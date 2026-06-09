Rescatan a dos tripulantes estadounidenses después de que un helicóptero Apache se estrellara cerca del estrecho de Ormuz

Por Kathleen Magramo y Todd Symons, CNN

Dos tripulantes estadounidenses fueron rescatados sanos y salvos después de que un helicóptero Apache del ejército estadounidense se estrellara frente a la costa de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, según confirmaron las Fuerzas Armadas a primera hora del martes.

“Los soldados fueron rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas y se encuentran en condición estable. La causa del incidente está bajo investigación”, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés), la rama militar responsable de las operaciones en Medio Oriente, en una publicación en X.

La pérdida de este helicóptero supone la primera pérdida de un Apache desde que comenzó el conflicto con Irán. Se produce después de que las hostilidades en la región se intensificaran durante el fin de semana, cuando Irán e Israel intercambiaron sus primeros ataques directos en meses el domingo por la noche.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses declararon que el helicóptero se estrelló “mientras patrullaba aguas regionales”.

El presidente estadounidense Donald Trump comentó el incidente durante la noche, y dijo que “los pilotos están bien”, después de que los periodistas le preguntaran sobre un informe que indicaba que un helicóptero del ejército se había estrellado cerca del estrecho de Ormuz.

“Los pilotos están bien, nadie resultó herido”, declaró Trump a los periodistas en Nueva York tras asistir al partido de las finales de la NBA del lunes por la noche.

El capitán Timothy Hawkins, portavoz del CENTCOM estadounidense, declaró que un dron de superficie de la Marina de Estados Unidos “encontró y rescató a la tripulación del agua”.

El New York Times fue el primero en informar que un helicóptero Apache del ejército se había estrellado cerca del estrecho el lunes y que dos miembros de la tripulación tuvieron que ser rescatados.

Anteriormente, estos helicópteros se habían utilizado para atacar pequeñas embarcaciones iraníes en el marco del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Según la página web del Comando Central, los helicópteros Apache se utilizan principalmente para ataques de precisión, apoyo aéreo cercano y reconocimiento aéreo.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso publicado en mayo, el ejército estadounidense ha perdido decenas de aeronaves —entre ellas, al menos cinco aviones de combate, siete aviones cisterna Stratotanker, un helicóptero de búsqueda y rescate y más de dos docenas de drones— desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero.

A principios de abril, las fuerzas estadounidenses tuvieron que lanzar una arriesgada operación para rescatar a uno de los pilotos de un F-15E Strike Eagle derribado en territorio iraní.

Durante la misión encubierta, en la que participaron cientos de militares y personal de inteligencia estadounidenses, incluyendo miembros de las fuerzas especiales, las fuerzas estadounidenses tuvieron que destruir dos de sus propios aviones de operaciones especiales en tierra en Irán.

En marzo, un avión cisterna KC-135 Stratotanker se estrelló en el oeste de Iraq, causando la muerte de sus seis tripulantes. Días antes, tres cazas F-15 estadounidenses fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes, aunque todos los tripulantes lograron eyectarse a salvo.

Varias aeronaves resultaron dañadas en ataques iraníes contra una base aérea estadounidense en Arabia Saudita, mientras que otras sufrieron daños tras ser atacadas por fuego iraní mientras estaban en el aire.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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Con información de Kaanita Iyer y Zachary Cohen, de CNN.