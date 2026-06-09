¿Qué fue de Andrés Iniesta, la leyenda de España que le dio su primer Mundial?

Por Mauricio Medrano, CNN en Español

Hay goles que no solo deciden partidos, sino que definen épocas. El que Andrés Iniesta anotó en el minuto 116 de la final del Mundial de Sudáfrica 2010 ante Países Bajos es uno de ellos.

España ganó su primer título mundialista aquella noche y el mediocampista donó la camiseta de la final al Museo de la Selección, donde hoy sigue expuesta para quien quiera verla. Ese momento encapsula quién fue Iniesta: el hombre que apareció cuando más se le necesitaba.

A lo largo de sus dos décadas y media de carrera, Iniesta acumuló 1.062 partidos, 116 goles, 195 asistencias y 40 títulos entre todas las categorías.

La mayor parte de esa historia se escribió en el FC Barcelona, donde llegó siendo niño desde Fuentealbilla, un pueblo de Albacete de apenas 2.000 habitantes, y donde se convirtió en uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol.

Tras 674 partidos oficiales con el primer equipo del Barça, en 2018 cedió el brazalete de capitán a Busquets y se despidió del Camp Nou con una victoria ante la Real Sociedad, antes de hacer las maletas rumbo a Japón.

De 2018 a julio de 2023 jugó en el Vissel Kobe de la J1 League japonesa, y de agosto de 2023 a junio de 2024 en el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos, su último destino antes de colgar definitivamente las botas.

El 8 de octubre de 2024, Iniesta confirmó su retiro del fútbol profesional en una emotiva conferencia de prensa en Barcelona, rodeado de su esposa Anna, sus hijos y varios excompañeros. Sus palabras dibujaron el viaje completo: “Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo”.

Tras su retiro, Iniesta anunció su intención de formarse como entrenador, compartiendo en redes sociales sus primeros días en el curso de dirección técnica. Apenas empezado junio de 2026 se confirmó su primer destino: el Gulf United de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos. Porque el fútbol no ha terminado con Andrés Iniesta. Solo ha cambiado de forma.

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