentas, aportaré ese enfoque que Los Ángeles necesita y que los angelinos necesitan”.

Pratt estaba en segundo lugar detrás de Bass la noche electoral, pero fue perdiendo terreno frente a Raman a medida que avanzaba el conteo de votos. Las elecciones en California a menudo tardan varios días en resolverse, una consecuencia de que el estado más poblado del país lleve a cabo una elección en gran medida por correo, en la que las boletas con matasellos correcto recibidas hasta siete días después del Día de las Elecciones pueden contarse.

En los últimos días, que Raman superara a Pratt se volvía cada vez más probable.

Los votos reportados después de la noche electoral en California tienden a desplazarse hacia los demócratas, ya que por lo general incluyen boletas por correo que se emitieron más cerca del propio día de las elecciones.

En el total de votos reportados en las primarias del 2 de junio desde el cierre del conteo de la noche electoral, Raman había superado tanto a Bass como a Pratt hasta el domingo, sumando 43.000 votos sobre Pratt y aumentando su porcentaje total del voto en alrededor de cinco puntos.

Los reportes de este fin de semana fueron los más fuertes de la contienda, con Raman ganando cerca del 40 % de cada lote y Pratt alrededor del 18 %.

La noche electoral de la semana pasada, Pratt dijo que apelaba a cualquier residente de la ciudad “que solo quiera una calidad de vida básica”, independientemente del partido.

“Soy un angelino que dijo: ‘ya basta’, y tuve que dar un paso al frente”, dijo. “Voy a demostrarle a todo el mundo que soy su alcalde”.

En las últimas semanas, Pratt, el villano de antaño de “The Hills” de MTV, obtuvo elogios a nivel nacional de los republicanos y de quienes orbitan en torno al presidente Donald Trump. Un cineasta que apoya a Pratt creó un video de inteligencia artificial que retrata a Pratt como Batman y a Bass como el Guasón, y muestra a residentes de Los Ángeles arrojando tomates a las figuras demócratas más conocidas del estado.

Los partidarios de Pratt —y Trump— criticaron en los últimos días la forma en que la ciudad y el estado administran las elecciones a medida que se estrechaba la ventaja de Pratt sobre Raman. Trump terminó una entrevista el domingo con “Meet the Press” de NBC después de acusar a funcionarios locales de “hacer trampa”.

California ha tenido durante mucho tiempo la reputación de ser lenta en reportar los resultados. Eso se debe a que una cantidad significativa del total de votos llega cuando se entregan boletas por correo el día de las elecciones, según la California Voter Foundation, una organización sin fines de lucro que busca mejorar el proceso electoral.

El primer fiscal federal adjunto Bill Essayli, un designado de Trump que dirige la oficina del fiscal federal con sede en Los Ángeles, publicó la semana pasada que había “evidencia de fraude electoral en California”, y agregó que “hay investigaciones en curso”.

Pero Essayli también afirmó más tarde el viernes que era falso que una actualización del conteo de votos la noche electoral mostrara que Pratt recibía cero votos nuevos. Varios conservadores, incluido Elon Musk, habían compartido esa teoría. “Hubo una afirmación circulando en las redes sociales sobre una actualización de boletas la noche de las elecciones en el Registro de Votantes de Los Ángeles en la que un candidato recibió cero votos”, escribió Essayli en X. “Revisamos los registros oficiales del condado. La afirmación es falsa. Cada candidato recibió votos en cada actualización”.

El enfrentamiento de noviembre ahora presenta una batalla entre líderes de izquierda en la segunda ciudad más grande del país. Raman fue una defensora enfocada en abordar la falta de vivienda antes de ser elegida para el Concejo Municipal y ha prometido reducir a la mitad el número de personas que duermen en tiendas de campaña o asentamientos antes de que Los Ángeles sea sede de los Juegos Olímpicos de 2028.

Bass argumentó antes de las primarias que su experiencia la distinguía tanto de Pratt como de Raman.

“No se puede dirigir la segunda ciudad más grande del país sin un conocimiento íntimo, relaciones de larga data y colaboración en todos los niveles de Gobierno”, dijo.

En un debate a principios de mayo, Bass y Pratt atacaron repetidamente a Raman, a lo que Raman respondió que “cada uno de ellos cree que competir entre sí es lo que les va a ayudar a ganar”.

Pratt replicó que preferiría competir contra Raman.

“¿Crees que es más fácil competir contra la alcaldesa en funciones con todos los sindicatos, o contra un concejal municipal cualquiera que ha sido un fracaso durante seis años?”, preguntó.

Con información de Eric Bradner

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