Bari Weiss y la sombra que se cierne sobre la fusión de Paramount y Warner Bros.

Análisis de Brian Stelter, CNN

¿Las malas noticias para CBS News se traducen en malas noticias para la adquisición de CNN por parte de Paramount y el resto de Warner Bros. Discovery?

No directamente. Pero las heridas autoinfligidas en CBS News pueden plantear una pregunta diferente para el CEO de Paramount, David Ellison: ¿se ha convertido Bari Weiss en una distracción demasiado grande?

Los despidos en “60 Minutes” y ahora la entrevista de Scott Pelley de “CBS News está en llamas” han estallado en la prensa apenas unas semanas antes de que Paramount quiera completar el acuerdo gigantesco con WBD.

“Desde el punto de vista legal, no importa”, dijo un ejecutivo involucrado en la megafusión bajo condición de anonimato. Eso se debe a que los reguladores examinan el acuerdo por motivos antimonopolio, no por motivos de ética periodística.

“Pero desde el punto de vista de relaciones públicas, podría importar”, añadió la fuente.

Titulares como este, del Financial Times, nunca ayudan: “Dentro del motín de CBS contra Bari Weiss y David Ellison”. El Los Angeles Times escribió recientemente que “En Hollywood, la imagen lo es todo. Y David Ellison tiene un problema de imagen”.

Y los opositores a la fusión sin duda están citando las controversias de CBS News en su campaña. “El mismo amigo multimillonario de Trump detrás del cambio de imagen MAGA de CBS ahora viene por CNN”, dijo la Freedom of the Press Foundation la semana pasada.

Un cínico podría decir que una sacudida en “60 Minutes” es exactamente lo que el presidente Donald Trump y sus designados querían ver mientras sopesaban si aprobar el acuerdo Paramount-WBD.

Pero la opinión generalizada sostiene que el Gobierno de Trump ya iba a dar luz verde. La verdadera incertidumbre reside a nivel estatal, donde es probable que un grupo de fiscales generales estatales demócratas impugne el acuerdo.

Varios medios informaron el 5 de junio que varios estados preparan una demanda, encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta.

“El litigio buscaría impugnar la fusión propuesta por motivos antimonopolio, argumentando que frustraría la competencia, reduciría los salarios y conduciría a pérdidas generalizadas de empleos”, informó el Los Angeles Times.

Bonta y algunos de sus homólogos, como la fiscal general de Nueva York Letitia James, se postulan a la reelección este otoño, y la base demócrata quiere ver a candidatos enfrentándose a Trump.

En ese sentido, la disputa entre Paramount y WBD es una lucha indirecta. CBS News no se ha vuelto partidaria de MAGA, contrariamente a lo que muchos críticos han afirmado, pero los votantes progresistas sin duda han visto una sombra de Trump cerniéndose sobre el acuerdo.

La acción de los fiscales generales estatales no es el único comodín. Los reguladores de la Unión Europea tienen como fecha límite el 7 de julio “para autorizar el acuerdo gigantesco o abrir una revisión en profundidad”, señaló Samuel Stolton de Bloomberg en una nota que reveló una posible concesión: Paramount “está preparada —si es necesario— para desprenderse de algunos activos de redes de TV infantiles” para ayudar a obtener la aprobación.

Renunciar a Cartoon Network, por ejemplo, es un pequeño precio a pagar por un acuerdo que se siente existencial para las partes involucradas. La cantidad de tiempo, dinero y músculo que se ha invertido en esta fusión no puede exagerarse.

Ellison “es, por encima de todo, curtido en batalla”, escribió Charlie Gasparino en el New York Post el otro día. “Él y su papá” —el multimillonario de Oracle Larry Ellison— “creen que se han ganado su mandato para cambiar CBS, y Scott Pelley no puede interponerse en su camino”.

Los informes del viernes sobre la inminente demanda de los fiscales generales estatales, que los ejecutivos de Paramount creen que carecería de mérito, empujaron las acciones de Paramount por debajo de la marca de US$ 10, aunque el valor se recuperó algo el lunes. Analistas de Raymond James dijeron en un memorando a clientes: “Todavía creemos que es probable que el acuerdo se cierre, aunque la guía de cierre del [tercer trimestre de 2026] parece agresiva”.

El lunes, un portavoz de Paramount dijo a CNN: “Oponerse a este acuerdo significa oponerse a una mayor elección para los consumidores, nuevas oportunidades para creadores y trabajadores, y una mayor competencia en todo el ecosistema creativo, lo contrario de lo que la ley antimonopolio pretende lograr”.

El domingo por la noche en CNN, sugerí pensar en este período en CBS News como “el experimento Bari Weiss”. El problema es que nadie puede ponerse de acuerdo sobre de qué trata el experimento o si está funcionando.

Un montón de críticos dice que Weiss está ahí por razones políticas. Pelley le dijo a la entrevistadora del New York Times Lulu Garcia-Navarro que Weiss ha estado “poniendo el pulgar en la balanza” a favor de la administración de Trump.

(Un portavoz de CBS News dijo que el argumento de Pelley no es creíble).

El problema más grande, según Pelley, fue “no algún tipo de influencia política. El problema fue la incompetencia”. Esa es la parte que Ellison podría estar examinando con lupa: no lo que Weiss ha hecho, sino cómo lo ha hecho.

El lunes, la editora en jefe de TheWrap, Sharon Waxman, escribió que Weiss “rápidamente se ha convertido en un lastre para Ellison” y se preguntó si él “hará un movimiento”.

Cuando Ellison adquirió The Free Press y puso a Weiss a cargo de CBS News el otoño pasado, habló de convertir a la división de noticias de la cadena, que ocupa el tercer lugar, en “el nombre más confiable en noticias”. Vuelva y relea su memorando: “Nuestro objetivo es ampliar nuestro alcance mientras consolidamos nuestra posición como una voz líder en el periodismo estadounidense”, escribió Ellison. “En cada paso del camino, la confianza y los hechos seguirán siendo nuestros principios rectores mientras trabajamos todos los días para fortalecer y profundizar nuestra conexión con nuestra audiencia”.

Obviamente, la reestructuración de “60 Minutes” no ha hecho eso.

“Todo este desastre ha herido y perjudicado la cadena”, escribieron en su nota del viernes los corresponsales Lesley Stahl, Bill Whitaker y Jon Wertheim, explicando por qué van a “quedarse y luchar”.

El trío expresó de manera contundente sus preocupaciones sobre la dirección, es decir, Weiss, al tiempo que dijo que le darán una oportunidad a Nick Bilton.

No perdamos de vista esto: CBS News produce un trabajo sólido todos los días. La redacción sigue adelante, consiguiendo exclusivas, haciendo preguntas, haciendo el trabajo. Pero, como me comentó una fuente de CBS News, “estamos tan agotados hasta los huesos de estar en las noticias”.

Después de hablar con periodistas allí durante todo el fin de semana, puedo decir que la moral dentro de la organización de noticias está tan baja como cabría esperar, y hay una amplia gama de opiniones sobre lo que ha ocurrido en “60 Minutes”.

Algunos miembros del personal de la redacción creen que Weiss es el problema, mientras que otros son más indulgentes (o al menos se ven menos afectados por sus cambios). Unos pocos me dijeron que desearían que Weiss se defendiera y explicara sus decisiones oficialmente, aunque me dicen que las cláusulas de no desprestigio y otras disposiciones legales se interponen.

Varios otros me dijeron que les preocupa un efecto amedrentador por el despido de Pelley, si los colegas dudan en hacerle frente a la dirección, aunque todas las fuentes dijeron que no dudarían en hacerlo.

Y periodistas de CBS fuera de Nueva York me dijeron que casi no interactúan con Weiss ni sienten su participación, lo cual es llamativo porque, como dijo una fuente en Washington, “si todo esto fuera ideológico, uno pensaría que sería lo contrario”, con la dirección involucrándose en las complejidades de la cobertura de Trump.

La gran incógnita, afirmó un veterano miembro del personal de CBS News, es: “¿Cuántos televidentes nos han apagado o han dejado de sintonizarnos por todo esto?”.

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