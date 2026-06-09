Qué hay detrás de las protestas de maestros que amenazan con alterar la inauguración del Mundial en México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

A solo dos días de la inauguración del Mundial de Fútbol en la Ciudad de México, una serie de protestas encabezadas por maestros amenaza con complicar el arranque del torneo, en el que México es anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá y espera una gran llegada de turistas.

Las manifestaciones se han desarrollado a lo largo de poco más de un mes, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entregó un pliego petitorio al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La CNTE —un bloque disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mayoritario en el país— dijo que intensificaría sus actividades si sus demandas no eran atendidas.

Desde entonces, ha organizado marchas, bloqueos viales, tomas de casetas en carreteras y plantones frente a algunos edificios públicos, en los que se han registrado pintas, daños materiales y tensiones con policías.

En tanto, el Gobierno de Sheinbaum ha instalado mesas de diálogo con líderes magisteriales, les ha hecho propuestas y ha defendido los beneficios que ha dado al gremio, sin que hasta ahora haya un acuerdo entre ambas partes.

El pliego petitorio que la CNTE entregó al Gobierno el 1 de mayo, durante la conmemoración del Día del Trabajo, incluye entre sus principales demandas eliminar la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aprobada en 2007, durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), así como las reformas educativas aprobadas durante las presidencias de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

También exige restablecer un sistema solidario de pensiones para los maestros —en lugar de uno basado en cuentas individuales—, un aumento salarial del 100 % y la restitución en sus puestos de profesores cesados.

No es la primera vez que la CNTE plantea demandas de este tipo.

El organismo gremial —que tiene una importante presencia en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México— en 2013 realizó protestas en contra de la reforma educativa impulsada por Peña Nieto, uno de cuyos ejes fue establecer la posibilidad de que un maestro fuera cesado si no pasaba evaluaciones periódicas. Cuando López Obrador asumió la presidencia en 2018, prometió echar abajo esa legislación, pero la CNTE sostiene que las medidas que promovió el mandatario no cambiaron las cosas.

Ahora, la CNTE vuelve a insistir en ese punto, exige el regreso a un sistema de pensiones financiado por el Estado y un mayor salario para sus agremiados, con el argumento de que esto es necesario para que los docentes tengan condiciones de vida dignas.

CNN contactó a la CNTE para pedir una entrevista y está en espera de respuesta.

Desde el Gobierno, Sheinbaum ha dicho que el Estado no tiene recursos suficientes para dar a la CNTE lo que exige.

“Claro, hay que seguir fortaleciendo la educación pública, nadie dice que no. Ahora, hay demandas que se pueden cumplir y hay demandas que no alcanza el presupuesto para cumplirlas. Entonces, lo que se busca, pues sí, es, siempre en el marco del recurso que existe, mejorar las condiciones del magisterio”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa del 18 de marzo, cuando la CNTE perfilaba su pliego petitorio.

A lo largo de las últimas semanas, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), junto con el ISSSTE, han sostenido mesas de diálogo con representantes de la CNTE para tratar de llegar a acuerdos.

Luego de la mesa del 4 de junio, el Gobierno dijo en un comunicado que propuso a la CNTE fortalecer PENSIONISSSTE, la administradora de fondos para el retiro del ISSSTE, y crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones. Sin embargo, los maestros rechazaron la idea.

Tres días después, el Gobierno publicó otro comunicado en el que defendió medidas de Sheinbaum hacia el magisterio, como un aumento salarial del 10 % en 2025 y otro del 9 % en 2026, aunque este argumento tampoco convenció a los docentes.

Esta semana, mientras la CNTE amenaza con intensificar sus protestas el jueves durante la inauguración del Mundial, Sheinbaum ha insistido en que su Gobierno está abierto al diálogo y no reprimirá manifestaciones, aunque también ha dicho —sin presentar pruebas— que hay sectores externos que quieren “provocar” a las autoridades.

“Hay grupos que nos quieren provocar, y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión, así lo digo claramente. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial la nota internacional sea: ‘el Gobierno de México reprime a maestros’, eso es lo que están buscando, pero eso no lo van a tener”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa del lunes.

“Vamos a garantizar, al mismo tiempo, que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila. Entonces, vamos a esperar estos días para ver las resoluciones”, agregó.

La CNTE prevé realizar el jueves una gran marcha que se dirija al Estadio Azteca, según convocatorias públicas. Otros sectores de trabajadores planean sumarse a la jornada de protestas, como transportistas y productores de alimentos, inconformes con algunas políticas gubernamentales. Asimismo, se espera una manifestación de madres buscadoras, quienes consideran que el Gobierno presta más atención al Mundial que a la localización de sus familiares desaparecidos.

Esta situación plantea un escenario complejo para el Gobierno de Sheinbaum y para el Gobierno de la Ciudad de México —a cargo de Clara Brugada, militante del partido Morena igual que la presidenta—, quienes afirman que en esa fecha garantizarán tanto el arranque del Mundial como el derecho a la protesta.

De cara a esas manifestaciones y a las afectaciones de movilidad, el Gobierno de Sheinbaum publicó este martes un decreto para suspender las actividades de oficinas federales ese día. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el lunes que también suspenderá labores.

Además de recibir la inaguración, la Ciudad de México será sede de otros cuatro encuentros del Mundial los días 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 julio.

El politólogo Gustavo López Montiel, profesor del Tecnológico de Monterrey, dijo a CNN que la CNTE, que en otras ocasiones ha aceptado ofrecimientos gubernamentales, en esta ocasión está aprovechando la coyuntura del Mundial para aumentar la presión y apostar a obtener mayores beneficios. Y en ese contexto, otros grupos también buscan subirse al momento.

“Son varios elementos que aprovechan, tanto la CNTE como otros actores políticos, para presionar y ubicar un piso de negociación que les sea más favorable”, expuso López Montiel, quien ve una escasa probabilidad que el Gobierno logre desactivar estas protestas antes del silbatazo inicial del jueves en el Estadio Azteca.

“Si bien hace algunos días había una posibilidad de negociación que pudiese terminar con el tema, haberlos dejado llegar hasta donde están ahora ya hizo poco probable que sea desactivado entre hoy y mañana, en buena medida porque hay muchos grupos volcados”, concluyó el analista.

Mientras en el Estadio Azteca se afinan los detalles para el arranque del Mundial, afuera el Gobierno de México y los maestros inconformes libran su propio partido, en el que el resultado aún es una moneda echada al aire.

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