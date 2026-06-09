Bitcoin pierde su atractivo a medida que los operadores persiguen la ola de la IA

Juan Towfighi

Desde que alcanzó un máximo histórico de US$ 126.000 el otoño pasado, el bitcoin ha caído hasta situarse ligeramente por encima de los US$ 60.000 en medio de oleadas de ventas. Esto ha borrado más de US$ 1,2 billones en capitalización de mercado en ocho meses y ha anulado todas las ganancias obtenidas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El viernes, el bitcoin alcanzó su nivel más bajo desde justo antes de la reelección de Trump en 2024.

Se trata de un cambio radical con respecto al inicio del mandato de Trump, cuando las expectativas de una administración más favorable a las criptomonedas impulsaron un repunte que llevó al bitcoin a máximos históricos. El bitcoin alcanzó los US$ 100.000 por primera vez un mes después de las elecciones presidenciales.

Pero el sentimiento ha cambiado desde entonces. La criptomoneda ha caído casi un 30% este año y más de un 6 % desde que Trump asumió la presidencia. Mientras tanto, el S&P 500 ha subido casi un 10 % este año y un 30 % desde que comenzó el segundo mandato de Trump.

El estancamiento de ocho meses desde el último máximo histórico del bitcoin ha llevado a algunos inversores a vender sus participaciones, mientras que otros están reevaluando el papel que las criptomonedas pueden desempeñar en una cartera. El ETF insignia de bitcoin de BlackRock registró salidas netas diarias en cada sesión bursátil desde el 15 de mayo hasta el 3 de junio, según datos de Farside Investors.

El bitcoin experimentó un fuerte repunte al inicio de la guerra con Irán a finales de febrero, lo que llevó a los analistas a plantearse si recuperaría su estatus de oro digital o si serviría como protección contra la incertidumbre. Sin embargo, desde entonces, la criptomoneda ha perdido esas ganancias.

Mientras tanto, las acciones estadounidenses se recuperaron de la caída inicial relacionada con la guerra y han alcanzado una serie de máximos históricos. El precio del oro se mantiene estable este año, pero ha subido un 60 % desde que Trump asumió la presidencia.

“Creo que el bitcoin ha perdido el rumbo” declaró Mark Cuban, empresario e inversor de “Shark Tank”, en el podcast “Front Office Sports” en mayo. Cuban, quien afirmó haber vendido la mayor parte de sus participaciones en la criptomoneda, añadió: “No es la protección que esperaba, y eso me ha decepcionado mucho”.

El bitcoin aún no se ha recuperado del desplome repentino del 10 de octubre, que provocó liquidaciones por valor de miles de millones de dólares. Desde entonces, el bitcoin no se ha recuperado, mientras que otros activos como las acciones y el oro han tenido un mejor desempeño. Una combinación de otros factores ha incrementado la presión.

El sector de las criptomonedas en general ha sentido la caída. Las acciones de Coinbase ( COIN ), una plataforma de intercambio de criptomonedas, han bajado alrededor de un 30% este año.

Según los analistas, el entusiasmo por la inteligencia artificial ha aumentado en las últimas semanas, desviando la atención de las criptomonedas. La expectación que rodea a las megasalidas a bolsa como la de SpaceX, la compañía de cohetes y satélites de Elon Musk, que también cuenta con un negocio de IA, podría estar reemplazando el revuelo en torno a las criptomonedas.

“Es posible que gran parte del capital especulativo esté vendiendo bitcoins y apostando por la IA”, afirmó Jonathan Bier, director ejecutivo de Farside Investors.

Otro factor: la incertidumbre sobre la inflación y la trayectoria de la Reserva Federal en materia de tipos de interés. Los elevados informes de inflación y los sólidos datos de empleo están llevando a algunos operadores y economistas a anticipar tipos de interés más altos durante un período prolongado.

Según Gerry O’Shea, jefe de análisis de mercados globales de Hashdex Asset Management, la preocupación por las tasas de interés más altas y un entorno monetario más restrictivo está ejerciendo presión sobre las criptomonedas.

“Las criptomonedas tienden a tener un mejor desempeño cuando hay mayor liquidez en el sistema y un entorno de tasas de interés más bajas, por lo que existe incertidumbre al respecto”, dijo O’Shea.

Durante una recesión, los operadores que pidieron dinero prestado para invertir en bitcoin pueden ver sus posiciones cerradas automáticamente por las plataformas de intercambio si las pérdidas son demasiado elevadas. Estas liquidaciones pueden agravar las recesiones, según Ryan Rasmussen, jefe de investigación de Bitwise Asset Management.

Según datos de CoinGlass recopilados por Bitwise, a principios de mes se liquidaron posiciones largas en bitcoin por un valor cercano a los US$ 2.500 millones en un período de cinco días.

Strategy ( MSTR ), una importante empresa de bitcoin, también ha influido en el mercado. La compañía compra bitcoin, lo que permite a sus inversores acceder a este activo. Strategy reveló la semana pasada que había vendido 32 bitcoins, su primera venta desde 2022, lo que provocó una caída de más del 17% en la criptomoneda, su peor semana desde noviembre de 2022.

Pero el lunes, Strategy dio marcha atrás y compró 1.550 bitcoins, lo que provocó un repunte en todo el sector de las criptomonedas.

Mientras que el bitcoin ha languidecido, otras criptomonedas han captado la atención: HYPE, una moneda asociada con el exchange de criptomonedas Hyperliquid, ha subido un 150 % este año, desafiando la caída del mercado de criptomonedas.

El principal catalizador a corto plazo para la industria de las criptomonedas podría ser la Ley CLARITY, que establecería directrices regulatorias y contribuiría a legitimar dicha industria. Esta legislación se está debatiendo actualmente en el Capitolio.

La Ley CLARITY también introduciría regulaciones para las stablecoins, un tipo de criptomoneda vinculada al dólar, así como para otras monedas como Ethereum.

De aprobarse, la Ley CLARITY podría ser un “catalizador” que impulse el valor de las criptomonedas, afirmó O’Shea de Hashdex.

“Algunas de esas personas que pensaban que las criptomonedas estaban muertas dirán de repente: ‘¡Vaya!, Estados Unidos ahora tiene una ley que va a ayudar con el capital de inversión en este sector’”, dijo O’Shea.

The-CNN-Wire

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