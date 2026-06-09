México y EE.UU. suspenden intercambio de animales vivos tras la detección de gusano barrenador en Texas y Nuevo México

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

México y Estados Unidos acordaron suspender temporalmente el intercambio de animales vivos después de que autoridades estadounidenses confirmaran nuevos casos de gusano barrenador del ganado, una plaga parasitaria que ha vuelto a aparecer recientemente en el país después de décadas.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, que señaló que la decisión fue acordada en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), luego de que se detectaran casos recientes en Texas y Nuevo México. Las autoridades mexicanas señalaron que la decisión busca evitar la propagación de la plaga hacia regiones del país donde actualmente no se registra presencia.

“El objetivo es fortalecer la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste de México”, indicó la secretaría de Agricultura de México en un comunicado, al destacar que estados como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa no registran presencia del gusano barrenador.

La suspensión afecta la importación de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y otros animales vivos procedentes de Estados Unidos, así como ciertas aves y hurones destinados a comercialización. En el caso de mascotas, como perros de compañía, ambos gobiernos acordaron mantener el tránsito bajo protocolos reforzados de inspección sanitaria, según la Secretaría de Agricultura de México.

La decisión se produjo después de que el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos notificara a México la detección de un caso en un bovino localizado en el condado de Zavala, Texas. Posteriormente, el USDA confirmó nuevos hallazgos en otros puntos de Texas y en Nuevo México, lo que generó preocupación entre productores y autoridades sanitarias.

El brote de este parásito —la forma larvaria de una mosca que anida en heridas de animales de sangre caliente y los devora lentamente mientras están vivos— se ha propagado por Centroamérica desde principios de 2023, con casos registrados en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. La mosca llegó al sur de México a finales del año pasado, lo que despertó preocupación en las autoridades agrícolas de EE.UU.

En mayo de 2025, la secretaria de Agricultura del USDA, Brooke Rollins, anunció que la frontera se cerraría a las importaciones de ganado desde México debido al aumento de los casos de gusano barrenador.

La suspensión se produce mientras ambos países intensifican los esfuerzos para contener la propagación del parásito. La Secretaría de Agricultura mexicana informó recientemente que trabaja con Panamá en la instalación de una planta productora de moscas estériles en Chiapas y que ha puesto en marcha una estrategia de control que incluye liberaciones aéreas de insectos estériles, vigilancia epidemiológica, revisiones al ganado y capacitación de productores, en coordinación con Estados Unidos.

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Con información de Ramishah Maruf y Jamie Gumbrecht de CNN